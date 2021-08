Kan dan misschien de kwantummechanica onze ervaring van schoonheid verklaren?

Hoogleraar natuurkunde Bert Kappen denkt dat de kwantummechanica, zijn natuurkundig specialisme, een goede kandidaat is voor het verklaren van ons bewustzijn. Hij werd op dat idee gebracht door het lezen van ‘Zen en de kunst van het motoronderhoud’.

Een jonge vrouw vertelde haar therapeut Eliza dat ze ongelukkig was. Ze kon niet goed overweg met haar moeder, zei de vrouw. ‘Kun je me meer vertellen over je familie?’, vroeg Eliza.

Eliza was geen echte therapeut, maar een computerprogramma, in 1966 gemaakt door informaticus Joseph Weizenbaum. Het programma maakte gebruik van een aantal simpele regels: als de jonge vrouw het woord ‘moeder’ gebruikt, dan moet Eliza naar haar familie vragen.

Het idee dat je een therapeut kunt nabootsen door maar genoeg regels op te stellen is een typisch voorbeeld van reductionistisch denken, zegt Bert Kappen, hoogleraar natuurkunde bij de afdeling Biofysica van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het reductionisme is het idee dat je het geheel kunt begrijpen door het te reduceren tot de onderdelen.

Middelmatige studenten kunnen leren een goede tekst te schrijven

Dat idee is alomtegenwoordig in de wetenschap, zegt Kappen. Hij kreeg het reductionisme ook met de paplepel ingegoten; het was dé manier om wetenschappelijke kennis op te doen. Als je wilt weten hoe een plant werkt, kijk dan naar de cellen. Als je wil weten hoe cellen werken, kijk dan naar de onderdelen waaruit ze bestaan.

Maar zo werkt het niet altijd, realiseerde Kappen zich. Hij stond een paar jaar geleden in een boekwinkel met het boek Zen en de kunst van het motoronderhoud van Robert Pirsig in zijn handen. “Pirsig beschrijft daarin zijn moeilijkheden als docent Engels in de Verenigde Staten. Hij moet een klas middelmatige studenten leren een goede tekst te schrijven en vraagt zich af: kan ik regels opstellen die bepalen wat een goede tekst is? Als je die regels maar volgt krijg je vanzelf een goede tekst. Hij komt erachter dat het eigenlijk niet kan. Terwijl kwaliteit wél bestaat. Pirsig en zijn collega’s zijn het erover eens welke teksten kwalitatief goed zijn, en welke niet.”

De therapeutische vermogens van Eliza en de kwaliteit die Pirsig in zijn roman beschrijft zijn niet de enige domeinen waar regels tekortschieten: wat maakt een muziekstuk mooi, een gedicht inspirerend, een zonsondergang onvergetelijk? Wat is het om bewustzijn te hebben? Met regels kun je daar volgens Kappen geen vat op krijgen.

Ik beweeg mijn lippen en jij begrijpt me

Toch is dat precies wat de neurowetenschap – de wetenschap die de hersenen bestudeert – probeert te doen. Het is Kappens eigen vakgebied; intelligentie fascineert hem mateloos. “Wat gebeurt er nou precies als wij hier een gesprek hebben, dat ik mijn lippen beweeg en jij me begrijpt? Dat is eigenlijk ongelooflijk bijzonder.”

Het bewustzijn is wel bijzónder raadselachtig: waarom hebben wij mensen een bewustzijn, en insecten niet? Hoe komt onze ervaring van een ‘ik’ tot stand? Dat lijkt onverklaarbaar als je alleen maar kijkt naar de bouw van de hersenen.

Kappen wil het bewustzijn op een andere manier proberen te verklaren. Het is een beetje een onwetenschappelijk onderwerp, zegt hij, want het bewustzijn is een persoonlijke, subjectieve ervaring. “Jij zegt wel dat je bewust bent, maar wie zegt dat je de zaak niet loopt te flessen, dat je een robot bent? Ik kan het niet weten.”

In de hersens graven en wroeten

De wetenschap daarentegen is juist op zoek naar objectieve feiten. Die krijg je alleen maar door reductionistisch te werk te gaan, en het bewustzijn te onderzoeken door in de hersens te graven en wroeten om te zien hoe hersencellen werken.

Zo begrijpen wetenschappers door die reductionistische methode goed hoe hersencellen samenwerken om van het licht dat op je netvlies valt een coherent beeld te maken. “In die zin kun je aspecten van intelligent gedrag mechanistisch beschrijven: dan beschouw je de hersenen als een machine met input en output. Dat is nuttig om te doen, en daar kom je een heel eind mee.”

Nog verder kom je door zogenaamde ‘neurale netwerken’ te bouwen. Neurale netwerken zijn computerprogramma’s die zich min of meer zoals hersencellen gedragen. Ze kunnen zichzelf leren een taak uit te voeren. Denk aan het herkennen van plaatjes: vertel het neurale netwerk (met heel veel voorbeelden) wat een ‘kat’ en wat een ‘hond’ is, en vervolgens kan het zelf nieuwe katten en honden herkennen. Het verschil met computerprogramma’s als therapeut Eliza is dus dat je vooraf geen regels hoeft op te stellen.

De machine kan niet ervaren wat ik ervaar als ik naar mooie muziek luister

Toch denkt Kappen, die de neurale netwerken al sinds de jaren negentig bestudeert, dat je ook met zulke netwerken het probleem van het bewustzijn niet oplost. Zulke netwerken zijn uiteindelijk ook reductionistisch. Kappen speelt graag piano, maar wordt kregelig als mensen hem vragen of hij neurale netwerken niet kan toepassen op de muziek. “Je kan een machine wel alle partita’s van Bach leren om miljoenen nieuwe te genereren, maar de machine kan niet ervaren wat ik ervaar als ik naar mooie muziek luister.”

Is er dan misschien nog een andere methode om het bewustzijn te begrijpen, naast regelgebaseerde programma’s en neurale netwerken? Kappen heeft er weinig vertrouwen in. In zijn loopbaan deed hij veel aan ‘wetenschappelijk toerisme’, vertelt hij, op zoek naar een wiskundig principe dat verklaart hoe ons bewustzijn werkt. “Ik heb uitstapjes gemaakt naar allerlei verschillende vakgebieden, en nu ken ik redelijk uitputtend alle wiskundige mechanismes die momenteel bekend zijn, maar ik zie het gewoon niet gebeuren.”

Bewustzijn, schoonheid, Pirsigs idee van kwaliteit: ze laten zich niet vatten in regels, terwijl de wetenschappelijke wereld juist denkt in termen van regels en het reduceren van het grote naar het kleine. “Misschien is het reductionisme niet zozeer een eigenschap van de wereld, maar van onze hersenen, die de wereld alleen maar op die manier kunnen begrijpen.”

Het lijkt alsof je met het meten zelf het deeltje verstoort

Dus misschien moeten we dat reductionisme loslaten, zegt Kappen. En dan kom je als vanzelf uit bij de kwantummechanica, want in de kwantummechanica kun je een deeltje niet reduceren tot zijn eigenschappen. Een motor die over een weg rijdt, heeft op elk tijdstip een positie en een snelheid die je kunt meten. Maar als je de positie van een elementair deeltje meet, dan wordt de snelheid ervan vreemd genoeg fundamenteel onzeker, en andersom: meet je de snelheid, dan wordt de positie onzeker. Het lijkt alsof je met het meten zelf het deeltje verstoort.

Omdat de kwantummechanica fundamentele onzekerheden bevat werkt het juist niet reductionistisch. De natuurkundige David Bohm gebruikte een mooie analogie om dit uit te leggen, vertelt Kappen. “Als ik aan jou vraag waar je aan denkt, dan verstoor ik met mijn vraag jouw denkproces. Dus ik kan jouw gedachten niet ‘meten’ zonder je gedachten te veranderen. Dat idee speelt ook in kwantummechanische systemen.”

In de biofysica is het nog een beetje een taboe om te opperen dat je met kwantummechanica het bewustzijn kan verklaren, zegt Kappen. Dat komt deels omdat kwantummechanische eigenschappen zich voordoen bij heel lage temperaturen. Maar de hersenen werken op 37 graden Celcius. “Het is een moeilijk probleem, en er zijn tot nu toe weinig overtuigende theorieën. Toch zijn er wel aanwijzingen dat kwantummechanica een rol kan spelen in biologische systemen, zoals in de fotosynthese en het magnetisch kompas van trekvogels. Het is dus de moeite waard om te onderzoeken – het idee om het bewustzijn met kwantummechanica te verklaren is niet totaal wacko.”

Bert Kappen is hoogleraar natuurkunde op het departement Biofysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens directeur van SNN, de Nederlandse stichting voor neurale netwerken. Zijn onderzoek richt zich op de manier waarop computers kunnen leren en hoe kwantummechanica daarbij gebruikt kan worden.

