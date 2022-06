Je hebt slecht, slechter en allerslechtst, en Poetin behoort tot de laatste klasse

Een hand in het water begrijpt een hand in het vuur niet, zo wil een Arabisch spreekwoord. Toegepast op de politiek: voor iemand die is opgegroeid in vrijheid is het onmogelijk het leven in een onvrij land echt te doorgronden.

Biden heeft het vaak over een strijd tussen vrijheid en onvrijheid, ook in de context van Oekraïne. Professor Bastiaan van Apeldoorn veroordeelde dat zaterdag in Trouw als ‘retorische framing’ die olie op het vuur gooit. Hij spreekt zelfs van ‘dit in essentie neoconservatieve discours’. Alarm! Bied die Biden geen podium meer! Cancel hem! Toch maar niet. De aanklacht is in potjeslatijn verpakte onzin. Als Biden olie op het vuur gooit, welke brandstof stort Poetin dan uit over de fik die hij heeft aangestoken, en niet zijn wel eerlijk verkozen Amerikaanse collega?

Van Apeldoorn doceert mondiale politieke economie en geopolitiek aan de Vrije Universiteit. Hij zou eens een gastcollege moeten geven in die concertzaal in Sint-Petersburg, waar protesterende Russen twee weken geleden luidkeels ‘fuck the war’ riepen. Zouden ook zij Bidens woorden over vrijheid afdoen als een ‘in essentie neoconservatief discours’? Of zijn ze zelf neoconservatieven en bedrijven ze ‘retorische framing’? Moeten ook zij gecanceld worden? Nee, want gecanceld zijn ze allang, door Poetin die alle vrijheid om zeep hielp.

Vrijheid heeft meer vijanden dan alleen dictators

Nog een nuttige gesprekspartner voor de VU-docent over het onderwerp vrijheid: Mubarak Bala, voorzitter van het Nigeriaanse Humanistische Verbond. Er is een praktisch probleem, de komende 24 jaar vertoeft Bala in een cachot in het noorden van Nigeria, waar de sharia van kracht is. Tot ontsteltenis van zijn advocaten bekende hij ineens schuldig te zijn aan een reeks aanklachten wegens blasfemie. Was hij bang voor lynching als hij vrij zou komen? Want de vrijheid heeft meer vijanden dan alleen dictators. De tirannie van de meute kan even gevaarlijk zijn.

Bala had de euvele moed om op WhatsApp te onthullen dat God niet bestaat. Vandaar dat vonnis. Zijn collega van het Humanistisch Verbond in het vrije Nederland mag zulke dingen wel zeggen, sinds ze niet meer in Iran woont. Dat is een wereld van verschil. Prima dat Biden dat onderstreept.

In Iran vecht de dwarsliggende ayatollah Abdol-Hamid Masoumi Tehrani voor vrijheid. Hij neemt het zelfs op voor godloochenaars van het type Bala. Bala en Tehrani zijn geen Amerikaanse neoconservatieven. Ook niet ‘in essentie’.

Hondsgemeen spel om de knikkers

Van Apeldoorn vindt dat het Westen niet hoog van de toren moet blazen omdat het zelf geen kloon van de Heilige Geest is. Hij vraagt zich af hoever Biden zal gaan. De echte vraag luidt natuurlijk waartoe Poetin nog verder in staat is behalve: vermoorden en verkrachten van Oekraïners, kapotschieten van hun steden, de dood injagen van zijn eigen soldaten, creëren van hongersnood in de derde wereld en dreigen met atoombommen. Natuurlijk doet, en zeker deed, ook ‘het vrije Westen’ slechte dingen. Maar behalve slecht bestaat er ook nog zoiets als slechter. Er gaapt een diep ravijn tussen die twee categorieën. Poetin behoort tot de klasse allerslechtst.

Daarom is de nadruk van Biden op vrijheid goed. En als het een keer retoriek is dan is het goede retoriek. Internationale politiek is meer dan een potje Risk. Ja, het is een spel om de knikkers, vaak hondsgemeen. Maar het draait ook om waarden. Eén daarvan is vrijheid. Vraag aan die Russen van de concertzaal hoe belangrijk vrijheid is. Hun antwoord: fuck the war!