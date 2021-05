Kabinet niet overtuigd van nut verbod op ‘homogenezing’

Er komt vooralsnog geen verbod op zogenoemde homogenezing door gebed, therapie of pastorale gesprekken. Het demissionaire kabinet gaat wel onderzoek doen naar mogelijkheden om dit soort praktijken gericht op verandering van geaardheid, ook juridisch harder aan te pakken.

De route die het kabinet dit weekend bekend maakte, gaat de Tweede Kamer lang niet snel genoeg. Zij wil dat ‘homogenezing’ strafbaar wordt gesteld. In januari, vlak voor de verkiezingen, vroeg een ruime meerderheid het kabinet nog dit voorjaar met een wetsvoorstel te komen. Al in 2019 nam de Kamer een motie aan van D66 en PvdA om homogenezing en conversietherapieën te verbieden. Net als SGP en Forum voor Democratie, stemden ook CDA en ChristenUnie tegen. Die vormen samen met VVD en D66 het nu demissionaire kabinet.

De CDA-ministers De Jonge en Grapperhaus, respectievelijk van Volksgezondheid en Justitie, schrijven de Kamer krachtiger te willen optreden tegen activiteiten om homoseksuelen van hun geaardheid af te helpen. Maar van het nut van een verbod is het demissionaire kabinet nog niet overtuigd. Juridisch zitten daar haken en ogen aan. Bij deze kwestie zijn verschillende grondrechten in het geding die botsen, schrijven de ministers, zoals het verbod op discriminatie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Ook wil het kabinet bekijken of strafbaarstelling of andere nieuwe regels, uitvoerbaar en te handhaven zijn. De verkenning moet in de herfst klaar zijn en komt dus vermoedelijk op het bordje van een nieuw kabinet.

Omvang

Er is weinig zicht op de omvang van homogenezing en conversietherapieën, omdat die worden ingezet in gesloten religieuze gemeenschappen. Eerder onderzoek kwam uit op vijftien personen en organisaties die zich eraan schuldig maken, maar dat kan volgens de onderzoekers een onderschatting zijn. Pogingen om mensen te ‘genezen’ van hun geaardheid komen vooral voor in Pinkster-, evangelische en baptistenkerken. Het gebeurt in besloten gebedssessies, therapieën en gesprekken tussen pastores en gelovigen. Bestrijding is daarom volgens de ministers sterk afhankelijk van individuele meldingen.

Het kabinet gaat wel in op het verzoek van de Kamer om steunpunten in te richten waar religieuze LHBTI-ers hun verhaal kwijt kunnen en die slachtoffers kunnen helpen bij aangifte. Dat is onder de huidige wetgeving al mogelijk; aspecten van conversie-praktijken kunnen vallen onder dwang, mishandeling of bedreiging. Het kabinet gaat met kerkgenootschappen praten over het opzetten van steunpunten.

De ministers wijzen ook op de gedragscode voor pastorale en levensbeschouwelijke steun aan LHBTI-ers, die het Humanistisch Verbond samen met religieuze organisaties ontwikkelt. Die gedragscode, die moet werken als norm, kan voor de rechter een handvat zijn om op te treden tegen homogenezing.

