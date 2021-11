Joden, christenen, hindoes en moslims komen samen voor het klimaat. ‘Dit probleem is religie-overstijgend’

De veertienjarige Shemariah Baddoo staat middenin de Westerkerk en steekt ‘het vuur van de hoop’ aan. De kaars symboliseert alle religies die meedoen aan de interreligieuze klimaatviering. Onder het motto ‘Geef de aarde door, in hemelsnaam’ zijn christenen, joden, hindoes, moslims en boeddhisten deze zaterdagochtend samengekomen in Amsterdam, voorafgaand aan de Klimaatmars door de stad. Het initiatief voor de viering komt van de Protestantse Kerk Amsterdam en de Geloof&Klimaatgroep van Milieudefensie.

Predikant en host Herman Koetsveld noemt het een bijzondere gebeurtenis. “Dat al deze verschillende levensbeschouwingen vandaag verenigd zijn in het huis van God, geeft een krachtige boodschap af: dat we iedereen nodig hebben. Alleen dan kunnen we met de aarde een nieuwe weg inslaan. In politieke zin hebben we iedereen nodig, maar ook in religieuze zin. God heeft ons deze wereld gegeven. Ik geef jullie alles, sprak Hij. Dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. En kijk eens wat een bende we ervan hebben gemaakt. We zitten op een doodlopende weg. Er is een radicale ommekeer nodig. Een bekering, in christelijke bewoordingen.”

‘Alles om ons heen, de hemel en de aarde, is groter’

Namens de islam levert publicist en ‘bruggenbouwer’ Enis Odaci een bijdrage aan de interreligieuze viering. Hij reciteert Koranvers 40:57 (‘In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle. De schepping van de hemelen en de aarde is zeker groter dan de schepping van de mensheid, maar de meeste mensen weten het niet’).

De religieuze diversiteit betekent dat iedereen ergens anders inspiratie uithaalt, zegt Odaci, maar het doel is gemeenschappelijk: zorgen voor de aarde. “Wij hebben onszelf bovenaan in de voedselketen geplaatst, alsof de aarde en alles wat erop leeft ons dient. Alsof wij God op aarde zijn. Dit Koranvers gaat erover dat God ons toch echt lager heeft geplaatst. Alles om ons heen, de hemel en de aarde, is groter. De mensen zijn belast met het beheer van wat heiliger is dan zijzelf.”

De twintigers Joanne Boerema en Malou Koldenhof stappen de kerk binnen met een groot kartonnen protestbord onder hun arm, waar nog niets op staat. Tijdens de viering hopen ze inspiratie op te doen voor een tekst, die ze straks, tijdens de demonstratie, omhoog zullen houden. Boerema is moslima, en sleepte Koldenhof (‘atheïst’) mee. “Het klimaatprobleem is religie-overstijgend,” zegt Boerema. “Vanuit allerlei verschillende benaderingen moeten we gaan samenwerken.” Waar maakt ze zich het meeste zorgen over? Beslist: “Dat mijn neefje straks geen toekomst meer heeft.”

‘Ik wil sorry zeggen’

Veertiger Augusta Oosterbrink en haar vader Henk van der Weijden, beiden christelijk, hoeven niet meer over hun protestborden na te denken. Van der Weijden heeft op zijn borst een vrij vertaalde uitspraak van de profeet Hosea hangen, afkomstig uit het Oude Testament: “De aarde treurt, alle dieren vogels en vissen sterven.” Dochter Oosterbrink draagt een bord met ‘Het spijt mij’ erop. “Ik wil niet met mijn vinger naar anderen wijzen, zoals de politici of de grote bedrijven,” zegt ze. “ Ook ik heb roofbouw op de aarde gepleegd, bijvoorbeeld door auto te rijden en te lang te douchen. Daar wil ik sorry voor zeggen, en het vanaf nu af aan beter doen.”

In de volle Westerkerk wordt het gezamenlijk chanten van ‘ohm’ (‘de klank die uit het kosmisch bewustzijn ontsprong’) afgewisseld met een vreugdedans om de schepping en een orgel-improvisatie op Genesis 1:1-3. Na een gezamenlijke stilte gaan de grote deuren van de kerk open, en voegen de kerkbezoekers zich bij de rumoerige demonstranten op straat. Ook van der Weijden en zijn dochter. Op zijn rug draagt hij nog een tekst mee: “Geef door uw gedrag de jeugd weer hoop.”