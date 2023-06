Jonge moslim zoekt liefst geloofsgenoot om het leven mee te delen

Veel jonge moslims verwachten hun partner via islamitische netwerken te vinden, zeggen ze in een enquête van Trouw en I&O Research.

In haar lange zoektocht naar de liefde had Sema Taş-Ayhan (32) naar eigen zeggen ‘heel veel’ dates via reguliere datingsites. Ze volgde daarbij twee belangrijke criteria: de prins op het witte paard moest een familieman zijn, en een hoge opleiding hebben genoten.

Toen die weg niet de juiste match opleverde, ruilde Taş-Ayhan, specialist e-commerce bij een grote webwinkel, het criterium ‘hoogopgeleid’ in voor ‘religieus’. “Ik merkte dat ik belang hecht aan iemand die dezelfde visie heeft als ik, en die visie heeft een religieuze lading. De islam is voor mij het goede doen voor de medemens. Het is belangrijk dat mijn partner dit deelt.”

Minderheid open voor andersgelovige partner

Net als Sema Taş-Ayhan verwachten veel jonge, hoogopgeleide moslims hun partner via islamitische netwerken te vinden, blijkt uit een enquête van Trouw en I&O Research. Onder de islamitische singles die de enquête hebben ingevuld, houdt 40 procent hier rekening mee.

Van de deelnemers aan dit onderzoek is 30 procent vrijgezel en de helft getrouwd, bijna allemaal met een islamitische partner (94 procent). 11 procent heeft een relatie zonder getrouwd te zijn. De overige respondenten delen geen informatie hierover.

Een kleine minderheid van de singles staat open voor een relatie met een andersgelovige. Van de mensen die een relatie hebben, stond een kwart daarvoor open.

Aan de enquête deden ruim achthonderd jonge moslims tot veertig jaar mee. De respondenten zijn over het algemeen hoogopgeleid en noemen zichzelf religieus tot zeer religieus. De resultaten geven daarmee een goed beeld van de opvattingen van deze specifieke groep, waar weinig onderzoek naar is gedaan, maar zijn niet representatief voor alle moslims onder de veertig.

Jouher Malek (27) deed mee aan het onderzoek van Trouw en I&O Research: ‘Online daten is een keiharde algoritme-race.’ Beeld Koen Verheijden

Hetzelfde geloof, andere achtergrond

De uitkomsten zijn herkenbaar voor imam Azzedine Karrat, die een boek schreef over islamitisch trouwen. Via zijn ‘Trouwschool’ worden jonge, islamitische stellen voorbereid op het huwelijk. Ook getrouwde koppels die verdieping zoeken in hun relatie kunnen hier terecht.

Karrat maakt een onderscheid tussen interreligieuze huwelijken en inter-etnische huwelijken. In zijn praktijk ziet hij een toename in die laatste categorie: jonge moslims trouwen volgens zijn waarneming steeds vaker een islamitische partner met een andere etnische achtergrond.

“Voorheen werden jongeren aan elkaar gekoppeld door de familie”, zegt Karrat. “Dat betrof dan een huwelijkskandidaat uit hetzelfde netwerk, met dezelfde etnische achtergrond. Maar door sociale media, diversiteit op scholen en op de werkvloer hebben mensen steeds meer mogelijkheden elkaar te ontmoeten buiten dat netwerk.”

Gedeelde normen en waarden

Yasin Gözmen (35), die meedeed aan de enquête van Trouw, is een voorbeeld van een jongere met een inter-etnische relatie. Zijn partner heeft een Marokkaanse achtergrond, zelf heeft hij naar eigen zeggen ‘een traditionele Turkse opvoeding’ gehad. “Onze gemeenschappelijke deler is het geloof, dat maakt het inleven en accepteren een stuk makkelijker.”

Want een vorige relatie, met een atheïstische vrouw, werkte uiteindelijk niet, vertelt de ondernemer uit Leeuwarden. “In een relatie leef je beiden een eigen leven. Maar hoeveel je ook van elkaar houdt, als je partner niet begrijpt wat religie voor je betekent, dan zal je elkaar niet volledig kunnen accepteren.”

Yaren (26) en Alparslan (30) trouwden na een paar maanden Kort na hun eerste ontmoeting gaven Yaren Cakir Durmus (26) en Alparslan Durmus (30) elkaar het jawoord. Het geloof is een baken in hun relatie. ‘De islam gaat over vergiffenis, respect en zachtaardigheid. Vanuit daar handelen wij.’ Ze zijn jong, Nederlands en islamitisch. Wat houdt hen bezig? Fotograaf des vaderlands Marwan Magroun en redacteur Somajeh Ghaeminia portretteren jonge islamitische stellen. Lees hier het eerste verhaal.

Een deel van de singles die de vragenlijst invulden, zoekt hun liefde ook buiten de islamitische netwerken. Maar veel van hen verwachten te eindigen met een geloofsgenoot. “Het is toch een soort filter”, zegt rechtenstudent en single Jouher Malek (27). “Dan weet je dat bepaalde normen en waarden gedeeld zullen worden. Hoewel er ook binnen de islam veel verschillende ideeën en opvattingen zijn. Zo kom ik uit een liberale islamitische familie uit Irak. De vrouwen dragen geen hoofddoek, mijn vader en ik drinken alcohol.”

Online, waar hij zijn maatje voor het leven probeerde te vinden, vond hij weinig succes. “Het is een keiharde algoritme-race. Wat dat betreft zou het fijn zijn als er een soort intermediair zou zijn om de juiste persoon te vinden.”

Behoefte aan ondersteuning

Sema Taş-Ayhan denkt dat islamitische jongeren meer ondersteuning nodig hebben bij hun partnerkeuze, zelf had ze die graag gehad. “Vooral de jonge vrouwen in de Turkse gemeenschap worstelen met de druk van hun ouders, die willen maar één ding: dat ze trouwen. Maar hoe ontmoet je die man? Wat zegt de islam daarover? Past het bij hoe ik erover denk? Ik heb het zelf moeten uitzoeken.”

Uiteindelijk vond ze haar liefde via de datingapp Muzz, die met acht miljoen leden moslims wereldwijd aan elkaar koppelt. Zeven maanden geleden trouwden ze.

Haar familie en vrienden waren verrast door haar partnerkeuze: een man die net als zij een Turkse achtergrond heeft. “Ik heb veel Nederlandse vrienden. Ik ben een praktiserend moslim, maar je ziet het niet aan me. Dat uitgerekend ik met een Turkse man zou trouwen, had niemand verwacht.”

