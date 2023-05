Journalist Raounak Khaddari: ‘Vele vrienden maken de vriendschap dun’

Meer en minder bekende Nederlanders vertellen over hun persoonlijke leefregel of een inspirerende zin. Vandaag: journalist Raounak Khaddari (29). Onlangs verscheen haar boek Even goede vrienden.

“Ik kreeg drie jaar geleden zo’n benauwd gevoel van een vriendschap dat ik het heb ‘uitgemaakt’. Het waren twee vrienden die ik kende van mijn stage op de redactie van Het Parool, en die wilden nadat de stage over was minimaal elke week een keer afspreken met z’n drieën. Voor mij werkte dat niet, ik wilde iets anders. Het was een tijd dat ik veel aan het ontdekken was, en ik ook veel nieuwe mensen leerde kennen.

“Het enige dat ik achteraf anders zou doen, is dat ik het niet via een appje zou laten weten. Maar verder ben ik nog steeds heel blij dat ik dit heb gedaan. De eisen die we aan een vriendschap stellen, waren gewoon heel anders.

“In die periode heb ik veel nagedacht over vriendschap, en als journalist is dan vaak mijn reflex: ik schrijf er een stuk over voor de krant. Maar ik merkte hierbij al gauw dat er zoveel kanten aan zaten, dat het geen krantenartikel was, maar een boek. Tips en informatie over liefdesrelaties kun je overal vinden, maar over vriendschapsrelaties is dat wel anders. Gek eigenlijk, want vriendschappen zijn de afgelopen decennia alleen maar belangrijker geworden. Vroeger was het gezin de hoeksteen van de samenleving, nu stellen we zelf een soort familie samen van vrienden.”

Het gaat niet vanzelf

“Een van de inzichten die ik zelf ter harte neem, is van Jan Greshoff. ‘Vele vrienden maken de vriendschap dun’, zei hij. Ik ben het daar helemaal mee eens. Er zijn een paar mensen van wie ik echt hou, en bij hen wil ik zijn. Je moet er wel kunnen zijn voor mensen van wie je het meest houdt.

“Dat hangt samen met een volgende les die belangrijk is in vriendschappen. Het gaat, net als men vaak over liefdesrelaties zegt, niet vanzelf. Je hebt in vriendschappen ook een sprankje, want vaak is er al iets tussen twee mensen voordat ze echt besloten hebben dat ze vrienden zijn. Maar alsnog moet je er tijd en energie in stoppen om een diepere laag bij elkaar aan te boren. In een echt goede vriendschap moet je figuurlijk naakt bij elkaar kunnen zijn. Daar moet je wel echt iets voor doen.”

Spreek verwachtingen uit

“Er zijn nog wat dingen die ook vaak over liefdesrelaties gezegd worden. Bijvoorbeeld dat je niet alles uit één vriendschap hoeft te halen. Je hebt sommige vrienden voor de diepe gesprekken, andere om mee te dansen, of met wie je een interesse deelt. En het helpt om verwachtingen uit te spreken. Benoem wat je verstaat onder een goede vriendschapsrelatie: wat heb je nodig van de ander? Dat je diegene elke week een keer spreekt? Pas als je dit soort dingen expliciet maakt, kun je elkaar ook tegemoetkomen.

“Ik ben deze dingen zelf gaan toepassen, en mijn vriendschappen zijn er mooier door geworden. Tot vorig jaar ging ik vaak een beetje hapsnap uit eten met deze of gene. Nu maak ik veel bewuster tijd voor de belangrijkste mensen in mijn leven, ik nodig ze thuis uit en kook dan zelf voor ze. Ik hou zoveel van hen, dat ik dat echt aan ze wil geven. Vriendschap is echt liefde, heb ik ontdekt.”

