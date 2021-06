Kardinaal Reinhard Marx van München nam ontslag vanwege de misbruikschandalen, maar dat mag niet van de paus

Toen kardinaal Reinhard Marx vorige week aankondigde dat hij de paus zijn ontslag had aangeboden als aartsbisschop van München en Freising vanwege ‘de catastrofe rond kindermisbruik door geestelijken’, reageerden zijn medestanders binnen de Duitse rooms-katholieke kerk geschokt en verdrietig. Het was een moedige stap, vonden ze. Maar ze konden Marx eigenlijk helemaal niet missen. De enige hoop die ze hadden was dat paus Franciscus zou besluiten Marx zijn zin niet te geven.

En laat dat nu precies te zijn gebeurd. Donderdag maakte het Vaticaan een brief van paus Franciscus aan kardinaal Marx openbaar waarin hij schrijft dat hij de ontslagaanvraag van de Beierse kerkleider eenvoudigweg niet aanvaardt.

De paus is het eens met Marx dat de kerk ‘persoonlijk en als gemeenschap’ verantwoordelijkheid moet dragen voor de misbruikschandalen, maar vindt tegelijkertijd dat de kardinaal gewoon op zijn post moet blijven als aartsbisschop van München en Freising, een van de meest prestigieuze bisdommen van Duitsland. Franciscus bedankt Marx voor zijn moed en zegt het eens te zijn met zijn constatering dat er sprake is van een catastrofe: namelijk “het trieste verhaal van seksueel misbruik en de manier waarop de kerk daar tot voor kort mee omging. Ons bewust worden van hypocrisie in de manier waarop wij het geloof beleven is een genade en een eerste stap die wij moeten zetten.” Marx wordt geprezen voor zijn ‘mea culpa’ maar die ontslaat hem volgens de paus niet van de plicht om door te gaan met ‘het weiden van de kudde.’

Kerk is op een dood punt beland

In zijn ontslagbrief aan de paus van 21 mei gaf kardinaal Marx aan dat de katholieke kerk volgens hem op een ‘dood punt’ was beland. Met zijn vertrek wilde hij ‘een persoonlijk teken geven, dit kan een nieuw begin zijn de start van een nieuwe opbouw van de kerk’.

Reinhard Marx (67) is een vertrouweling van Franciscus en lid van de raad van kardinalen die de paus adviseert bij de hervorming van de Romeinse curie, het bestuurscentrum van de rooms-katholieke kerk. Een man naar wie wordt gekeken in de wereldkerk. Maar Marx is vooral een van de onbetwiste leiders van de Duitse kerk, die op dit moment roerige tijden doormaakt. Zo ligt het aartsbisdom Keulen onder vuur vanwege de afhandeling van misbruikschandalen en wordt het onderworpen aan een apostolische visitatie, het zwaarste onderzoeksmiddel dat de rooms-katholieke kerk kent.

Daarnaast zitten de Duitse katholieken midden in een groot hervormingsproces, de Synodale Weg genaamd. In een aantal bijeenkomsten praten de Duitse bisschoppen met theologen en andere gelovigen over heikele thema’s als homoseksualiteit en de rol van de vrouw. Marx is een groot voorstander van de Synodale Weg en lijkt dit project nu tegen alle verwachtingen in gewoon af te kunnen maken. Een flinke opsteker voor al die hervormingsgezinde Duitse katholieken die even dachten hun boegbeeld kwijt te zijn.

Kardinaal Marx heeft nog niet gereageerd op de brief van de paus.

