Ineens stopt de dominee met praten. ‘Het spijt me, maar deze preek is van ChatGPT’

Met Pinksteren stond dominee Evert-Jan Vledder uit Hellevoetsluis te preken en hij begon zich daar steeds slechter bij te voelen. Halverwege stopte hij ermee. “Het spijt me”, zei hij tegen de kerkgangers. “Deze preek is niet van mij. Ik heb ChatGPT een pinksterpreek voor mij laten maken.”

Vledder is nog steeds in de war door zijn eigen experiment met het vrij nieuwe schrijfprogramma. Hij weet dat hij de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie niet kan tegenhouden. Maar wat betekent het feit dat hij met een paar vragen aan ChatGPT een complete preek kan terugkrijgen, voor hem, als predikant die vier jaar voor zijn pensioen staat? “Wordt de dominee door de chatbot overgenomen? Die zal een betere preek maken dan ik. Wie ben ik dan? Wat staat er op het spel, in ons mens-zijn, in onze geloofwaardigheid?”

Het zijn precies deze vragen waarover theologen aangesloten bij de vernieuwingsbeweging Op Goed Gerucht zich vrijdag bogen. Er zijn zo’n dertig theologen – de meesten predikant – afgekomen op de discussie met praktische workshops in de eeuwenoude Maartenskerk met modern zalencomplex in Doorn.

Pim Haselager, hoogleraar maatschappelijke impact van Artificial Intelligence aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, moedigt hen aan zich met het maatschappelijk debat te bemoeien. Onder zijn studenten is er veel vraag naar theologische reflectie, zegt hij, en zelf zou de hoogleraar graag een cursus theologie en AI opzetten.

“Hoe meer de maatschappij in verwarring is en hoe meer technologie daaraan bijdraagt, hoe meer vraag er is naar bezinning”, merkt Haselager.

Hij waarschuwt voor de commerciële belangen achter AI – instemmend geknik bij de theologen. Hij is bezorgd over de enorme kosten voor het milieu van al die digitale technologie – nog meer bijval.

Geen gevoel

En met zijn centrale stelling, dat de computer heel veel kan maar gevoel, ervaring, beleving mist, gaan ze zelf aan de slag. “Onze slimste computers voelen evenveel als uw ijskast”, zegt Haselager, die voor zich ziet dat de homo sapiens gaat evolueren tot homo empathicus: voor kennis hebben we, kort gezegd, de computer, maar de beleving blijft voor zover hij kan zien, aan de mens.

De leider van de praktische workshop, predikant Coen Wessel uit Hoofddorp, houdt zijn groepje een papiertje voor. Hij heeft vooraf ChatGPT gevraagd de nieuwste ontwikkelingen in de queer-theologie op een rijtje te zetten. “Het is een heel fatsoenlijk verhaal, lees maar”, zegt hij.

Dominee Douwe de Roest uit het Zeeuwse Kapelle-Biezelinge zit ondertussen driftig op zijn telefoontje te tikken. Of het programma iets heeft voor het moment voor de kinderen in een kerkdienst, bij een tekst uit – hij verzint maar wat – het vierde hoofdstuk van het bijbelboek Jozua?

Jawel, bij dat verhaal over stenen ter herinnering aan een belangrijke gebeurtenis voor het volk Israël, suggereert ChatGPT de kinderen een toren te laten bouwen, en het adviseert de predikant kleurpotloden, karton en lijm mee te nemen. “Heel handig!”, klinkt het.

Opwekkingslied of Oosterhuis

Een ander duo vraagt om ‘een verbindend stukje voor in het kerkblad over de discussie tussen liefhebbers van opwekkingsliederen en liederen van Huub Oosterhuis’. Die actuele vraag in veel kerkelijke gemeentes leidt tot een verhaaltje dat de twee bruikbaar voorkomt.

Maar als ze vragen of Oosterhuis passender is dan een opwekkingslied, dan wordt de tekst ‘kwetsend en is alle nuance eruit’, vindt Irene Pluim, dominee te Oosterbeek.

En de preek? Als je zomaar vraagt om een verhaal bij een willekeurige bijbeltekst, dan wordt het ‘een braaf zondagsschoolverhaaltje’, weet dominee Wessel. Hij heeft het gedaan en kreeg rond de passage in Lucas 15 deze zinnen: “Soms raken we verdwaald in ons leven en voelen we ons verloren. Maar God laat ons nooit in de steek.”

De vrijzinnige theologen lachen, dat is hen te simpel. Nee, zeggen ze, voor de preek lijkt hen ChatGPT niet zo geschikt. “Robots kunnen veel”, zegt Pluim. “Maar je mist het empathisch vermogen dat je als schrijver hebt. In de preek gaat het toch om de persoonlijke communicatie, in de context van de mensen die je voor ogen hebt.”

Gepensioneerd predikant Matthijs Glastra denkt dat de een chatbot wel ‘een luikje kan openzetten.’ Maar voor wat hij noemt het ‘geleefde leven’, daarvoor moet je toch bij de mens of in dit geval, de dominee zijn. Zich richtend tot zijn collega Vledder die experimenteerde met de Pinksterpreek: “Misschien kan jij het toch beter dan de computer!”

