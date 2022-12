Kader Abdolah wil Nederland laten zien hoe mooi de 13de-eeuwse dichter Rumi liefde, pijn en hoop bezingt

Het levensverhaal en het werk van de Perzische dichter en mysticus Rumi maakte diepe indruk op auteur Kader Abdolah. Na zoveel lezen ging ineens het licht in hem branden, vertelt hij. ‘Rumi is een immigrant geweest. Een vluchteling.’

Zoals het een echte Pers betaamt, pronkt er op een centrale plek in huis een boek van een klassieke dichter. Bij auteur Kader Abdolah (68) ligt er deze weken één onder de kerstboom. Een klein boekje van de grote Perzische dichter Hafez, tussen het speelgoed voor zijn kleinkinderen.

Het is echter niet de geest van Hafez die het huis vult, maar die van een andere grote meester. Abdolah heeft de afgelopen jaren intensief met hem geleefd, vertelt hij in zijn werkkamer, tussen de dichtbundels en boeken over de dertiende-eeuwse Perzische dichter en mysticus Molana Djalal Eddin Mohammad Balchie Rumi (1207-1273).

In de pas verschenen novelle Wat je zoekt, zoekt jou neemt Abdolah de lezer mee in het indringende levensverhaal van Rumi, als opmaat naar diens bekendste gedichten en verhalen. Hoewel het vertalen van Rumi’s poëzie vanuit het Perzisch eigenlijk onmogelijk is, aldus Abdolah, vertaalde hij ruim negentig gedichten en zo’n vijftig verhalen van de dichter naar het Nederlands. ‘Abdolah-Nederlands’, noemt de schrijver van onder meer Het huis van de moskee het, dat inmiddels de veertigste druk heeft gehad.

De onbekende kant van Rumi

Wat je zoekt, zoekt jou is het 25ste boek dat Abdolah, die in 1988 uit Iran vluchtte, in het Nederlands schreef. En hij is er trots op. Hij wilde altijd al iets over ‘de meester’ Rumi schrijven, om naar eigen zeggen ‘iets moois in de Nederlandse taal achter te laten’.

De mystieke dichter is geliefd en geprezen in het Midden-Oosten, maar Rumi heeft ook de huiskamers van veel lezers in het Westen bereikt. Op sociale media worden losse dichtregels en citaten van de grote meester gretig gedeeld. Beroemdheden als Madonna, de band Coldplay en Deepak Chopra verwijzen graag naar Rumi.

Abdolah spreekt over Rumi als de Shakespeare van de oosterse wereld. “In Iran, Turkije en in Afghanistan kent iedereen een paar gedichten van hem uit het hoofd. Iedereen beschouwt hem als eigen.”

“Maar ik kan na diepgaand onderzoek zeggen: behalve een paar experts kent niemand Rumi zoals hij werkelijk was. Dat vond ik jammer, ik wilde hem tonen aan de Nederlandse lezer. Maar hoe? Er zijn duizenden boeken over Rumi. Wat had ik daaraan toe te voegen?”

Hij raadpleegde de internationale kenners, las gedurende tien jaar avonden lang het werk van Rumi. Hij nam ook alle vertalingen door, die hem overigens niet altijd konden bekoren. “Na zoveel lezen ging ineens het licht in mij branden! Rumi is een immigrant geweest. Een vluchteling. Niemand heeft ooit de invloed van de vlucht op de persoon die Rumi is geworden beschreven. Ik dacht: dit is mijn werk! Door mijn eigen ervaringen kon ik een pad vinden om Rumi te presenteren.”

Welk inzicht geeft dat, om zijn leven vanuit dit perspectief te beschrijven?

“Wie vlucht, maakt kennis met een nieuwe taal en cultuur, een nieuwe manier van omgaan met het leven. Daardoor ontdek je nieuwe kanten van jezelf. Rumi heeft tientallen van deze stappen doorleefd. Hij was voortdurend op de vlucht voor de Mongoolse veroveraar Djengis Khan, die bezig was de oosterse wereld grondig te veranderen.

“Tijdens zijn vlucht maakt Rumi kennis met de Arabische taal, de Romeinse taal, het Grieks en Turks. Al die talen en culturen, de pijn van het weggaan, het verliezen van zoveel vrienden en familie. En dan de liefde!

“Je doorleeft zijn weg als je zelf gevlucht bent. Ik ben opgegroeid met zijn gedichten. De verhalen over de sporen die Djengis Khan heeft nagelaten bij de Perzen heb ik van huis uit meegekregen. Dat geeft mij als schrijver de bagage om dieper te gaan. Ik probeer te laten zien hoe het komt dat Rumi zo mooi de liefde, de pijn, hoop en het verlangen van de mensheid kan bezingen.”

Ook bij mensen zonder vluchtervaring blijft Rumi resoneren. In Amerika is hij razend populair. Is de pijn en liefde die hij vertolkt niet universeel?

“Zeker. Maar je hebt de grote meesters nodig om je te kunnen verbinden met die wezenlijke gevoelens. Die moeten hun pijn aan jou tonen, zodat jij de pijn in jou vindt. Ook als je zelf niet die geschiedenis hebt gekend of niets hebt hoeven achterlaten.

“De gemiddelde Amerikaan weet niets van mystiek, veel Amerikanen weten zelfs niet waar Iran ligt. Terwijl ze Rumi met beide handen vasthouden. De diepte van Rumi, die voel je gewoon. Als de schrijver je raakt met zijn tekst, dan betekent dit dat hijzelf in aanraking is geweest met waar hij over schrijft.”

Kader Abdolah Beeld Werry Crone

Wat heeft u geleerd over de mysticus Rumi?

“Rumi vertolkt in zijn werk de mens van zijn tijd. De grote denkers van toen waren op zoek naar het begin van de mensheid. Ze wilden achter de rand van de hemel kijken en zien wie daar woonde. Nu, zo’n twaalf eeuwen later doen we dat nog steeds. We zoeken naar de randen van het bestaan, met onze ruimtetelescoop James Webb.

“Het interessante is dat Rumi en de grote mystici achthonderd jaar geleden al de andere kant van die rand hebben gezien en beschreven. Ze zeggen: God heeft de mens geschapen en iets van zichzelf aan hem toegevoegd. Ze zetten de mens centraal en zeggen: wat je zoekt, zit in jou. Richt die ruimtetelescoop naar binnen. Dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt.”

U kreeg de poëzie van Rumi met de paplepel ingegoten, maar heeft dus toch iets nieuws ontdekt?

“Ik heb de mens Rumi ontdekt, en via hem de mens zelve. Ik wist niets behalve de clichés. Weinig mensen weten bijvoorbeeld hoe belangrijk en bepalend Djengis Khan is geweest voor het werk en het leven van Rumi. Dat hij onderweg veel grootheden heeft ontmoet.

“Ik wist niet dat zijn vader ook een belangrijke geleerde was, die zijn zoon koste wat het kost wilde beschermen. Dat Rumi in Mekka was en zag hoe de Kaäba door de regen werd meegevoerd. Dat hij de Latijnse taal leerde en hoe de ideeën van Plato hem hebben beïnvloed. Al die dingen waren nieuw voor mij. Tijdens mijn studie ontdekte ik telkens een kraal uit een bidsnoer. Met dit boek heb ik het hele snoer aan elkaar geregen.”

Rumi heeft een gigantisch oeuvre. Hoe bent u tot deze selectie van vertalingen gekomen?

“Ik raadpleegde mijn geheugen. De gedichten die de Perzische moeders zongen terwijl ze borstvoeding gaven, wat mijn vader neuriede als hij verdrietig was. Wat een vriend reciteerde wanneer hij blij was. Die gedichten heb ik gezocht, gevonden en vertaald.

“Ik wil nog iets belangrijks noemen: Rumi wilde altijd terug naar huis. Hij sprak en schreef vloeiend Turks en Arabisch, want hij woonde zo’n vijftig jaar in Anatolië. Maar als hij in het Perzisch schreef, ging hij terug naar de plek waar hij vandaan kwam.

“Ik ben te klein om mezelf te vergelijken met zulke grote geesten, maar ik heb veel van mezelf in die man teruggezien. Ik had het gevoel dat ik zelf alles meemaakte. Met het schrijven van dit boek over Rumi, maar ook met mijn vertalingen van Duizend-en-een nacht en de Koran ga ik terug naar huis.”

Dat is uw liefste wens, teruggaan naar Iran. Hoe beleeft u de huidige opstanden in uw vaderland?

“Wat er nu in ons vaderland gebeurt, is geschiedenis. Jonge vrouwen die een front vormen tegen de lelijkste dictatuur ooit: die van de ayatollahs. Mijn generatie probeerde met wapens het regime omver te werpen. Ik deed dat altijd met mijn pen. Zij hebben duizenden van ons gedood in de eerste jaren van de Iraanse Revolutie. Niemand hoorde onze stem. Nu komen opeens jonge vrouwen met lege handen. En de wereld heeft hen gehoord.

“Dat is een kwetsbare, mooie verzetsbeweging. Onze meisjes, onze dochters hebben een harde klap in het gezicht van de ayatollahs gegeven, met zo veel moed en zo veel durf. Maar het kost heel veel offers, want de dictatuur zal niet zomaar wijken.

“Het doet me pijn dat ik hier zit en niet daar. Als ik terug kon, zou ik morgen mijn koffers pakken en de vrouwen steunen, maar dat kan niet. Dus moet ik de schrijver zijn over wie later wordt gezegd: hij kwam, hij schreef en hij vertrok. Ik wil mijn sporen achterlaten in de Nederlandse literatuur. Anders heeft mijn leven geen betekenis. Zo sta ik naast hen, met mijn pen.”

Wie was Rumi? Molana Djalal Eddin Mohammad Balchie (Rumi) werd in 1207 geboren in Balch (nu Afghanistan) en stierf op zijn 68ste in 1273 in Konya (nu Turkije). Rumi was de zoon van een mystieke leider, die aan de wieg stond van het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam. Rumi’s vader ontdekte al vroeg het talent van zijn zoon en bracht hem in contact met de belangrijke denkers van zijn tijd. Zo ontwikkelde Rumi zich tot de grootste Perzische dichter ooit, en een belangrijk filosoof, geestelijke en geleerde die vele volgelingen kende. Samen met zijn metgezel Shams Tabrizi, aan wie hij vele (liefdes)gedichten heeft opgedragen, bracht hij het soefisme naar een breder publiek. Rumi gaf een nieuwe impuls aan de mystiek, en voegde muziek toe aan die stroming. Daarnaast kwam hij met de Sema-dans, waarmee hij geloofde in contact te komen met God. Veel Turkse islamitische instituten, ook in Nederland, dragen de naam Mevlana, verwijzend naar Rumi.

Kader Abdolah schreef ‘Wat je zoekt, zoekt jou’ over de Perzische grootheid, de dichter Rumi. Beeld Werry Crone

Lees ook:

Het schrijversbestaan van Kader Abdolah hangt van rituelen aan elkaar

Wat doen kunstenaars voordat ze het podium betreden, aan een nieuw doek beginnen of de eerste zinnen op papier zetten? Met welke beginrituelen bezweren ze hun angst of dwingen ze succes af? Auteur Kader Abdolah: ‘Zonder die voorbereiding kan ik niet rustig gaan zitten schrijven’.

Rumi is als een spirituele sauna

In 2012 vertaalde Abdulwahid van Bommel een van Rumi’s bekendste werken: de Masnavi. Hij ontsloot een ‘goudmijn aan metaforen’.