Kardinaal Wim Eijk: ‘Mensen denken dat een bisschop een seksloos wezen is. Maar dat zijn we niet’

Kardinaal Wim Eijk schreef een lijvig boek over de leer van de katholieke kerk over seksualiteit. Hij verwacht niet dat het boek een groot succes wordt.

Op deze woensdagochtend zit kardinaal Wim Eijk, rooms-katholiek aartsbisschop van Utrecht, aan een grote tafel in een van de vergaderruimtes van het aartsbisschoppelijk paleis. De monumentale eerste verdieping ervan is net helemaal gerestaureerd. Ook deze ruimte. Op tafel ligt het meest recente boek van de kardinaal waar hij lang aan heeft gewerkt, maar waarvan hij nu al weet dat het overgrote deel van de Nederlandse samenleving en van zijn eigen gelovigen het links zal laten liggen.

In De band van de liefde beschrijft Eijk (69) de klassieke huwelijksmoraal zoals die in de rooms-katholieke kerk geldt. De kern van die leer is duidelijk: seksuele gemeenschap is alleen toegestaan binnen een huwelijk van man en vrouw die open moeten staan voor het krijgen van kinderen. Seksuele gemeenschap buiten het huwelijk valt onder de categorie ‘intrinsiek kwaad’, omdat het onverenigbaar zou zijn met Gods scheppingsorde. Denk bij dat kwaad aan homoseksuele handelingen, masturbatie en ‘voorhuwelijkse betrekkingen’, seks voor het huwelijk dus.

“Het is geen boek voor op het nachtkastje”, geeft de kardinaal meteen toe, terwijl hij zichzelf een kop koffie inschenkt uit een thermoskan. “Het is een naslagwerk, vooral bedoeld voor priesters, diakens, pastoraal werkers en theologiestudenten. Maar gewone gelovigen mogen het natuurlijk ook lezen.”

Eijk zet in zijn boek de leer van de kerk af tegen allerlei ontwikkelingen in de samenleving. Verder valt op dat in het boek allerlei seksuele handelingen expliciet en technisch worden beschreven. Dit valt er bijvoorbeeld te lezen over orale seks: “Overigens is wederzijdse genitale stimulering als onderdeel van de seksuele gemeenschap – bijvoorbeeld bij het voorspel - acceptabel”.

Hoeveel katholieken in Nederland zitten eigenlijk op dit boek te wachten?

“Ik denk een kleine minderheid. Dat vrees ik althans. Maar dat maakt niet uit. Het is onze taak het geloof te verkondigen.”

U schrijft dat huwelijksmoraal onder kritiek staat en slecht wordt begrepen, ook door de meeste katholieken in ons land. Wat begrijpen zij niet goed?

“Ik denk dat weinig mensen kennis hebben van hoe de katholieke kerk het huwelijk omschrijft, namelijk als een wederzijdse totale gave aan elkaar en wat daar allemaal uit voortvloeit. Maar ook dat het een wederzijdse totale gave is die iets weerspiegelt van de relaties tussen de Drie Goddelijk Personen in de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest of van de relatie van God en het Volk Israël, maar ook die tussen Christus en Zijn kerk. Als je dat weet en kan doordenken, begrijp je ook veel beter de normen en waarden die daaruit voortvloeien.”

Mensen hebben het vaak over die katholieke kerk met haar strenge regels op het gebied van seksualiteit. Er mogen maar weinig dingen, heel veel is niet toegestaan. Vindt u dat een beperkte opvatting van de leer van de kerk?

“Ja, dat vind ik wel. Ze denken dat de kerk die regels 2000 jaar geleden heeft opgeschreven en niet meer los wil laten.”

Dat klopt toch?

“Maar men vergeet dat daar een mensvisie achter zit en een analyse van huwelijk en gezin. En die is onbekend bij de meeste mensen.”

Verkondigen uw priesters, diakens en pastoraal werkers de leer op de juiste wijze?

“Nou, ik ben er natuurlijk niet altijd bij als ze preken. Ik word er ook niet over geïnformeerd. Soms hoor ik weleens: die en die heeft hele rare dingen gezegd in een preek. Dan heb ik een gesprek met zo iemand en probeer ik ’m op andere gedachten te brengen. Ik heb niet het idee dat dit op grote schaal gebeurt.”

Nu zou je kunnen zeggen dat de leer een ideaal is. Uit onderzoek van Trouw eerder dit jaar bleek dat het overgrote deel van de Nederlandse katholieken de katholieke huwelijksmoraal afwijst. Is er eigenlijk een foutmarge als het om het naleven van dat ideaal gaat?

“Je kunt eigenlijk niet spreken van een foutmarge. De huwelijksmoraal van de kerk is ook geen ideaal. Gods scheppingsordening is gewoon werkelijkheid. De relatie tussen man en vrouw in het huwelijk moet daaraan voldoen.

Nou weet ik ook dat er mensen zijn die niet aan deze werkelijkheid voldoen. Voor ons katholieken is dat niet het einde van de wereld. Als iemand oprecht berouw heeft, is er altijd de mogelijkheid van de biecht en vergeving.”

Onlangs kwam Eijk in het nieuws omdat hij onder meer op een Amerikaanse website zijn Vlaamse collega-bisschoppen ervan langs gaf. Volgens de kardinaal gaan zij in tegen de leer van de kerk nu zij het zegenen van homoparen mogelijk gaan maken. Hij wil dat het Vaticaan de Vlaamse bisschoppen tot de orde roept.

“Ik vind die zegening een gevaarlijke ontwikkeling. Die is namelijk vergelijkbaar met een sacrament. Dat is in onze kerk een waarneembaar en werkzaam teken waarin God de mens raakt. Een zegening bereidt voor op de genade van het sacrament. Dat wil zeggen: het gaat als het ware al op weg naar een huwelijk in de kerk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Verder kun je een zegen alleen geven aan iemand die de juiste intentie heeft en als hetgeen gezegend wordt goed is en het laatste is bij homoseksuele handelingen niet zo. Dat heeft de Congregatie voor de Geloofsleer, het Vaticaan dus, trouwens ook al recent in een document gezegd.”

Kardinaal Wim Eijk: ‘Als iemand oprecht berouw heeft, is er altijd de mogelijkheid van de biecht en vergeving.’ Beeld Werry Crone

Nu zijn er op dit moment allerlei problemen in de wereld. De oorlog in de Oekraïne, de hoge gasprijs, om maar wat te noemen. Maar juist hierover treedt u naar buiten. Waarom?

“Dat kwam omdat de Vlaamse bisschoppen naar buiten zijn getreden met hun initiatief. Ik heb alleen maar gereageerd.”

De rooms-katholieke kerk zegent van alles: huizen, dieren en zelfs auto’s. Maar dus niet de relatie van twee mannen of vrouwen die bij elkaar de liefde hebben gevonden. Is dat niet vreemd?

“Iemand met een homoseksuele oriëntatie kan de zegen ontvangen als persoon. De relatie tussen hen gaat echter in tegen Gods scheppingsorde. Daar kan Gods genade niet op rusten.”

Katholieke lhbti+-ers die u dergelijke dingen horen zeggen, noemen u liefdeloos.

“Maar het is niet liefdeloos en het is ook niet liefdeloos van de kerk. Ik denk dat het liefdeloos zou zijn als wij de mensen de waarheid zouden onthouden over de betekenis van hun relatie. Het is juist uit liefde dat wij die mensen duidelijk maken dat wat zij doen tegen Gods scheppingsorde in gaat. Dat ze dat weten. Dat is niet liefdeloos, maar liefdevol en het is wat Christus van ons vraagt.”

Nu krijgen homoparen in Nederland wel degelijk de zegen van katholieke priesters. Dat gebeurt stiekem. In een protestantse kerk of bij hen thuis met de gordijnen dicht. Misschien gebeurt het ook wel in uw bisdom. Hoe gaat u daarmee om?

“Dan ga ik met een priester die dat van plan is in gesprek en probeer hem tot andere gedachten te brengen.”

Kan er dan ook een sanctie volgen?

“Die zou er kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat ik iemand schors. De ervaring leert dat iemand het niet zover laat komen en van de zegening afziet. Overigens komt het niet of nauwelijks voor. Zeker niet bij de jongere generatie priesters.”

Zijn die braver?

“Ik denk dat die dichter bij dit boek staan dan oudere priesters.”

In januari 2018 riep Eijk paus Franciscus in Trouw op een einde te maken aan de verwarring rond ‘hertrouwd gescheiden’. Dat zijn mensen die voor de wet opnieuw getrouwd zijn zonder dat de kerk hun eerste huwelijk nietig heeft verklaard. Ze mogen volgens de leer niet te communie. Eijk houdt daaraan vast. Paus Franciscus zegt in het document Amoris laetita niet expliciet dat hertrouwd gescheidenen te communie mogen gaan. Anderen denken uit enkele voetnoten te kunnen afleiden dat die ruimte er wel is.

Heeft de paus al iets gedaan met uw oproep?

“Elke paus heeft z’n eigen stijl. Franciscus is niet iemand die als op een bepaald moment ergens verwarring over bestaat, daar iets over zegt. Alhoewel er wel dingen zijn, waarover hij geen enkele onduidelijkheid over laat bestaan. Als hij het heeft over het stimuleren van het transgender-denken op scholen door bijvoorbeeld het aanbieden van cursussen, dan spreekt hij van ideologische kolonisatie.”

Maar over de communie voor die gescheiden katholieken heeft hij zich dus niet uitgelaten. Hij heeft niet naar u geluisterd.

“Daar is hij niet op ingegaan.”

Stelt u dat teleur?

“Ik vind elke keer dat er verwarring over de kerkelijke leer ontstaat betreurenswaardig. Er is al genoeg verwarring op dat gebied.”

Is het niet lastig om een boek te schrijven over allerlei zaken op seksueel gebied, waar u zelf geen ervaring mee heeft?

“Dat klopt natuurlijk niet. Ik heb ook een boek geschreven over mensen die ongehuwd leven. Daar ben ik er een van. Dat zijn mensen die in seksuele onthouding leven. Ik doe dat ook omdat ik voor mijn priesterwijding al voor het celibaat heb gekozen. Het celibaat is complementair aan het huwelijk, want is er het spiegelbeeld van. Kijk, ik ben een mens, dus ik heb ook mijn seksualiteit. Ik heb ook seksuele impulsen, instincten en gevoelens.”

Hoe gaat u daarmee om?

“In de vorm van de deugd van de kuisheid. Ik vind dat heel belangrijk. Kuisheid wordt weleens afgedaan als preutsheid, maar het in feite een integratie van seksuele impulsen en affecties in het geheel van je persoonlijkheid. Dat is geen inperking van je vrijheid, maar je innerlijke vrijheid neemt er juist door toe. Het geeft je de innerlijke kracht en ruimte om in seksuele onthouding te leven volgens Gods schepping.”

Heeft u dat moeite gekost?

“Ik ben ook een puber geweest. Daar moet je niet kinderachtig over doen.”

Toch nog even. Er staan allerlei seksuele handelingen in dit boek beschreven, waarvan ik me niet kan voorstellen dat u ze ooit zelf heeft verricht. Is het toch niet een beetje hetzelfde als een kookboek schrijven, zonder ooit zelf achter het fornuis te hebben gestaan?

Lachend: “Mensen denken dat een bisschop een seksloos wezen is. Maar dat zijn we niet. We zijn mensen, met seksualiteit en alles erop en eraan.”

Het gesprek loopt ten einde. De fotograaf wacht en daarna volgt een warme lunch. Over het succes van het boek is de kardinaal realistisch. Hij weet dat hij er de bestsellerlijst niet mee gaat halen. “Ik hoop dat gelovige katholieken dit boek gaan lezen en misschien dat het iemand die niet katholiek is op het idee kan brengen dat katholiek zijn zo gek nog niet is. Dat is mijn stille hoop.”

Mensen zullen denken: daar heb je Eijk weer met z’n moraal. Waarom wilt u dit zo graag vertellen?

“Toen ik eind jaren tachtig in Rome studeerde, ben ik echt in vuur en vlam gaan staan voor de zogenoemde theologie van het lichaam van Johannes Paulus II. Dat is nog altijd zo. En weet u: uiteindelijk sta ik bij het laatste oordeel in mijn eentje voor Christus en niemand van de media staat erbij en niemand van degenen die voor me hebben geapplaudisseerd of boe tegen mij riepen. Ik sta er helemaal alleen. Dan zeg ik: Heer, ik hoop dat ik de scheppingsorde goed heb weergegeven.”

Heeft u het boek ook aan de paus gestuurd?

“Ik vrees dat hij geen Nederlands spreekt, maar ik werk aan een Italiaanse vertaling.”

Willem Jacobus kardinaal Eijk, De band van de liefde; uitgeverij KokBoekencentrum; 416 blz.; € 32,50

