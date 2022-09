Jacobine Geel: ‘Het afscheid van mijn programma voelt ook als afscheid van mij. Ik moet echt even resetten’

“We gaan stoppen met je programma en we gaan door met jou” Die twee mededelingen kreeg Jacobine Geel onlangs te horen in een gesprek met leidinggevenden bij KRO-NCRV. Ze maakt nog een ‘grande finale’ van zes afleveringen, anders dan haar talkshow. En dan stopt, na 23 jaar, haar wekelijkse aanwezigheid op de buis, tot er samen met haar een alternatief is bedacht.

Op de fiets onderweg naar het Amsterdamse café bedacht ze dat het best fijn is om straks meer tijd te hebben voor haar andere bezigheden, en hoe leuk het is iets nieuws op te zetten. Maar voor zichzelf en voor haar kijkers vindt Jacobine Geel (59) het ook ‘heel jammer’ dat haar talkshow Jacobine op 2 verdwijnt.

“Ik heb 23 jaar een eigen programma gehad, er is geen enkele reden om narrig te doen”, zegt ze, als ze binnen een glas water bestelt. “Maar dit programma is zó verbonden met mij, het begon met Geel en eindigt met Jacobine op 2. Het afscheid van het programma voelt ook als afscheid van mij. Ik moet echt even resetten.”

De tafel eigenhandig uit het format gesloopt

Geel, die het grootste deel van de week voorzitter is van het College voor de Rechten van de Mens, vindt haar talkshow ‘in het totale aanbod op televisie uniek’. Het is volgens haar ‘een aderlating’ dat het programma op de late zondagmiddag moet stoppen.

De presentatrice heeft, zegt ze niet zonder trots, de tafel een paar jaar geleden uit het format gesloopt. De drie gasten gaan over het thema van de uitzending niet met elkaar in discussie, maar komen na elkaar aan het woord. Ze krijgen, zoals Geel zegt, tijd en ruimte om hun eigen reflectie te geven, soms heel persoonlijk, een andere keer meer beschouwend. De onderwerpen raken de actualiteit en bevinden zich ergens in het brede spectrum van geloof en samenleving. De setting, de Oranjerie in Doorn, en de muziek en poëzie maken het geheel ‘persoonlijker, intuïtiever’.

“De opzet biedt adem en misschien rust”, zegt de theologe. “We maken een heel rijk, allround programma. In de kolkende maalstroom van meningen is iets van duiding en perspectief welkom. Dat heeft dit programma veroverd. Dat zeg ik niet om mezelf te complimenteren. Het is wat ik terughoor van mijn kijkers, mainstream protestanten, en evenzeer mensen die niet of niet meer naar de kerk gaan maar graag aan het denken worden gezet. Het publiek is heel divers.”

Niet alleen hoofd, ook hart en handen

En nee, het is geen miljoenenpubliek. Er keken gemiddeld op zondagmiddag rond vijven zo’n 100.000 mensen en dat werden er eerder minder dan meer, aldus Reinder van Dijk, de vroegere eindredacteur van Jacobine op 2 en nu hoofd levensbeschouwing bij KRO-NCRV. Deze omroep heeft samen met de NPO besloten met Geels praatprogramma te stoppen. In lijn met de NPO, wil de van oorsprong katholieke en protestantse KRO-NCRV het accent bij levensbeschouwelijke programma’s verleggen van beschouwing naar beleving. “Niet alleen hoofd, maar ook hart en handen”, licht Van Dijk toe.

“Die typering laat ik bij hem”, zegt Geel beslist. “Ik ben het er niet mee eens. Het programma is meer dan hoofd. Het is ook hart, op zijn minst. Beschouwing, duiding, reflectie, dat vraagt mentale concentratie. Daar kun je veel aan beleven. Maar het is natuurlijk wel iets anders dan in het gras kijken hoe de wolken zich vormen, of dan een kookprogramma.”

“Het persoonlijke en dus het hart zit ook in de thema’s die we kiezen. Van slavernijverleden tot genderidentiteit, van zelfgekozen levenseinde tot leven met een ongeneeslijke ziekten, van vriendschap tot scheiding, van secularisatie tot de populariteit van de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh, altijd is de benadering een mengeling geweest van persoonlijke beleving en meer reflectieve gesprekken.”

De NPO en KRO-NCRV gaan de nadruk leggen op beleving, dat past volgens hen beter bij de tijd. Is daar wat mis mee?

“Op zich vind ik beleving prima, net zoals er trouwens niks mis is met het hoofd. Het is allemaal nodig. Aan geloof, hoop, levensbeschouwing zit een belevingskant en daar was in mijn programma ruimte voor. Maar het is wat mij betreft wel van belang dat wat je beleeft te ontrafelen. Beleving is nergens een rechtvaardiging voor, het is niet immoreel maar a-moreel, het heeft geen morele kant. Je kunt van alles beleven, maar om met elkaar samen te leven moet je je afvragen wat die beleving zegt, wat het brengt, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Als je dat niet doet, weet ik niet waar beleving toe leidt. Beschouwing en beleving gaan als het goed is hand in hand, zeker bij een omroep die zelf is voortgekomen uit een groot verhaal.”

Hebt u zich een televisiedominee gevoeld?

“Nee, niet in de zin dat ik mensen aan het geloven heb willen krijgen, maar ik heb me ook niet neergelegd bij mensen die zeggen dat de Bijbel gedateerd is en een boek dat je beter niet meer open kan slaan. Ik wil graag iets overbrengen van mijn fascinatie voor onze christelijke geloofstraditie, en aanstekelijk zijn in mijn eigen enthousiasme over de schatkist die de Bijbel ook is.

“En ik hou van taal. Geloof is ook taal, een taal die op een heel eigen manier iets over de werkelijkheid zegt. Het biedt luikjes naar verten die je anders niet ziet. En het gaat al eeuwenlang mee, dat vind ik heel mooi. Wij zijn niet de eersten en we zullen ook niet de laatsten zijn. Geloof is soms misschien meer verlangen dan inhoud, maar het is wel verlangen dat richting geeft.”

NCRV-KRO wil wel met u verder. U ook met hen?

“O, er zijn buiten KRO-NCRV zeker programma’s waarin ik me op mijn plek zou voelen. Buitenhof, Zomergasten... Ik zou het fantastisch vinden die te presenteren. Maar ik ervaar het KRO-NCRV-huis zeker als thuisbasis. Ik vind het heel spannend te onderzoeken welk spoor het verhaal van de Bijbel en de Bijbelse traditie trekt in deze tijd. Omzien naar elkaar, dat was lang onze slogan. Dat is een eigentijdse vertaling van de Bijbelse vraag ‘Mens, waar is je broeder?’. Omzien naar elkaar is een aansprekende opdracht. Maar als je niet vertelt waar die zin vandaan komt, dan is het alleen een zinnetje. Mij fascineert waardoor het wordt geladen, welke dimensies eromheen hangen.

“Mijn waarde voor televisie is misschien dat ik altijd zoek hoe traditie en eigen tijd met elkaar in verband kunnen worden gebracht, hoe ze rijmen en hoe ze botsen. Voor die zoektocht heb ik veel ruimte gekregen, maar ik heb zo ook voor veel mensen ruimte gecreëerd. Ik heb er richting mee gegeven, zonder dat het op wat voor manier dan ook dogmatisch werd. Richting vind ik wel een begrip dat ertoe doet.”

Wat bedoelt u precies met richting, waar gaat dat naartoe?

“Dan denk ik bijvoorbeeld aan het gesprek dat ik had met Edith Eger, een Amerikaanse psycholoog, overlevende van de Holocaust en schrijfster van De keuze. Ze heeft zoals ze zelf zegt gewandeld in de vallei van de dood. Af en toe is ze daar terug, maar ze blijft er niet. Zij heeft in zichzelf de kracht gevonden zich tot haar lot te verhouden en daarin vrij te zijn. Indrukwekkend en inspirerend.

“Het gesprek met Edith Eger heeft ontzettend veel losgemaakt bij heel veel kijkers. Mensen zogen haar woorden als het ware op. Wat ze zei, maakte in veel mensen het vermoeden wakker dat als zij met haar verleden hiertoe in staat is, dat zij dat dan misschien ook kunnen. Zo’n voorbeeldige inspiratie, dat is wat ik met richting bedoel.”

Ziet u daar ook een verband met religie?

“Ik moet denken aan de woorden van David Mitchell. In zijn roman Wolkenatlas zegt een van de hoofdpersonen: als we geloven dat de wereld een arena is van beestachtigheid, dan is dat zo. Maar we zijn tot meer in staat en als we geloven dat het anders kan, dan is dat óók zo. Makkelijk is dat niet; één gewelddadige president haalt hoop zo met een pennenstreek weg. Maar je kunt wel voor dat perspectief kiezen en kijken wat er nodig is om daar bij te blijven. Dat raakt me diep, in mijn hart.

“In die keuze voor een andere werkelijkheid dan een arena van beestachtigheden is ook de Bijbel voor mij een richtsnoer. De Bijbel houdt me van tijd tot tijd een spiegel voor. Ik kan wel denken: als ík het maar goed heb, als mijn bankrekening maar gevuld is, maar dat mag niet, dat is niet genoeg. Dan duikt dat zinnetje weer op: Mens, waar is je broeder? Ik hang aan dat zinnetje als een vis aan de haak. Ik kan wel spartelen, maar ik kom niet los. Dat is soms hinderlijk, het irriteert, maar het houdt me bij de wereld, het houdt mensen bij elkaar, en het houdt de wereld misschien wel bij elkaar.

“Dit soort richting zou ik niet willen missen. Ik wil het geloof niet voor anderen invullen. Het gaat om het totaalbeeld. Ik hoop van ganser harte dat KRO-NCRV dit brede levensbeschouwelijke perspectief ruimte blijft geven.”

Wat wil de NPO met levensbeschouwing? Het religieuze en levensbeschouwelijke landschap verandert, er zijn meer ongelovigen dan gelovigen, en dat heeft ook gevolgen voor de programmering, zegt Annemiek Spronk, sinds april genremanager levensbeschouwing bij de publieke omroep NPO. Spronk, die theologie studeerde aan de Vrije Universiteit, wil af van het denken in zuilen, en ze wil toe naar een bredere blik op vragen op gebied van spiritualiteit, levensbeschouwing en zingeving. “We gaan meer richting beleving, bredere zingevingsvragen en eigentijdse levensvragen”, zegt Spronk. Jacobine op 2 past daar niet in. “Dat is al heel lang in de lucht, en het is heel veel praten. Er zijn al heel veel programma’s waarin veel wordt gepraat. En er is beperkte tijd en geld, we moeten oude dingen laten om nieuwe te kunnen beginnen.” Een goed voorbeeld van dat nieuwe vindt ze Zin in morgen, het nieuwe levensbeschouwelijke programma van KRO-NCRV. In dat magazine delen, blijkens de website, bezielde mensen hun levensvisie. En het zit ‘boordevol inspiratie, beleving en levenslust’. “Daar moeten we naar toe, minder pratende hoofden in de studio, en meer verbeelding, mensen laten zien en meenemen”, zegt de genremanager, die nog moet beslissen of Zin in morgen een blijvertje wordt.

Wie is Jacobine Geel? Jacobine Geel (1963) groeide op in een predikantsgezin. Ze bracht een belangrijk deel van haar jeugd door in Indonesië. Ze studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1997 won ze de preekwedstrijd van Trouw, twee jaar later had ze haar eerste tv-programma, Geel. Ze leidde onder andere de nationale herdenkingsdienst voor slachtoffers van de ramp met de MH17 en ze wordt vaak gevraagd voor duiding bij nationale evenementen met een religieuze inslag. Sinds vorig jaar is ze voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Eerder was ze voorzitter van de Nederlandse ggz, de vereniging van organisaties voor geestelijke gezondheidszorg. Ze heeft een rubriek in de NCRV-gids, waarin elke week een gedicht van haar keuze staat. Die ruimte is gekoppeld aan haar programma, en ook daarmee moet ze stoppen. Jacobine Geel gaat een paar keer per jaar voor in een kerkdienst. Ze is getrouwd en heeft een zoon.

Jacobine Geel sluit Jacobine op 2 af met een ‘grande finale’, zes afleveringen over ‘Geloven in’. Ze gaat onder andere in op geloven in vrijheid, in liefde, in de toekomst. De eerste aflevering is te zien op zondag 18 september om 17.10 uur op NPO2.

Lees ook:

EO opgelucht: NPO draait bezuiniging op levensbeschouwing terug

De Nederlandse Publieke Omroep komt terug op zijn bezuiniging op levensbeschouwing. De Evangelische Omroep heeft de NPO weten te overtuigen dat programma’s over zingeving van maatschappelijk belang zijn.

Op zoek naar de beste bodyguards, opvoeders en grapjassen

Als deze lange hete zomer ten einde komt kruipen we weer onder een dekentje op de bank om lekker televisie te kijken. Er is een enorm nieuw aanbod, maar wat moet je kiezen? Trouw zet de opvallendste programma’s voor u op een rij.