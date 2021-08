Is het ‘grof wangedrag’ als je zegt niet in een moslim-kalifaat te willen wonen?

Stomverbaasd was de Britse spoorwegbeambte Jeremy Sleath (63), toen zijn werkgever hem in september vorig jaar schorste en later ontsloeg. Wegens grof wangedrag, aldus West Midlands Railway. Sleath zou zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie.

Vorige week boekte Sleath een belangrijk succes in zijn juridische gevecht tegen zijn voormalige werkgever. Die heeft zich hier volgens een rechter juist zelf bezondigd aan discriminatie en zal zich daarvoor moeten verantwoorden voor een tribunaal. Politiek correct Heilig Boontje komt om zijn loontje.

Kalifaat zonder alcohol

Zeventien jaar had Sleath als conducteur treinkaartjes gecontroleerd. In die hele periode was hij zegge en schrijve twee dagen afwezig, wegens ziekte. Wat was dan wel dat plotselinge wangedrag van deze modelwerknemer? Nou, hou je vast, hij had op Facebook een jubeldansje gemaakt omdat de pubs weer open gingen, na een langdurige covidsluiting. In zijn bericht (juli 2020) schreef hij dat de strijd tegen covid belangrijk was, maar dat er wel grenzen zijn. Hij wilde niet leven in een ‘moslimkalifaat’ zonder alcohol.

De pub betekent veel voor Sleath. De Engelse kroeg met zijn typische sfeer inspireert hem tot lange filosofische discussies die zin geven aan zijn bestaan, zegt hij. Afkeer van elk totalitair systeem staat bij hem voorop. Sluiting van de pubs was voor hem een brug te ver.

Daarvan kun je vinden wat je wil, maar is zo’n opvatting een reden iemand van 63, met een vlekkeloze staat van dienst, pardoes te ontslaan? West Midlands Railway liet weten een ‘inclusieve werkgever’ te zijn die geen enkele discriminatie tolereert. Sleath zou racistisch en islamofoob zijn.

Een ‘veilig’ bedrijf voor IS-aanhangers?

Alle klompen kraken. Wat bedoelen ze met ‘inclusief’? Het is glashelder dat Sleath met dat ‘moslim-kalifaat’ het schrikbewind bedoelde dat IS enige jaren uitoefende in Syrië en Irak en waarvan moslims net zo goed slachtoffer waren als anderen: homo’s van flatgebouwen schoppen, een bejaarde archeoloog ophangen aan een Griekse zuil, een Jordaanse piloot verbranden in een kooi, anderen verzuipen in een kooi, seksslavernij van aanhangers van het jezidi-geloof en, meer recent, uitgemoorde dorpen in Afrika. Is het ‘grof wangedrag’ als je zegt zulke barbarij niet te willen in Engeland?

Het woord ‘inclusief’ is door dit soort hol gebruik versleten tot brave-hendrik-pr-taal. Betekent ‘inclusief’ voor West Midlands Railway soms ook dat werknemers of reizigers die het gedachtegoed van IS of Al-Qaida omarmen zich, nóg een cliché, binnen het bedrijf ‘veilig’ moeten kunnen voelen? Dat zou een opmerkelijk standpunt zijn voor een spoorwegmaatschappij. De zwaarste aanslag in Europa (11 maart 2004, Madrid, 191 doden) was gericht tegen treinen. En omvatten ‘inclusief’ en ‘veilig’ niet ook het welzijn van conducteurs? Of moeten die hun tong uitrukken en hun computers kapot hakken om ontslag wegens een onvertogen woord te voorkomen?

Volgens Sleath verdienen zijn levensbeschouwelijke opvattingen dezelfde wettelijke bescherming als religieuze ideeën en mogen ze nooit aanleiding zijn voor discriminatie door een werkgever, laat staan ontslag. De rechter ging daarin mee. Hij verwees naar de Equality Act van 2010. Met zijn oordeel maakte hij het voor Sleath mogelijk zijn voormalige bedrijf voor een tribunaal te dagen wegens discriminatie. Als hij dat inderdaad doet, zal West Midlands Railway met een beter verweer moeten komen dan een praatje over ‘inclusiviteit’.