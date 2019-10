Katholieke kerk bouwt ‘inheemse kathedraal’ in Amazonewoud

Over 18 maanden moet hij er staan, de nieuwe Onze-Lieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk in het leefgebied van de Yanomami-stam in Braziliaanse Amazonewoud. Hoewel de kerk zal worden gebruikt voor de katholieke eredienst, zal het gebouw de lokale religieuze tradities niet vervangen, zegt architect Tobias Bonk Machado in de Franse krant La Croix. “We willen de manier waarop de lokale bevolking naar de wereld kijkt absoluut niet veranderen. De kerk wordt eerder een soort mengelmoes van lokale cultuur en het christendom”.

Machado kreeg van de Braziliaanse bisschoppenconferentie de opdracht om een ontwerp te maken. Ter voorbereiding sprak hij met verschillende leden van de Yanomami-stam, die leeft rondom de Pico de Neblina, een bergtop in het centrum van het Amazonewoud. De kerk krijgt een doorsnede van 32 meter, en moet plaats bieden aan ongeveer 500 gelovigen. Het hele bouwwerk wordt gemaakt van hout en stro, volgens bouwtechnieken van de Yanomami.

Binnenplaats

De connectie tussen de lokale tradities en het christendom is terug te zien in de architectuur van de kerk, die in 2022 af moet zijn: de ronde vorm is geïnspireerd door de ‘shabono’, een hut met een binnenplaats die door de Yanomami wordt gezien als de plek waar de levenden in contact treden met de geestenwereld. Ook de nieuwe kerk heeft een open plek in het midden, met een open dak. Dat open dak is voor de Yanomami extra belangrijk vanwege de locatie, want de stamleden geloven dat hun voorouders op de nabijgelegen bergtop wonen.

De visie van de Yanomami gaat prima samen met het katholieke geloof, zegt pater Thiago Faccini, adviseur van de Braziliaanse bisschoppenconferentie in La Croix: “Voor ons staat het open dak voor de verbinding met de heiligen, en tussen de aardse en de hemelse kerk”.

Het idee voor de kerk komt volgens Faccini van ongeveer 2000 leden van verschillende stammen in de regio rondom de Pico de Neblina. In 2016 benaderden zij Giovanni D’Aniello, de vertegenwoordiger van de paus in Brazilië. “Ze vertelden ons dat ze graag een kerk in de buurt wilden hebben, zodat ze de aanwezigheid van God in hun gemeenschap konden voelen”, aldus Faccini.

Lees ook:

Het Vaticaan overweegt het celibaat af te schaffen voor priesters in de Amazone

Getrouwde mannen in het Amazonegebied kunnen straks mogelijk bij uitzondering worden gewijd tot priester in de rooms-katholieke kerk. Nood breekt wet, zo is de gedachte.

Santo Daime: Rasta’s en ayahuasca thee in het Braziliaanse regenwoud



Bewoners van het oerwoud in de buurt van São Paulo mengen de Braziliaanse Santo Daimereligie met een vleugje rastafaricultuur. “Het verschil met andere Santo Daime-kerken is vooral onze haardracht”.