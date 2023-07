Jonge moslims zoeken toenadering, ook al is dat vermoeiend

Jonge moslims komen op voor hun islamitische identiteit, maar zijn ook moe van de vooroordelen daarover, merkte redacteur Somajeh Ghaeminia in gesprek met hen. Uit de verhalenserie van Trouw, die nu ten einde is, blijkt hoe ze er toch niet omheen kunnen.

Dé jonge moslim bestaat niet. Met die stelling trapte deze krant in juni een artikelenreeks af over de belevingswereld van jonge moslims in Nederland. Wat drijft deze jonge generatie, wilde Trouw weten. Hoe ziet hun religieuze beleving er in het dagelijks leven uit?

Behoefte aan erkenning

De interviews leveren een veelzijdig beeld op van wat er leeft binnen islamitische gemeenschappen. Van de queer moslim die blij is dat haar dochter een hoofddoek besluit te dragen tot de jonge student die zich omringt met niet-moslimvrienden maar wel een islamitische partner verwacht. Minstens zo opvallend: jonge moslims voelen sterk de behoefte om op te komen voor hun islamitische identiteit.

Zodoende spreken ze met trots over hun religie en hoe deze hen drijft in het leven. Ze spreken zich uit tegen uitsluiting en islamofobie. Naast de sterke band met hun eigen gemeenschap onderhouden ze vriendschappen met niet-gelovige Nederlanders en zijn ze maatschappelijk actief. Ze stellen vragen en denken zelf na over beslissingen met betrekking tot het praktiseren van hun geloof.

Het dragen van de hoofddoek, bijvoorbeeld, is bij veel vrouwen die Trouw sprak geen vanzelfsprekendheid of een gebod, maar de eindbestemming van een bewust beleefde ‘spirituele reis’. Zo zegt de Rotterdamse communicatie-adviseur en tekstschrijver Fahma Sulchan (35): “Ik zie het dragen van een hoofddoek als een reis die je heel weloverwogen maakt en waar je helemaal achter moet staan. Ik wil daar niet te licht over denken.”

De islamitische opvoeding van (toekomstige) kinderen houdt jonge moslims ook bezig. Hun kroost willen ze theologische kennis meegeven. “Wij proberen Allah niet neer te zetten als de boeman die jou gaat straffen”, vertelt de 33-jarige Zakia Bouhaulin, in het dagelijks leven presentatrice, over haar pedagogische aanpak, “maar als de barmhartige God naar wie ik toe wil.”

Stigmatiserende vragen

In de omgang met collega's, studiegenoten of buren krijgt deze generatie moslims veel vragen over hun islamitische identiteit. Dat vergroot de afstand tot niet-islamitische leeftijdsgenoten, ook al is de vragensteller daar niet altijd op uit. Om dat te vermijden, zegt Romaissa van der Blom (19), dochter van moskeebestuurders uit Rotterdam, gaat ze de beladen thema’s niet uit de weg. “Ik laat zien: ik ben zoals jullie.” Ze snapt dat mensen vooroordelen hebben. “Ik doe dan een handreiking om hun te laten zien dat die niet kloppen.”

Deze jonge, vaak goed opgeleide Nederlanders willen af van het negatieve imago van moslims. Ze vinden het onverdiend, want ze leveren hun bijdrage aan de samenleving, ze zijn hier geboren en getogen. Toch hebben ze het gevoel dat ze zich als moslim nog steeds moeten bewijzen in de maatschappij.

Zo wil de man van Romaissa, de 27-jarige Abubakr Akkari, vanuit de islamitische gedachte het goede doen voor de ander. “Ik wil daarmee de islam normaliseren en heel graag laten zien: moslims zijn onderdeel van Nederland. We draaien overal in mee en dragen ons steentje bij.”

Maar hoe sterk de behoefte aan erkenning ook is, veel jonge moslims zijn moe van het blijven beantwoorden van terugkerende vragen over de islam. Vragen over de positie van de vrouw, bijvoorbeeld, de acceptatie van homoseksualiteit, en of ze zich wel houden aan ‘voorschriften’ als het niet drinken van alcohol en het verrichten van gebed.

Je kunt niet om vooroordelen heen

Dit bleek ook toen Trouw en I&O Research de enquête verspreidden. Enkele critici betichtten de krant van vooringenomenheid – de enquête, waarin ook werd gevraagd naar standpunten over homoseksualiteit en man-vrouwverhoudingen, zou wij-zij-verschillen aanscherpen.

Volgens Trouw zijn vragen over deze actuele maatschappelijke kwesties, die religieus gevoelig liggen – zoals lhbti+-acceptatie of gendergelijkheid – relevant om het brede palet van ideeën en houdingen binnen de onderzochte groep te schetsen. Juist ook vanwege het feit dat deze thema’s soms als stok worden gebruikt om moslims of christenen als groep mee te slaan.

In de verhalen benadrukken jongeren dat we religieuze interpretaties en culturele normen van elkaar moeten scheiden. Niet alles kan onder de noemer ‘islam’ worden geschoven. Veel jonge respondenten omarmen het adagium ‘leven en laten leven’. In de woorden van Alparslan Durmus (30) uit Eindhoven, in het dagelijks leven fysiotherapeut: “Mijn islam is voor mijzelf. De islam die wij samen hebben is voor ons gezin. Dat is het dan ook. Je respecteert anderen en veroordeelt niemand, hoe dan ook.”

Hoe vervelend het ook is om het steeds maar weer over de vooroordelen te hebben, ze moeten wel op tafel, zeggen jonge moslims in deze verhalenreeks. Om ze vervolgens effectief te kunnen ontkrachten. De negatieve, vaak stereotiepe beeldvorming over de islam is een groot thema binnen de generatie die grotendeels na 9/11 is opgegroeid. Het willen kantelen daarvan was voor veel twintigers en dertigers de motivatie om mee te werken aan de verhalen van Trouw.

“Vroeger reageerde ik uit frustratie op de verpakte vooroordelen”, zegt journalist Sousan Atta (31) uit Den Haag. “Nu verplaats ik me in de ander. Die weet ook niet hoe die de vragen moet stellen. Ik wil de verharding niet opzoeken.” Hoeveel energie dat ook kost in een gepolariseerde samenleving, net als veel jonge geloofsgenoten zoekt ze toch de toenadering.

Onderzoek naar de ‘gewone’ aspecten van het geloof Naar de rol van het geloof in het dagelijks leven van moslims is in Nederland nog niet veel onderzoek gedaan. Veel vaker zijn jonge moslims onderwerp van studie als het gaat om radicalisering of integratie. Het onderzoek van Trouw richtte zich daarom op de ‘gewone’ aspecten van het geloof, de rol die het speelt op de werkvloer, in relaties en bij de opvoeding. We voerden een onderzoek uit met I&O Research via een vragenlijst. Meer dan achthonderd jonge moslims vulden die in. De uitkomsten van deze vragenlijst vormden het startpunt voor gesprekken met hen. Over de diversiteit binnen moskeebesturen, de digitale bubbel van islamitische jongeren, en de rol van religie bij de partnerkeuze en inclusie op het werk. Ruim honderd respondenten die de vragenlijst invulden, lieten weten dat de redactie hen later nog mocht bellen. Hun zienswijze, die we hebben gebruikt bij het maken van verhalen, weerspiegelt de betrokkenheid van een enthousiaste voorhoede die we met dit onderzoek hebben bereikt: bovengemiddeld hoog opgeleid, en ook religieuzer dan de gemiddelde Nederlandse moslim. Een kleine groep binnen een Nederlandse minderheid dus, en zeker niet representatief voor alle jonge moslims in Nederland. En zelfs binnen deze subgroep is de diversiteit groot. We vroegen wat hen bezighoudt, en ook welke vragen nooit aan hen worden gesteld over hun islamitische identiteit. In een serie in samenwerking met Fotograaf des Vaderlands Marwan Magroun gaven islamitische koppels een inkijk in hun liefdesleven en hun geloofsbeleving. Ook bezochten we een groep mbo-studenten van ROC Zadkine in Rotterdam. Tijdens een workshop, georganiseerd door Trouw, dachten zij na over de rol van de islam in hun dagelijks leven en verwerkten dit in korte verhalen voor de krant.

