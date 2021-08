‘Jezus, zegen de formatie!’ Door weer en wind lopen christenen biddend om de Tweede Kamer

Met zijn ogen dicht gooit een man zijn handen omhoog naar de grijze hemel. “Jezus, zegen de formatie”, roept hij richting het hoge, stenen gebouw. “Amen”, vallen anderen hem bij. Twintig christenen staan in een kring en kijken op naar het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer in Den Haag.

Het is maandagavond. De eerste avond van een reeks gebedswandelingen om het nieuwe gebouw van de overheid. Een wisselende groep bidders wil de komende zeven dagen het pand zegenen. Dat doen ze onder aanvoering van Eppo Bruins, oud-Kamerlid namens de ChristenUnie, en gebedsleider Johan den Hartogh.

Voor de ingang van het grijze pand verzamelen de christenen zich, afkomstig uit het hele land. Van Ermelo tot Groningen. De windjacks en wandelschoenen zitten bij de meeste deelnemers stevig aangetrokken. Den Hartogh zet zijn preek in. Extra hard, zodat zijn woorden niet vervliegen in de loeiende wind. “In dit nieuwe gebouw, vol bakstenen, ontstaan wetten die het hele land beïnvloeden”, roept de gebedsleider. De groep luistert met ogen dicht. Een enkeling vouwt de handen in elkaar of opent ze naar de hemel. “We claimen deze plaats voor u, Jezus. Neem het in bezit. U mag de sfeer en cultuur bepalen. Welkom, Jezus.”

De wandeling start. Met een stevige pas en grote glimlach loopt Sjoerd Zijlstra (52), penningmeester van het CDA in Apeldoorn, tegen de wind in. Zo’n gebedswandeling gaat hem eigenlijk te ver. “Ik heb een hekel aan het woord claimen”, vertelt hij. “Ik ben maar een stoffelijk mens. Geen God. Ik kan niets claimen, maar toch ben ik nieuwsgierig. Het laat me niet los.” Al worstelend bidt Zijlstra vanavond voor meer ontzag voor de overheid. “We mogen vaker erkennen dat Kamerleden de wereld positief kunnen veranderen.”

De groep van twintig christenen staat in een kring en bekijkt het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer Beeld Janneke de Bekker.

Halverwege de ronde stopt de groep met lopen. De christenen nemen een moment om woorden uit te spreken voor de overheid. De wind is op deze plek, tussen de hoge gebouwen, haast niet te overstemmen. “Ik bid dat de waarheid hier mag zegevieren, Vader”, roept een vrouw. “Hallelujah!” gilt een ander. Dan zetten ze luidkeels een lied in: “Elke muur wordt neergehaald. Ieder bolwerk afgebroken. U overwon, U overwon.” Een deelnemer blaast op de Sjofar, een ramshoorn die bespeeld wordt tijdens de eredienst. Applaus volgt en de groep loopt verder.

‘Ik loop Christus achterna’

Met zijn negentien jaar valt Leo-Nick Harlaar op tussen het oudere gezelschap. Hij is een goede vriend van Bruins en kent hem van de Bijbelschool in Ermelo. “Ik loop Christus achterna en doe wat nodig is”, zegt hij. Harlaar bidt voor meer liefde in de politiek. “Dat ze elkaar werkelijk horen, in plaats van slechts op elkaar reageren.”

Eenmaal terug bij de ingang kletst de groep nog wat na. De sfeer zit er goed in, tot er een akkefietje ontstaat. Een van de deelneemsters is ontevreden over de ChristenUnie. Ze vindt dat Bruins zich harder tegen de coronatemaatregelen moet uitspreken. “Iedereen heeft ons verraden, behalve Gideon van Meijeren. Van Forum voor Democratie. Ik bid voor hem”, zegt ze. Onafgebroken uit ze haar ongenoegen. Bruins sust de boel: “Besef, Annelies, hoe lang wij ook praten, ik kan jouw teleurstelling niet wegnemen.”

Eerder lichtte Bruins in deze krant toe dat hij bidt voor meer eenheid in ons land. “Ook tussen christenen ontstaat meer spanning door de corona maatregelen”, zegt Bruins. Den Hartogh: “Al verschillen onze meningen soms enorm, we bidden hier gezamenlijk voor onze overheid.” De vrouw biedt haar excuses aan en haar vriendinnen nemen haar mee naar huis.

Bruins is tevreden over de opkomst. Geweldig, vond hij het. Hij sluit de avond af: “Lieve Vader in de hemel, ik wil u danken dat we hier rond het gebouw konden lopen in vrijheid.” De ramshoorns galmen over het grijze plein. “Amen.”

Lees ook:

Bidden voor een betere sfeer in het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer

Een groep christenen loopt de komende zeven dagen elke avond biddend een ronde om het tijdelijke nieuwe onderkomen van de Tweede Kamer.