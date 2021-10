Je zult iets moeten vinden buiten jezelf dat je oplaadt. Je gaat er daardoor niet per se anders uitzien

Kun je het ook aan mij zien? Niet meteen als ik over straat loop. Ik val niet zomaar knielend op de grond vlakbij een supermarkt. Maar wie in mijn werkkamer komt, ziet de religieuze verandering. Heel concreet: een paar jaar geleden waren er twee dunne plankjes gereserveerd voor boeken over God en geloof. Over kerk stond er bijna niets. En heel bescheiden lag ergens verdwaald nog een zakbijbeltje, met zulke kleine letters dat ik die nooit heb kunnen lezen zonder bril.

Inmiddels beslaan God en kerk en nog zowat een hele boekenkast. Er is dus plaatsgemaakt, er zijn boeken verhuisd en ook van de hand gedaan. God maakt zich steeds breder in mijn kamer. Ho, ho, bóeken over God, over het religieuze. Het is altijd een vervelende, want splijtzwammerige discussie als je komt te spreken over het verschil tussen religie en spiritualiteit. Dat laatste begrip is voor veel mensen aanvaardbaarder, ook als ze zich niet-gelovig noemen. Spiritueel wil zoveel zeggen als: zoekend naar geestelijke waarden, naar een interne bron die de materiële werkelijkheid overstijgt. Toen ik mijzelf als niet gelovige dacht, jaren her, werd ik altijd kregelig van dat spirituele begrip, meer nog dan van het religieuze. Het leek me zo oeverloos, en ook zo weinig concreet.

Nog steeds, nu ik me religieus noem, ben ik blij dat ik kan wijzen op die uitdijende reeks Godsboeken: God meet onderhand vijf meter. Dat is ruimte die ik kan aanwijzen, ruimte die ik ook moest vrijmaken. Er moest een boekenoffer worden gebracht om Hem/Haar/Die te kunnen herbergen. (Laten we afspreken dat de bijdetijdse aanspreekvormen, die we reserveren voor non-binairen en voor mensen met wisselende genderperspectieven, bij uitstek geschikt zijn om de onbevattelijke God aan te spreken: Die, Hen, maar net zo goed Hem of Haar.) Zo blij als ik ben met deze concrete gewonnen meters, zo zeker weet ik ook dat God niet per se een Boeken- of een Lees-God is. In mijn leven manifesteert Die zich zo, maar overtuigender is Zijn presentie in de levens van mensen die werk maken van zijn aanwezigheid. Die handelen naar zijn Geest.

Het lichtnet is gevonden

Concreter dan het verrichten van daden kan het niet worden, vooral als die daden voorheen ongedaan bleven. Alsof er plotseling een externe bron is aangeboord, het lichtnet is gevonden. Die bron werkt door de mensen heen. Wat we nu weten van de aarde, geldt voor mensen al veel langer: per definitie zijn we niet onuitputtelijk.

Je zult iets moeten vinden buiten jezelf dat je oplaadt. Je gaat er daardoor niet per se anders uitzien, maar wel anders kijken. Een week geleden werd het druk bediscussieerde tv-programma 30 en nooit meer werken uitgezonden, over millennials die zich vastklampen aan het idee van Fire: Financial Independence, Retire Early. Jongeren die rond hun dertigste financieel onafhankelijk willen zijn, om daarna nooit meer te hoeven werken.

Ik zou daar vroeger hoofdschuddend naar hebben gekeken, want toen ik zelf een twintiger was, gaf het geen pas over je financiële toekomst na te denken. Nu valt me vooral het ascetische aspect op van die Fire-mensen. Ze doen aan diëtiek – weinig geld uitgeven, geen uitjes of nieuwe kleren – om het later breed te laten hangen. Niet in het Koninkrijk Gods, ze willen het nadrukkelijk in dit leven. Hoe religieuze aandriften ondergronds gaan en zich vermommen: dat fascineert me.