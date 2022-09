Kardinaal Eijk wil dat Vlaamse bisschoppen tot de orde worden geroepen vanwege zegen homostellen

Groot was de vreugde onder katholieke Vlaamse homo’s en lesbiennes. Ze kunnen binnenkort voor een zegenbede over hun relatie terecht in de plaatselijke kerk. Van het Vaticaan mag het niet, maar kardinaal Jozef De Kesel heeft er, samen zijn Vlaamse collega-bisschoppen, toch toe besloten. Dit maakt de Vlamingen uniek binnen de wereldkerk.

In de katholieke kerken van ons land is een zegen voor homoparen officieel niet verkrijgbaar. De Nederlandse bisschoppen hielden zich stil over de beslissing van de Vlaamse bisschoppen. Tot dinsdag. Toen haalde kardinaal Wim Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, hard uit op de Amerikaanse conservatieve website The Daily Compass.

Seksuele moraal

Hij wijst het initiatief van de Vlaamse bisschoppen af. Volgens Eijk brengt de zegen voor homoparen het risico met zich mee dat katholieken ‘opvattingen krijgen over het morele gehalte van homoseksuele relaties die in tegenspraak zijn met de leer van de kerk. Katholieken die de leer van de kerk aanvaarden, de seksuele moraal inbegrepen, hopen daarom vurig dat de Vlaamse bisschoppen snel door het bevoegd kerkelijk gezag gevraagd zullen worden om hun verklaring in te trekken en dat zij daarmee ook zullen instemmen’. Met dat ‘bevoegd kerkelijk gezag’ bedoelt Eijk het Vaticaan.

De Vlaamse bisschoppen zeggen dat ze regelmatig het verzoek krijgen van homoparen ‘naar een gebedsmoment om God te vragen dat Hij dit engagement van liefde en trouw mag zegenen en bestendigen’. Ze hebben een liturgie opgesteld die voor de zegening kan worden gebruikt.

Zonde

Volgens Eijk gaat de verklaring van zijn collega’s in Vlaanderen niet alleen in tegen de leer van de kerk, maar ook tegen een verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer uit 2021 die het zegenen van homoparen uitdrukkelijk verbood. De kerk kon geen goedkeuring geven aan iets wat door haar als een zonde wordt beschouwd, aldus de Congregatie. Eijk wijst de Vlaamse bisschoppen erop dat ook zij gebonden zijn aan de verklaring uit Rome.

Volgens hem is er het gevaar dat het zegenen van homoparen uiteindelijk zal leiden tot het sluiten van homohuwelijken in de kerk. Homoparen moeten leren begrijpen, schrijft de kardinaal, dat hun relatie ingaat tegen de scheppingsorde van God en daardoor moreel onaanvaardbaar is. En over de liturgie die de Vlaamse bisschoppen hebben opgesteld: “We kunnen niet bidden voor de werking van Gods genade in een relatie die niet overeenkomt met Zijn scheppingsorde.”

Eijk is niet de enige die kritische geluiden laat horen als het om de Vlaamse bisschoppen gaat. Die krijgen trouwens ook veel bijval, met name van lhtbiq+-katholieken. Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd.

