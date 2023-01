Iran geeft vrouwen nu ook de schuld van het weer

Eindeloos is de macht van Iraanse vrouwen. En ook hun slechtheid. Tenminste als je de ayatollah Mohammed Mehdi Hosseini Hamedani moet geloven. In zijn laatste vrijdagpreek was de man Gods uitstekend op dreef. Het ‘zwakke geslacht’ kan zelfs het klimaat veranderen, legde hij uit.

Nou is de rol van de mens bij de klimaatverandering volgens de meeste wetenschappers onbetwist. Toch zullen Hamedani’s ideeën over de speciale bijdrage van vrouwen aan dat verschijnsel op academisch gesputter stuiten.

Hamedani vertegenwoordigt geestelijke gids Ali Khamenei in Karaj, een voorstad van Teheran. Hij noemde alle vrouwen die zich blootshoofds op straat wagen ‘vijanden’ en legde een verband met een echte vijand van Iran: watergebrek. De godgeleerde signaleerde niet alleen dat nijpende probleem, hij noemde ook de oorzaak. Dat het zo weinig regent in Iran is de schuld van vrouwen zonder hoofddoek.

De berichtgeving meldt niet hoe de preekheer zijn stelling onderbouwde. Maar een goede verstaander heeft aan een half woord genoeg. Die half ontklede vrouwen maken God boos en daarom straft hij Iran door de waterkraan dicht te draaien. Geen speld tussen te krijgen. Hoopgevend ook.

Want mocht Hamedani gelijk hebben, dan is de oplossing van het klimaatprobleem een peulenschil. Bedek de hoofden van alle vrouwen in de wereld, en desnoods ook van alle mannen, met een stevige chador en voorbij is de opwarming van de planeet. Nooit geduvel meer met smeltende polen en gletsjers. Geen overstroomd Pakistan en delen van China die verwoestijnen. Vrede op aarde.

Poelen van vrouwelijk zedenbederf

Voorlopig zijn we nog niet zover. Helaas. Onvoorstelbaar wat je ziet als je koophallen of apotheken binnenloopt, riep Hamedani vanaf de kansel de gelovigen toe. In de ogen van de ayatollah zijn dat poelen van vrouwelijk zedenbederf. De overheid zou ze moeten sluiten.

Hamedani is niet de eerste theoloog die vrouwen de schuld geeft van het Iraanse waterprobleem. In 2016 deed ayatollah Yousef Tabatabai hetzelfde. Hij is Khameneis luitenant in Isfahan. Tabatabai had het niet over hoofddoeken, maar over een andere godsgruwelijkheid, selfies die vrouwen maken. Als gevolg daarvan droogt een plaatselijke rivier op, zo wist hij. Openbaar aanklager Mohammad Jafar Montazeri waarschuwde in 2019 zelfs dat vrouwen zonder hoofddoek aardbevingen en overstromingen veroorzaken.

Zakelijker was in 2013 de voormalige minister van landbouw Issa Kalantari. Hij zwamde niet over hoofddoeken of selfies. Watergebrek noemde hij een groter gevaar voor Iran dan Israël of de VS, ‘de kleine en grote satan’ in ayatollitisch spraakgebruik. Als de temperatuur in Iran de komende decennia nog eens – zoals verwacht – bijna drie graden stijgt, is de ellende niet te overzien.

Droogte bedreigt het regime

Watertekorten bedreigen nu al het regime. Afgelopen mei, voor de vrouwen-opstand dus, wensten betogers in de provincie Bachtiari Khamenei de dood toe. Ze hadden ontdekt dat water uit hun regio werd afgetapt naar de provincie Isfahan, waar eerder dorst-rellen waren uitgebroken.

Er is niets bovennatuurlijks aan die natuurrampen. Maar als je nou toch gelooft in die apekool over de boze God, zou het dan ook kunnen dat hij Iran kastijdt omdat de politie een vrouw heeft vermoord vanwege een slordige hoofddoek? Is hij misschien kwaad vanwege de honderden betogers die zijn doodgeschoten of opgehangen?

Nee. Fout. We raken hier de kern van de ayatollah-theologie: de satan is een vrouw.