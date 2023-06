Ja, katholieken zijn christenen en ja, homo’s net mensen

Vandaag worden de leden van de Eerste Kamer geïnstalleerd, en daar zit niet alleen een man bij die ik ken: die man zit er ook nog eens voor de ChristenUnie, Eric Holterhues.

Als jongen van elf, twaalf was ik bovenmatig geïnteresseerd in de politiek. Maar in Twente waar ik opgroeide was het de KVP, later het CDA al dat de klok sloeg: tijdens verkiezingstijd zag je er spaarzaam wel wat posters voor de VVD, PvdA of de PPR. In mijn puberogen was alles beter dan christelijke politiek, je kan op die leeftijd heel uitgesproken zijn, en bovendien verlang je ook naar leven in de brouwerij en niet naar politieke eensgezindheid.

Ik logeerde in Apeldoorn bij een vriendin van mijn moeder, en in het tegenoverliggende huis hing een grote poster voor het raam van de GPV, het Gereformeerd Politiek Verbond. Vagelijk van gehoord, zonder te begrijpen waar die club nu voor stond. Ze vielen in die tijd onder ‘klein of christelijk rechts’, en dat was dus dubbel fout voor wie een liberale inborst koesterde.

Een mensensoort dat ik niet kende

Ik durfde niet aan te bellen bij die mensen om een antropologisch bezoekje af te leggen, maar ik weet dat ik me een middag voor het raam posteerde, om de man en de vrouw en de kinderen te observeren, die daar de deur uitliepen. Zo zien GPV’ers er dus uit, het was een mensensoort dat ik niet kende.

Wij schrijven 1972, en ze bestonden nog echt: torenhoge geloofsbarrières, niet alleen tussen protestanten en katholieken, maar vooral ook tussen de verschillende protestantse denominaties. Heel veel later, in 2000, gingen de vrijgemaakten van de GPV samen met de RPF (Reformatorisch Politiek Verbond), en ook van die laatste club had ik nooit een levend mens ontmoet. Dat was voor een buitenstaander als ik het lunapark der protestanten. Ik zuchtte als de ChristenUnie, waarin die twee partijen later opgingen een extra zetel haalde op de uitslagenavond van de verkiezingen op de tv.

Even snel vooruit: Nadat ik Godschaamte had gepubliceerd kwam er iemand van mijn kerk naar me toe met zijn telefoon, omdat hij wist dat ik niet aan ‘socials’ deed, en trouwens toen ook niet in het bezit was van enig apparaat waarop ik die had kunnen volgen. Hij liet me een tweet zien en riep: ‘Kijk: Heel lovend over je boek.’ Dat bericht was afkomstig van Eric Holterhues, die, werd me verteld ook regelmatig te vinden was in onze Nicolaasbasiliek.

Zie daar: het boek Openbaring

Later leerden we elkaar kennen, spraken weleens af, en naast heel veel dingen meer bleek hij niet alleen katholiek maar ook homo te zijn. Ik was de laatste om daar steil van achterover te slaan. Hij was ook theoloog en directeur-bestuurder van Oikocrediet, dat vond ik minstens zo fascinerend. En anders dan ik veronderstelde niet afkomstig uit Twente, want dat Holterhues sprak hij niet uit als ‘hoes’ maar ‘hu-es’.

Vandaag zit hij dan in die smalle tweepersoonsbankjes. Er werd relatief veel over hem geschreven, want er is ‘voor het eerst op landelijk niveau een katholiek die de CU vertegenwoordigt.’ En dan is er nog dat intrigerende feit dat hij homo is, praktiserend zelfs. Het Reformatorisch Dagblad liet negen (!) artikelen verschijnen, telde Eric, waarin dat laatste feit uitbundig werd onderstreept.

Allemaal voorstelbaar, maar ook onvoorstelbaar kleingeestig. Ja, katholieken zijn christenen en ja, homo’s net mensen. Zie daar: het boek Openbaring.