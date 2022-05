Is dit vloektablet de oudste tekst ooit waar de God van de Bijbel op staat?

Toen het vierkante brok lood in de jaren tachtig werd opgegraven òp de Westelijke Jordaanoever, belandde het eerst in een hoop zand. Daar lag het al die jaren tussen het afval van een archeologische opgraving. Pas toen onderzoekers er kwamen kijken om te zien of destijds niets over het hoofd gezien was, stuitten ze op het loden tablet van twee bij twee centimeter, waarin tekens gekrast leken te zijn.

Als de datering en de interpretatie van de tekst kloppen, hebben ze te maken met een unieke vondst. “Een tekst die je eens in de duizend jaar vindt”, zegt de Israëlische hoogleraar Bijbelwetenschap en geschiedenis van de oudheid Gershon Galil, verbonden aan de universiteit van Haifa. Hij ontcijferde de tekst met behulp van moderne technieken. Dat deed hij samen met Nederlander Pieter Gert van der Veen, oudtestamenticus, Bijbels archeoloog en docent aan de Gutenberg Universiteit in Mainz.

Zij dateren het tablet tussen 1550 en 1200 voor Christus, dus ruim drieduizend jaar oud. Hebben ze het bij het rechte eind, dan gaat het om veruit de oudste vermelding van de godsnaam in de Bijbel, JHWH. ‘JHWH’, voluit Jahweh, is de naam van God in het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal waarin een groot deel van de Bijbel is geschreven. Het woord bestaat uit de Hebreeuwse letters Jod-Heh-Waw-Heh. Weliswaar ontbreekt de laatste H op het tablet, maar die ontbreekt ook in sommige andere oude inscripties. De oudste onomstreden vermelding van de godsnaam komt van de Stèle van Mesha, een steen met inscriptie uit 840 voor Christus.

‘Vervloekt zul je sterven’

Het lood bleek gevouwen te zijn, en brak in stukken bij het uit elkaar vouwen. Daarom werden foto’s van de binnenkant gemaakt met een speciale scanner. De ontcijferde tekst staat stijf van de vervloekingen:

Vervloekt, vervloekt, vervloekt - vervloekt door de God JHW.

Je zult vervloekt sterven.

Vervloekt zul je zeker sterven.

Vervloekt door JHW - vervloekt, vervloekt, vervloekt.

Hij twijfelt niet aan deze vertaling, zegt Pieter Gert van der Veen, maar wel aan hoe vaak de woorden er precies staan. “Wat precies inscripties zijn en wat ingedeukt is door een inkerving aan de andere zijde, is niet altijd duidelijk.”

Reacties van andere onderzoekers Marjo Korpel, universitair hoofddocent Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, geeft aan met spanning uit te kijken naar de wetenschappelijke artikelen over deze vondst, die na de zomer moeten verschijnen. “Ik ken Van der Veen als een gedegen handschriftdeskundige en een vervalsing lijkt mij niet waarschijnlijk. Om precies te bepalen in welke taal en schrift dit geschreven is, moet je het vergelijken met een klein aantal inscripties die gevonden zijn. Dat maakt de datering erg lastig. Maar ik krijg de indruk dat ze gedegen te werk zijn gegaan, en ik zie ook wel bepaalde letters terug op de voorkant, waar een foto van gedeeld is.” Ook Mladen Popović, hoogleraar Oude Testament aan de Rijksuniversiteit Groningen, wacht op de wetenschappelijke artikelen voordat hij een oordeel over de vondst geeft. “Als de claims die de onderzoekers maken kloppen, is het een fantastische vondst. Maar dat is tegelijkertijd het probleem met dit veld, het is zo fascinerend dat vondsten vaak overdreven worden. De datering is lastig omdat ze die baseren op verschillende factoren. Maar zelfs als de tekst iets jonger is dan zij inschatten, dan is het nog een bijzondere vondst.”

De vindplaats van het vloektablet is opmerkelijk. Het gaat om de berg Ebal, in de buurt van de Palestijnse stad Nablus. In het Bijbelboek Deuteronomium is te lezen hoe Mozes van God de opdracht krijgt om op deze berg een vloek uit te spreken, en op de nabijgelegen berg Gerizim een zegen. Volgens hetzelfde Bijbelboek zou Jozua een altaar op de berg Ebal gebouwd hebben.

Hoe kwamen de onderzoekers tot de datering? Aangezien het gevonden werd in eerder opgegraven zand, was niet precies na te gaan hoe diep het in de bodem zat. Het is wel waarschijnlijk dat het past bij bouwstructuren die erbij gevonden zijn, vertelt Van der Veen, wat een grove periode van de zestiende tot twaalfde eeuw voor Christus geeft.

Een magisch object gebruikt als voodoopoppetje

Dan is er het materiaal zelf. Het lood is door isotopenanalyse te herleiden tot een bepaald gebied. Naama Yahalom-Mack, hoogleraar archeologie aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, ontdekte dat het lood afkomstig was van de mijnen van Laurion, ten zuiden van Athene. In de late bronstijd, van 1550-1200 voor Christus, was veel lood in de regio afkomstig uit die mijnen.

Tot slot heeft Van der Veen het schrift dat hij ontcijferde vergeleken met andere inscripties. “Het gaat hier om protoalfabetische inscripties, dus uit de tijd dat plaatjes zoals hiërogliefen overgingen in taal met een alfabet. Ik vind de letters het meest lijken op wat ik tegenkom uit inscripties uit dit gebied uit de zestiende tot de dertiende eeuw voor Christus. In deze tijd werd de naam ‘Israël’ al gebruikt voor een volk dat in dit gebied leefde. Als het inderdaad Israëlieten waren die dit vloektablet maakten, dan is dit het oudst aangetroffen proto-Hebreeuws.”

Wie vervloekt werd en waarom is niet duidelijk. Van der Veen: “Het kan zijn dat iemand de wet overtreden had en daarom vervloekt werd. Het kan ook gebruikt zijn als een magisch object om een vloek uit te spreken over een tegenstander, een beetje zoals een voodoopoppetje. We kennen uit het oude Egypte van een paar eeuwen daarvoor al het gebruik om aardewerken scherven met een naam erop te begraven of in het vuur te werpen.”

