Is een vakantiewoning overbodige luxe?

Is een leegstaande vakantiewoning asociaal in tijden van woningnood? Het Filosofisch Elftal buigt zich over deze vraag. ‘Ruimte die je inneemt, gaat altijd ten koste van een ander.’

De Nederlandse woningmarkt is overspannen. De wachtrijen zijn lang, tal van jongeren, studenten, statushouders zijn op zoek naar een betaalbaar huis. Tegelijkertijd hebben veel mensen een tweede huisje in ons kleine land, dat buiten de vakantieperiodes vaak leegstaat.

Als je een vakantiewoning op bijvoorbeeld de Veluwe hebt, valt het dan te verantwoorden om er een paar weken per jaar te zitten en het de rest van de tijd leeg te laten staan? Of is dat asociaal? Mag iedereen naar eigen goeddunken plaats innemen?

Bas Haring, filosoof en bijzonder hoogleraar publiek begrip van de wetenschap aan de Universiteit Leiden: “Ik ervaar dit dilemma zelf ook, hetzij in een wat andere vorm. Mijn schoonouders hebben een flat in Amsterdam gekocht, omdat mijn vrouw en ik vlak bij Amsterdam wonen en zij dan op vrijdag op de kinderen kunnen passen. Dan blijven ze ook het weekend, maar het grootste gedeelte staat die flat leeg – terwijl in Amsterdam zo’n woningnood is. Het is lastig hoe daarmee om te gaan. Sommige mensen hebben extra ruimte, terwijl anderen geen ruimte hebben.”

“Maar is het daarmee ook asociaal?”, reageert politiek filosoof Ivana Ivkovic. “Dat heeft te maken met wat wij in een maatschappij nog als een ‘normaal leven’ zien en wat als overbodige luxe. Die grens valt niet scherp te trekken en geldt bovendien niet alleen voor extra huizen. Is het asociaal als je in een woning een kamer hebt die je nooit gebruikt? Is het asociaal als je een auto hebt die je bijna nooit gebruikt?”

Haring: “Natuurlijk bestaan er meer ongelijkheidsproblemen, maar er zijn fundamentele verschillen tussen de woningnood en die andere problemen. Een dak boven je hoofd is een noodzakelijkheid; wonen is een mensenrecht. Daarnaast is ruimte eindig. Ruimte die je inneemt gaat altijd ten koste van een ander. Dat geldt voor bijvoorbeeld een auto niet. Als ik een auto koop, kunnen er niet opeens minder mensen op de weg rijden. Maar als ik een huis koop, is die ruimte niet meer vrij toegankelijk voor anderen.”

Ivkovic: “Hierbij is sprake van de klassieke botsing tussen recht op eigendom en het algemeen belang. Aan de ene kant heeft een individu de vrijheid om ruimte in te nemen als dat kan. Bijvoorbeeld: iemand heeft geld genoeg voor een vakantiehuis en doet daar vervolgens mee wat-ie wil. Aan de andere kant zit daar wel een grens aan: het mag niet botsen met het algemene belang. Dat gebeurt, denk ik, pas als handelen gekoppeld is aan een groter maatschappelijk onrecht. Denk bijvoorbeeld aan de woningnood in de jaren tachtig, met de kraakbeweging. Kraken gebeurde vanuit het idee dat mensen een fatsoenlijke woonruimte verdienen en dat leegstand asociaal is. Krakers vonden het onrechtvaardig dat er panden dichtgetimmerd leegstonden, terwijl mensen naarstig op zoek waren naar woningen. Maar dat ging niet zozeer om particulieren, maar om projectontwikkelaars die panden opkochten om te kapitaliseren. Kraken had toen meer legitimiteit dan nu, omdat je kon stellen dat projectontwikkelaars hun plicht verzaakten: ze moesten voor woonruimte zorgen, maar deden dat niet. Over de eigenaren van vakantiewoningen kun je dat niet zeggen. Dat is een belangrijk verschil met de woningnood van nu.”

Haring: “We spreken telkens over woningnood in Nederland, maar ik vraag me af of dat wel klopt. Volgens mij is er nog genoeg ruimte, maar niet op de juiste plek. In Limburg, Purmerend of Lelystad zijn huizen genoeg. Alleen willen mensen in de Randstad wonen. Na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren vijftig, toen was er echt woningnood. Het was de standaard om je vrije zolderkamer te verhuren aan anderen – niet zozeer om wat extra geld te verdienen, maar omdat dat nu eenmaal nodig was. Persoonlijk lijkt het mij ook nu moeilijk te verkroppen om extra ruimte te hebben, wetende dat er op die plek behoefte is aan ruimte. Tegenover mezelf kan ik dat niet moreel verantwoorden, ook niet als particulier. Ik zou die ruimte dan altijd delen met anderen, zodat anderen er ook van kunnen genieten. Dat doe ik ook altijd met mijn eigen huis, als ik op vakantie ga.”

Ivkovic: “Dat is een mooi idee, maar je kunt dat niet langer afdwingen, zoals in de jaren vijftig wel kon. Destijds was er meer voeling met sociale initiatieven, vanuit een gemeenschapsgeest. Tegenwoordig zijn we meer gefocust op het individu en de individuele vrijheid. Dat is een portret van de tijdsgeest: dit past bij een liberale maatschappij.”

Haring: “Afdwingen lijkt mij prima. Het lijkt me logisch dat de overheid mij zou verplichten om mijn denkbeeldige vakantiewoning te verhuren als ik er geen gebruik van maak. Of dat anderen er dan gratis in mogen, zodat bijvoorbeeld gezinnen met weinig geld ook op vakantie kunnen.”

Ivkovic: “Als je dat oplegt, krijg je denk ik snel conflict. Het private individu houdt er niet van als mensen aan hun sfeer van zelfbeschikking komen – ‘Ik mag toch zelf weten wat ik doe?’ In de jaren vijftig zaten gezinnen hutjemutje op elkaar. Dan is de ruimte die je hebt ook niet echt je privéruimte. Maar zodra mensen de mogelijkheid krijgen om meer ruimte voor zichzelf te krijgen, dan gaan ze die ruimte ook meer beschouwen als ruimte waar ze alleenrecht op hebben. Dat is ook gebeurd in Nederland. Bij deze tijd past het daarom beter om op vrijwillige basis mee te doen aan collectieve initiatieven, zoals je ook bijvoorbeeld ziet bij deelauto’s. En meer van dat soort initiatieven zou natuurlijk heel mooi zijn.”