Jongeren delen de Koran uit op straat. ‘Een beetje meer begrip is hard nodig’

De ijzige wind tilt zo nu en dan bijna het standje op. Voor de Haagse bibliotheek aan het Spuiplein houden vier jonge mannen de stangen geduldig op hun plek. Het witte doek bovenaan trekt de aandacht van enkele voorbijgangers: ‘Op zoek naar antwoorden? Ontdek de Koran!’

Ahmad Tariq (34) en Kashif Akmal (28) zetten snel een professioneel beletterd kastje in elkaar met daarop islamitische lectuur. Aan weerszijde van de tent staan tafels met kleine groene Korans. Daarachter staat een tafel met drie gouden boekenstandaards waarop grote Korans prijken.

#Koranvooriedereen

De moslimjongeren van de Ahmadiyya Mubarak moskee in Den Haag, de oudste moskee van Nederland, hebben al eerder de ontmoeting gezocht met willekeurige voorbijgangers om over hun geloof te spreken. Het bord met de kreet ‘Ik ben moslim, stel mij een vraag’, dat ze zorgvuldig in het zicht neerzetten, heeft in veel steden gestaan.

Maar nog niet eerder deelden de jonge moslims daarbij Korans uit. Vandaag lanceren ze een nieuwe campagne #Koranvooriedereen. Wie wil kan een kleine groene Koran meenemen.

Op zoek naar begrip

Het heilige boek komt altijd negatief in het nieuws, verklaart Akmal op een rustige toon. Hij draagt een zwart petje met een Arabische opdruk ‘khadim’, dat dienaar betekent. Daaronder siert de driekleur van de Nederlandse vlag. In het dagelijks leven werkt de jonge moslim als consultant bij een bank.

Hij doelt op de berichtgeving over de voorman van anti-islambeweging Pegida, die in januari demonstratief een Koran verscheurde voor het Tweede Kamergebouw verderop in de Hofstad. “Dat was gewoon provocatie. Ik zal Edwin Wagensveld straks eens taggen in een tweet over onze actie”, zegt hij lachend. “Hij kan met ons in gesprek gaan, al verwacht ik niet dat hij dat wil.”

Radicalen overtuigen is niet zijn doel, vertelt hij. De jonge moslims zoeken verbinding met gewone Nederlanders, hoe divers ook, mensen die geen kennis hebben van hun geloof. Begrip, dat woord valt vaak. “Dat is hard nodig in deze tijd. In het publieke debat worden ongenuanceerde dingen gezegd over de islam. Wij proberen de informatiekloof te dichten, door mensen te vertellen over de bron van ons geloof: de Koran.”

Kashif Akmal: 'Begrip voor elkaar is in deze tijd hard nodig' Beeld Phil Nijhuis

Niet bekeren maar informeren

Niet dat ze mensen willen bekeren, zegt registeraccountant Ahmad Tariq tegen een vrouw die uit nieuwsgierigheid komt kijken. Al doet zijn ‘verspreiding van de boodschap’ soms anders vermoeden. Vol passie vertelt hij haar over de islamitische voorschriften, de soera’s in de Koran en het boekje met toelichtingen van de in India geboren Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), de stichter van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. De Ahmadi-moslims geloven dat hij de messias is. Hierdoor worden Ahmaddiya door conservatieve moslims niet erkend en in onder meer Pakistan zijn ze slachtoffer van geloofsvervolging. “Het feit dat u in alle rust naar mij luistert maakt mijn dag al goed.”

De Groninger Arend van den Berg blijft staan wanneer Akmal hem een foldertje aanbiedt met de uitnodiging voor een lezing over de Koran en een expositie. Hij luistert geduldig naar Akmals toelichting van de achterkant van de flyer. ‘Wist u dat de Koran rechten voor vrouwen onderwijst?’ staat er onder andere.

“Laten we in vrede met elkaar samenleven”, reageert de Groninger instemmend. “Ik ben Christen en ken ex-moslims, vluchtelingen die hun leven vanwege hun geloof niet meer veilig zijn in islamitische landen. Maar ik ben nog een beetje idealistisch. In Nederland praten we haast niet meer met elkaar. Dat mis ik. En waar kun je dat beter dan gewoon op straat?”

Beeld Phil Nijhuis

Lees ook: Valt het verbranden of verscheuren van een Koran onder de vrijheid van meningsuiting?

Demonstranten in Den Haag willen dat het verscheuren van de Koran in de openbare ruimte strafbaar wordt. Is dat een goed idee?