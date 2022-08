Juist door vrouwen werd het leven van alledag in Nederland gereformeerd

De geschiedenis van het Nederlandse calvinisme is toe aan een stevige correctie, vindt de Amerikaanse historicus Amanda Pipkin. Juist door de invloed van vrouwen schoot het calvinisme wortel in Nederland. ‘Het beeld is: de vrouw moest zwijgen. Maar zo was het helemaal niet.’

Het was de beroemde calvinistische theoloog Gijsbert Voetius al opgevallen. Vrouwen, schreef hij, hebben een veel groter talent voor rechtzinnigheid dan mannen. Niet alleen in bijbelse tijden, ook in zijn eigen tijd, de zeventiende eeuw, was dat duidelijk het geval. Daarbij dacht hij specifiek aan een aantal zeer getalenteerde vrouwspersonen in zijn eigen familie- en vriendenkring. Met grote vurigheid verkondigden zij de puriteinse interpretatie van het calvinisme waar Voetius patent op had: hard werken en soberheid in kleding, huisraad en voedsel.

De verspreiding van het calvinisme in Nederland een zaak van dominees en geleerde heren alleen? Welnee, stelt de Amerikaanse historica Amanda Pipkin. Juist dit soort vrouwen rondom Voetius en andere invloedrijke theologen speelden ook een cruciale rol in de verspreiding van het calvinistische geloof in het Nederland.

De Gouden Eeuw is haar favoriete tijd

“Theologie was helemaal geen zaak uitsluitend voor mannen, zoals vaak wordt gedacht. Het waren vrouwen die ervoor zorgden dat het denken en leven van alledag gereformeerd werd”, zegt ze via een videoverbinding. Als achtergrond heeft ze een museumzaal met Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw. Dat is haar favoriete tijd, zegt Pipkin, die hoofddocent geschiedenis is aan de Universiteit van North Carolina in Charlotte.

Recent verscheen van haar hand Dissenting Daughters, een doorwrochte Engelstalige studie over de rol van gereformeerde vrouwen in de Nederlandse republiek in de periode 1572–1725, de bloeitijd van het calvinisme in deze streek. “Juist door hun rol, positie en geschriften te bestuderen, begrijp je hoe het protestantisme zich in Nederland verspreidde”, zegt Pipkin, die goed Nederlands spreekt en leest.

“Het beeld is: de vrouw moest in die tijd zwijgen. Maar dat was helemaal niet zo. Nee, ze stonden niet op de kansel, maar daarbuiten waren ze volop actief. Vrouwen spraken volop, ze schreven volop. Anders dan vaak wordt gedacht, was het hen ook toegestaan in huiselijke kring bijeenkomsten te leiden en daar het geloof te onderwijzen. Ze werden door hun tijdgenoten, vrouwen én mannen, op waarde geschat. Hun geschriften beleefden druk na druk na druk. Zelfs na hun dood.”

Tobberig geloof

Amanda Pipkin maakt haar punt aan de hand van een zestal gereformeerde schrijfsters die niet onbekend zijn in het historisch onderzoek. “Ten onrechte gaan veel historici ervan uit dat zij de uitzondering op de regel zijn.”

Hoewel geen licht verteerbare kost en nogal zwaar op de hand, waren de geschriften van deze en tal van andere vrouwen in hun tijd enorm populair, ontdekte Pipkin toen ze onder meer oplagecijfers en drukken ging turven. Hun boeken – poëzie, overdenkingen en andere stichtelijke lectuur – lagen op menig gereformeerd nachtkastje, naast de Bijbel.

Jan Lievens (1607–1674): Portret van Anna Maria van Schurman. Zij is een van de vrouwen over wie Amanda Pipkin schrijft in Dissenting Daughters. Beeld National Gallery London

De vrouwen legden niet alleen veel nadruk op een ernstig en wat tobberig geloof, maar ook op noeste arbeid en matigheid in zowat alles. “Voor moderne mensen is het moeilijk om te begrijpen wat het gereformeerde geloof zo aantrekkelijk maakte . Totdat je je gaat richten op deze vrouwen en hun teksten gaat lezen. Je ziet dan dat ze zich enorm troostten aan hun geloof, het bood tegenwicht tegen de zorgen van alledag. Denk daarbij specifiek aan de onverwachte dood van familieleden en geliefden door oorlog en ziekte.”

Bij het oud papier

Pipkin: “Een belangrijke reden waarom de rol van vrouwen in de geschiedenis wordt onderschat, is dat de boeken van mannen in verschillende edities bewaard bleven in collecties, terwijl die van vrouwen in veel gevallen bij het oud papier belandden.”

Ze wijst op de geloofsbelijdenis van Cornelia Teellinck, een van de vrouwen over wie zij uitgebreid schrijft. “In 1625 verscheen de vijfde druk van dat boek. Een aanwijzing dat ze een belangrijke vertolkster was van de gereformeerde leer. Mensen konden er geen genoeg van krijgen. Toch is er tegenwoordig nog maar één exemplaar te vinden, in de bibliotheek van de universiteit in Leiden. En waarschijnlijk is het boek alleen bewaard gebleven, omdat de auteur dezelfde achternaam heeft als haar veel bekendere neef Willem. Van de mannen werd veel meer bewaard, in veelvoud bovendien.”

Wel ontleenden de getalenteerde vrome vrouwen steun, aanzien en status aan mannen in hun omgeving. Ze maakten onderdeel uit van de netwerken rondom een aantal prominente mannelijke theologen, onder wie Willem Teellinck (1579–1629), Gijsbert Voetius (1589–1676) en Wilhelmus à Brakel (1635–1711). De vrouwen hielpen elkaar ook, stelt Pipkin vast. “Er was een levendige uitwisseling van ideeën.”

Wie had met wie contact?

Religiegeschiedenis richt zich te veel op kerkelijke aangelegenheden, meent Pipkin. Daardoor is volgens haar lange tijd een groot deel van de historische werkelijkheid onderbelicht gebleven. “Je doet het verleden meer recht door ook te kijken naar de sociale structuren: wie had met wie contact, hoe gingen mensen met elkaar om, welke ideeën waren in het dagelijks leven van belang? Religiegeschiedenis is sociale geschiedenis, iets dat weleens wordt vergeten.”

En er is nog een reden waarom het religieuze verleden van Nederland een aangelegenheid van uitsluitend mannen leek. Pipkin vermoedt dat verschillende calvinistische theologen en religiehistorici, die zelf niet zelden een religieuze achtergrond hebben, menen dat er een luchtje zit aan de vrouwen. Ze zouden niet zuiver in de leer zijn geweest. “De vrouwen benadrukken de mystieke kant van het geloof, het is vaak heel emotioneel en intens.”

Volgens Pipkin is het belangrijk om vrouwen en hun netwerken volop te betrekken bij de religieuze geschiedenis. “Een historicus wil begrijpelijk maken waarom mensen in het verleden deden zoals ze deden. Juist door de activiteiten van deze vrouwen te bekijken, zie je hoe ze het geloof voor veel gewone mensen bevattelijk maakten. Je ziet dat ze anderen konden overtuigen dat het geloof veel kracht en steun bood. Op die manier begrijp je beter hoe het calvinisme in de Nederlandse samenleving ingang vond.”

Amanda Pipkin

Zes calvinistische vrouwen Amanda Pipkin richt zich in haar boek Dissenting Daughters in het bijzonder op zes vrouwen die een rol speelden in het wortelschieten van het calvinisme in Nederland. Cornelia Teellinck (1553–1576) groeide op in een ontwikkeld Zeeuws milieu dat rond 1570 overging op het gereformeerde geloof. Op haar negentiende schreef zij een geloofsbelijdenis, een geschrift waarmee ze diepe indruk maakte op haar tijdgenoten. Haar zus Susanna Teellinck (1551–1625) gaf deze belijdenis plus religieuze poëzie in 1607 postuum uit, omdat er veel vraag was naar een afschrift. Het bundeltje vond gretig aftrek en beleefde druk na druk. Susanna stond zelf ook bekend om haar grote vroomheid en werken van liefdadigheid. Anna Maria van Schurman (1607–1678) was de eerste Nederlandse vrouwelijke student. Ze stond bekend om haar zeer scherpe geest en had contact met tal van geleerden uit haar tijd. Naast haar grote interesse voor theologie had ze belangstelling voor geneeskunde en literatuur. Ze blonk ook uit in vreemde talen. Een Franse geleerde schreef haar: ‘Er is niets dat u niet begrijpt, niets dat u niet kunt creëren. U bent het wonder van deze tijd.’ Ze was kerkelijk zeer betrokken in haar woonplaats Utrecht, onder meer door religieuze bijeenkomsten te houden. Sara Nevius (1632–1706) werd bekend door haar geestelijke meditaties. Daarbij liet ze zich inspireren door spirituele ervaringen en Bijbelteksten. Zo schreef zij uitvoerig over de geschiedenis van haar leven, haar ontmoetingen, worstelingen en vertroostingen, met steeds het geloofsleven als centraal aandachtspunt. Haar geschriften, waaronder Een aandachtige leerling van de Heere Jezus, worden tot op de dag van vandaag bestudeerd in reformatorische kringen. Cornelia Leydekker (1654–1725) was eveneens een geletterde vrouw. Een van haar boeken heet Ernstige zielsbetrachtingen en bevat overpeinzingen over het avondmaal. Henrica van Hoolwerff (1658–1704) was tijdens haar leven vooral bekend als stichtelijke dichteres. Terwijl ze zelf door ziekte aan bed was gekluisterd, schreef ze talloze troostgedichten voor anderen. Bij haar bedstee waren regelmatig stichtelijke bijeenkomsten. De dichteres had haar ziel volgens een tijdgenoot gemaakt tot een ‘boekenkamer van het goddelijk woord’.

Amanda Pipkin

Dissenting daughters,

Reformed Women in the Dutch Republic: 1572–1725

Oxford University Press; 288 blz. € 90

