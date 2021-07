IS schuift de schuld af op de Allerhoogste

Het was fideel van IS dat het de ‘eer’ gunde aan de Allerhoogste. De ‘Islamitische Staat’, ook na de ondergang van zijn ‘kalifaat’ nog altijd actief in Irak, had de ontploffing op 12 juli in het covidziekenhuis in de zuidelijke sjiitische stad Nassiriya ook trots op de eigen rekening kunnen bijschrijven.

Dat deed de organisatie niet en de vraag is waarom. Het bloedbad had als een sieraad kunnen pronken op het toch al zo rijke cv van de terreur-sekte. Op de website www.aymennjawad.org staat het Arabische origineel en de Engelse vertaling van een commentaar in IS-spreekbuis Al-Naba over het drama in Nassiriya. Daarbij kwamen 92 mensen om, covidpatiënten plus artsen en verpleegkundigen. In april gebeurde hetzelfde in een covidziekenhuis in Bagdad: 82 doden.

Het stuk druipt van vet leedvermaak. Het veegt de vloer aan met analyses van Iraakse autoriteiten. Die wijzen op corruptie en mogelijk ook geklier van milities. Ze onderstreepten hun conclusies met arrestaties. Maar de echte dader ontkwam aan de politiecel. Want dat is God, zo weet IS. Hij straft afgodendienaars die moslims aanvallen genadeloos.

Gods eeneiige tweeling

Nu waren die omgekomen covidpatiënten net zo goed moslims. Nou ja, volgens zichzelf, maar niet in de ogen van IS. Sjiitische moslims gelden in die club als ongelovigen. God koelt zijn zijn wraak op hen op allerlei manieren. Zo kan hij een onbekend aantal ‘soldaten’ inzetten tegen het kwaad. Ook kan hij de ‘ongelovigen’ uitleveren aan zijn ‘dienaren’, die hen doden, gevangen nemen of met zwaard en jihad vernietigen. Het is een profielschets die aardig past bij IS, dat zichzelf beschouwt als Gods eeneiige tweeling.

Iedereen kan zien hoe God ongelovigen tuchtigt, ook economisch, betoogt IS. Kijk naar de armoede in het eveneens sjiitische en dus ongelovige Iran. Ook die narigheid is volgens IS het werk van God. En dus niet van de Amerikanen en hun boycots? Of behoren zelfs de yanks tot ‘Gods soldaten’?

Het commentaar legt omstandig uit waarom sjiieten afgodendienaren zijn. Het geeft toe dat rampen, zoals covid, ook gelovigen kunnen treffen. Maar in dat geval straft God niet maar stuurt hij een beproeving, die het geloof versterkt. Kraakhelder, geen speld tussen te krijgen, maar toch schuurt er iets.

Vrome dreigpraat

Het zou wel eens kunnen dat deze potpourri van vrome dreigpraat in werkelijkheid een poging tot de-escalatie is. In de beginperiode van covid riep IS zijn aanhangers op de anti-covidmaatregelen van de landen waar ze verkeerden te respecteren en niet te saboteren. In kringen van de sekte is ook nog wel even geopperd om het virus in te zetten in de jihad. Maar hoe doe je dat zonder dat het als een boemerang jezelf treft? Het moet met die liefderijke ‘beproevingen’ van God natuurlijk niet uit de hand lopen.

IS wil geen covidjihad, zoals Hitler gebruik van gifgas op het slagveld verbood. Ook dat had niets te maken met menselijkheid maar met een afweging van nadelen en voordelen. Net als destijds de nazi’s kan ook IS waanzinnige mythologische onzin combineren met een rationele tactiek. En misschien gunt het daarom de ‘eer’ van het drama in Nassiriya graag aan God.

De aard van de ramp, een exploderende zuurstoffles, lijkt ook niet meteen te duiden op een aanslag. Toch blijft het, om elk misverstand uit te bannen, nuttig het voorval nog eens uitdrukkelijk in de schoenen van de Allerhoogste te schuiven. De boodschap: wij, IS, gebruiken covid niet als wapen in de jihad.