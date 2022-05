In het Theologisch Elftal legt Trouw een actuele vraag voor aan twee theologen uit een poule van elf. Vandaag: wat bindt Europeanen?

Zaterdag stemde Europa bij het songfestival massaal op Oekraïne. Nooit eerder won een lied met zoveel publieksstemmen uit alle landen. Het laat zien hoe de Russische invasie een onverwachte eensgezindheid heeft gebracht in Europa. Dat nieuwe Europa-sentiment is ook te zien in de landelijke politiek: die is plotseling doordrongen van het belang van een sterk Europa in het internationale krachtenveld.

Dat roept de vraag op: wordt Europa vooral bijeengehouden door gezamenlijke bedreigingen? Of valt er een groter verhaal over Europa te vertellen dat de inwoners bindt? Is er zoiets als een Europese identiteit?

Christelijke wortels

Jos Moons, jezuïet te Leuven en onderzoeker aan de faculteit katholieke theologie van de Universiteit van Tilburg, woonde de afgelopen tien maanden in Spanje voor een vormingsjaar van de jezuïeten. “Daarvan blijft me het grote verschil bij tussen Europeanen. Dat merk ik al in Leuven: Vlamingen vergaderen anders dan Nederlanders, losser, minder met heldere besluiten. Maar in Spanje waande ik me helemaal in een andere wereld. Ik denk dat een Europese identiteit vooral een constructie is. Natuurlijk kun je zo’n identiteit construeren door te wijzen op de Verlichting of de gezamenlijke christelijke wortels. Maar je kunt met net zoveel reden wijzen op alle verschillen.”

Volgens Matthias Smalbrugge, hoogleraar Europese cultuur en christendom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, veegt Moons de vraag naar een Europese identiteit daarmee te snel van tafel. “Natuurlijk kun je discussiëren over wat identiteit is. De term suggereert dat je ergens precies de vinger op kunt leggen, en dat is in het geval van Europa natuurlijk ingewikkeld. Is Europa een geografische grootheid? Hebben we een gemeenschappelijk verleden? Dezelfde religieuze wortels? Wat is de basis van onze solidariteit? Het antwoord dat we geven op de vraag wat Europa precies is, verschuift door de tijd heen en wordt bepaald door de politieke en sociale behoeftes van het moment. Het gesprek daarover is cruciaal.”

Kloof tussen arm en rijk

Moons: “Ik zou het pragmatisch houden. Europa bestaat uit kleine landen, maar alleen met elkaar krijgen ze het soortelijk gewicht dat nodig is om in het krachtenspel van de wereld overeind te blijven. Op het gevaar af dat ik nu voor protestant uitgemaakt word: de mens is lang niet altijd zo goed als hij denkt, dat zie je vooral in de politiek. Als onze Europese samenleving echt gestoeld was op solidariteit, zou de kloof tussen arm en rijk niet zo groot zijn. Dan zouden we de zee voor de Afrikaanse kust niet leegvissen. Dan zouden Europese bedrijven als Shell zich anders gedragen in landen als Nigeria.”

Smalbrugge: “Maar om dat aan de kaak te stellen, heb je toch een ander verhaal nodig? Als Europa alleen een pragmatische coalitie is, dan kun je het Europa niet langer kwalijk nemen dat zulke dingen gebeuren. Dit klinkt mij te veel als Thomas Hobbes, die beweerde dat iedereen ten diepste elkaars vijand is, en dat samenlevingen niet meer zijn dan welbegrepen eigenbelang. Dat vind ik als theoloog onvoldoende. En ik vind het uit de mond van een jezuïet ook verrassend. We zijn toch niet geroepen om ons bij het onrecht neer te leggen? We hebben een grond nodig om te zeggen dat bepaalde gedragingen niet goed zijn. Een verhaal dat laat zien dat onze afkeur van die leeggeviste zee niet alleen onze eigen mening is, maar werkelijk iets slechts.”

Een kleine, zoekende identiteit

Moons: “Een jezuïet die een cultuurpessimist is: de wereld zit vol verrassingen! Zie het als huiver voor pogingen om eigenbelang wit te wassen met mooie altruïstische termen. Maar je hebt gelijk: uit gelovig oogpunt moet ik vaststellen dat een samenleving op solidariteit gebouwd zou moeten kunnen worden. Misschien zou dat een mooi streven zijn voor Europa. Dan heeft Europa een ander verhaal nodig dan wat ik doorgaans hoor.

“Het doet me denken aan mijn studenten: het is niet zo moeilijk om te vertellen over goede cijfers en het geld dat ze later hopen te verdienen. Maar een ander verhaal vertellen over jezelf, een eerlijk verhaal waarin het ook gaat over relaties of zingeving, dat is best ingewikkeld.

“Misschien zouden we ook in Europa moeten leren om een ander verhaal te vertellen over onszelf. Een verhaal van echte solidariteit, maar ook een verhaal waarin we onze vele mislukkingen benoemen. Want Europa is een continent van vele oorlogen. Als er een verhaal over onze Europese identiteit moet komen, dan moet dat geen zelfverzekerde identiteit zijn, maar een kleine, zoekende identiteit. Daar zou ik aan mee willen schrijven.”

Vrijheid en dwang

Smalbrugge: “Ik zeg altijd dat Europa twee moeders heeft: de prinses Europa die volgens de mythe tegen haar wil door Zeus ontvoerd werd naar Kreta. En Maria, die in vrijheid instemde met haar roeping. Die twee vrouwen staan voor mij symbool voor de spanning tussen noodzakelijke vrijheid en noodzakelijke dwang. Europa is een gemeenschap die steeds tussen die twee balanceert. Tussen die twee polen zoekt Europa een weg, en precies daarin ligt het eigene van Europa.

“Dat is een hele religieuze en theologische zoektocht, want religie gaat over beide: de normativiteit, de vrijheid en de verhouding daartussen. We moeten niet doen alsof dat gesprek af is, dus inderdaad: dat is een zoekende identiteit. Alleen als we dat gesprek voeren is er toekomst voor Europa.”