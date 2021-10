‘Je kunt God niet opsluiten in de Bijbel’

Almatine Leene (37) werkte als predikant in Zuid-Afrika en keerde vorig jaar terug naar Nederland om in Hattem de eerste vrouwelijke dominee te worden van gereformeerde kerken vrijgemaakt. Ze is daarnaast onder meer docent aan de VIAA Hogeschool Zwolle en ze werkt mee aan de podcast Dit is de Bijbel. Leene is dit jaar Theoloog des Vaderlands.

“Hier in mijn studeerkamer ligt de Bijbel altijd open voor mijn werk. Ik gebruik die voor mijn preken, voor lezingen, als ik iets moet schrijven. Ik vraag me weleens af of ik niet wat meer in een hoekje voor mezelf de Bijbel moet lezen. Daar komt het niet van en dat is misschien niet zo erg. Het werk is verweven met mijzelf, het staat niet los van wat de Bijbel mij persoonlijk doet. Als ik een preek voorbereid, dan preek ik ook voor mezelf. Wat ik lees, raakt me telkens weer.

“Ik ben met de Bijbel opgegroeid, ik ken de Bijbel goed. Bij belangrijke momenten in mijn leven pak ik de Bijbel er vaak bij. Als ik leiding nodig heb of als ik erdoorheen zit, of wijsheid zoek, of als ik kritiek krijg. Ik sta dan open voor wat ik lees. Soms komt het antwoord niet, soms wel. Vaak zit er een verhaal in dat me bemoedigt, of confronteert, of me aan het denken zet.

Het is de Heer die oordeelt

“Een voorbeeld? Ik kan me best wat aantrekken van kritiek en ben ook vrij hard op mijzelf. Toen ik daar laatst weer last van had, pakte ik de Bijbel erbij en las uit 1 Korintiërs 4. Paulus schrijft dat het hem niet interesseert hoe mensen en hijzelf over hem oordelen. Hij zegt stellig: het is de Heer die over mij oordeelt. Op zo’n moment helpt dat mij verder. Het relativeert dat wat mensen zeggen en wat ik zelf denk. Het oordeel van Jezus heb ik honderd keer liever dan dat van anderen of mijzelf.

“Op die manier merk ik dan ook dat deze tekst van Paulus tot mij spreekt en me op andere gedachten brengt. Dat vind ik zo krachtig aan de Bijbel. De Bijbel is dus niet alleen een interessant, historisch en poëtisch boek, de tekst kan ook voor jou van betekenis zijn. Dat heeft iets magisch.

“De Bijbel is de belangrijkste bron voor mijn geloof. Als ik van alle boeken uit mijn kast er één zou moeten kiezen, dan wordt dat de Bijbel. Maar het christelijk geloof is geen boekengeloof. Er zijn meer bronnen. Emotie, traditie, gedachten, andere mensen. God is groter dan de Bijbel, je kunt God niet opsluiten in de Bijbel. Hij is niet gestopt met spreken toen het laatste woord van de Bijbel werd geschreven. Hij gaat door in onze tijd en cultuur. Je moet de Bijbel serieus nemen, maar dat vraagt meer dan een tekst citeren. En uiteindelijk gaat het om het uitleven van je persoonlijke relatie met God.

“Op de kansel gebruik ik de Nieuwe Bijbelvertaling. De NBV21 is geen compleet nieuwe vertaling en dat lijkt me ook niet nodig. Ik zit niet per se op de herziening te wachten, maar ik ben wel benieuwd naar de veranderingen. Verwijzingen naar God krijgen weer een hoofdletter. Zelf vind ik dat prettiger dan een kleine letter. Ik snap dat andere vrouwen of mannen daar anders tegenaan kijken maar ik heb dat niet zo. Je kunt er eindeloos over discussiëren. Het goede daaraan is dat we ook over gender en God blijven nadenken. Dat lijkt me heel wezenlijk en ik hoop dat dat doorgaat.”

