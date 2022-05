Kardinaal Zen zit vast in Hongkong voor zijn pro-democratische activisme. Het Vaticaan zwijgt

De paus zit met de 90-jarige Joseph Zen in zijn maag. Dat werd in 2020 nog maar weer eens duidelijk, toen de emeritus bisschop van Hongkong vijf dagen in Rome was en de paus nog geen halfuurtje kon vinden om hem te ontvangen. Op de brief waarin Zen om een audiëntie vroeg, kwam geen antwoord.

“Ik klaag niet”, zei kardinaal Zen na zijn terugkeer in Hongkong tegen lokale media. “Ik weet dat de paus het erg druk heeft, ik ben er tevreden mee dat mijn brief hem bereikt zou kunnen hebben.” Alleen dat al was hem de twee weken coronaquarantaine bij thuiskomst waard.

Vorige week woensdag werd Zen gearresteerd op grond van de Hongkongse nationale veiligheidswet. Dat brengt het Vaticaan opnieuw in verlegenheid. Want terwijl de kerk in gesprek wil blijven met Peking, neemt de kardinaal het op voor de Chinese katholieken en hun recht om vrij hun geloof te belijden.

Zondag liet kardinaal Pietro Parolin, die gaat over de buitenlandse zaken van het Vaticaan, weten dat Zens arrestatie ‘niet moet worden gezien als afkeuring’ van de afspraken tussen de kerk en Chinese staat.

Op het eerste gezicht had de arrestatie van de kardinaal, samen met andere critici van het pro-Chinese leiderschap in Hongkong, ook niets te maken met Zens functie in de katholieke kerk. Zen staat immers al jaren bekend als een uitgesproken actievoerder, betrokken bij de pro-democratische protesten in de stadstaat.

'Samenzwering met buitenlandse machten’

De autoriteiten beschuldigen hem nu van overtreding van de nationale veiligheidswet die in 2020 is ingevoerd. Die wet is zo vaag dat de autoriteiten haar kunnen gebruiken om iedere vorm van opstand de kop in te drukken. Zen zou zich schuldig maken aan ‘samenzwering met buitenlandse machten’, net als de vier andere bestuursleden van het 612 Humanitarian Relief Fund. Dit fonds betaalde de juridische kosten voor de duizenden die werden gearresteerd tijdens de pro-democratische protesten van 2019. In september kondigde de nationale veiligheidspolitie aan dat er een onderzoek was ingesteld naar het fonds, dat zichzelf toen ophief.

Wie is deze man, die zich in de katholieke kerk net zo onverschrokken opstelt als in zijn steun aan de protesten tegen de oprukkende Chinese invloed in Hongkong?

Zen Ze-kiun wordt in 1932 geboren in Shanghai, waar hij opgroeit in een katholiek gezin. In 1949, na de burgeroorlog, vlucht hij naar Hongkong om te ontkomen aan de Communistische Partij. Later studeert hij theologie en filosofie aan de pauselijke salesiaanse universiteit in Rome. Terug in Honkong leidt Zen de salesianen daar en in de jaren negentig geeft hij les op Chinese seminaries.

In 1996 benoemt de paus Zen tot hulpbisschop. Na de dood van John Baptist Wu Cheng-Chung, in 2002, volgt Zen hem op als bisschop van Hong Kong. Hij trekt zich terug in 2009, op zijn 77-ste. Wel blijft Zen lid van het kardinalencollege, waarin de paus hem in 2006 had benoemd.

De jaren maken Zen niet milder

De jaren maken Zen niet milder. Zo gaat hij in 2015 een groep gelovigen voor in gebed, pal voor de deur van het Chinese liaisonbureau in Hongkong. Voor zijn buik houdt Zen een foto van de verdwenen bisschop Shi Enxiang. Hij wil opheldering over de verdwijning van Shi en een andere bisschop, Su Zhimin, die al in 1997 is gearresteerd. “Er zijn geen tekenen dat de Chinese communisten hun religieuze beleid gaan aanpassen”, schrijft hij op zijn blog.

In de jaren erna loopt Zen mee in menige demonstratie in Hongkong. Hij loopt tussen de mensen, of zelfs vooraan, achter een spandoek. Zen was nooit erg subtiel, vertelt de Belgische pater Jeroom Heyndrickx, die vijftig jaar als missionaris in Taiwan en China werkte. “In 1970 was hij ook al zo. Ik waardeer de man heel erg, maar ik was het oneens met zijn zeer radicale houding tegenover Rome én tegenover China.”

Kardinaal Joseph Zen bij een protest tijdens Nieuwjaar in Hongkong in 2019. Vooraan staat de bekende activiste Margaret Ng. Beeld AP / Kin Cheung

Heyndrickx is een leeftijdsgenoot van Zen en gaf tegelijk met hem les in China. Lang geleden drukte hij tijdens een dinertje Zen op het hart om zijn felle kritiek op China niet zo te etaleren. Zijn collega verdedigde zich. “Dat zit nu eenmaal in mijn karakter, mijn moeder deed dat ook’, zei hij. Maar uw moeder was geen kardinaal, zei ik toen. Als raadgever van de paus doe je dat niet zo.”

Kruizen verwisseld voor portretten van Xi Jinping

Zen wil de Chinese katholieken vertegenwoordigen, niet de door Peking goedgekeurde patriottische kerk. Rond dezelfde tijd dat duizenden mensen in Hongkong de straat op gingen om hun democratische rechten te beschermen, woedde op het Chinese vasteland een campagne tegen kerken die niet Peking maar het Vaticaan volgen.

Kruizen werden van kerken gesloopt, gebouwen neergehaald en er werden zelfs kruisbeelden verwisseld voor portretten van Xi Jinping. Pastoors van de ondergrondse kerk werden gearresteerd of hielden zich schuil. Allemaal in het kader van de sinificatie, het ‘Chinees’ maken van in dit geval de kerk. “De overheid moet leidinggeven aan religies zodat ze zich kunnen aanpassen aan de samenleving”, aldus de Chinese leider Xi Jinping.

In 2018 begint het Vaticaan aan onderhandelingen met de Chinese regering. De gesprekken zijn omstreden, ook omdat het Vaticaan als een van de weinige regeringen Taiwan erkent als zelfstandige staat, wat elke officiële relatie met Peking uitsluit. Terwijl de onderhandelingen gaande zijn, overhandigt Zen de paus op het Sint Pietersplein een brief namens de katholieken die in China hun geloof in het geheim belijden. De paus moet weten hoe het er in China aan toe gaat, vindt hij.

‘Een ongelofelijk verraad’

De brief haalt weinig uit. Met China wordt afgesproken dat het Vaticaan de bisschoppen erkent die Peking benoemt in de patriottische kerk. Als tegenprestatie mag Rome over die benoemingen meepraten. De belangen zijn duidelijk. De leeglopende kerk kan wel een paar miljoen extra gelovigen gebruiken, en de Communistische Partij krijgt meer controle over eigenwijze gelovigen. Zen is woedend. “Ze sturen hun kudde de bek van de wolf in. Het is een ongelofelijk verraad,” zei hij tegen persbureau Reuters.

De kerk wil koste wat kost in gesprek blijven met Peking. Paus Franciscus schrijft in een brief aan de Chinese katholieken dat ze ‘goede burgers moeten zijn’ die ‘hun land liefhebben en dienen met toewijding en oprechtheid’. In augustus vorig jaar riep de katholieke diocese in Hongkong scholen op de nationale veiligheidswet te verwerken in hun curriculum.

De afspraken tussen het Vaticaan en Beijing lopen op 22 oktober af, en moeten vernieuwd worden. Volgens Heyndrickx heeft de Hongkongse politie Zen met de arrestatie ‘een grote dienst bewezen’. Hij suggereert dat het Zens ijdelheid zal strelen, en er is meer. “De ondergrondsen zullen aan zijn kant gaan staan. Deze arrestatie schiet het verdrag in de rug.”

Maar nu kardinaal Parolin zegt ‘te hopen dat de toch al zo complexe dialoog niet verder wordt gecompliceerd’ zet het Vaticaan zijn eigen kardinaal in China buitenspel. De reactie van Zen zal niet mild zijn. Maar de vraag is of de wereld die reactie te horen zal krijgen, nu Zen zeker weet dat hij niet hoeft te rekenen op rugdekking van het Vaticaan.

