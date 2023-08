In Lissabon is Esmee (20) eindelijk met leeftijdsgenoten. ‘In Nederland zie ik geen jongeren in de kerk’

Honderdduizenden katholieke jongeren van over de hele wereld zijn in Lissabon voor de Wereldjongerendagen. Ook vanuit Nederland zijn er katholieke jongeren bij. Wat zoeken ze er?

Ze heeft er al een hele spirituele reis opzitten. De twintigjarige Esmee van Bragt stapte ruim een week geleden op de bus in haar woonplaats Bergen op Zoom, en kwam maandagavond aan in hartje Lissabon. Net als 300.000 geloofsgenoten van over de hele wereld is ze hier voor de Wereldjongerendagen, het driejaarlijkse massale jongerenevenement van de katholieke kerk.

Onderweg logeerden ze in oude kloosters, en stopten ze onder meer bij de pelgrimsplekken Lourdes en Fatima. Vooral de lichtprocessie in Lourdes maakte indruk, vertelt Esmee over de telefoon. Daar moest ze met een kaarsje lopen naar de bekende grot. “Ik voelde daar de verbinding met mijn oma. Ze is zes jaar geleden overleden, en ik mis haar nog veel. Van haar heb ik het geloof meegekregen.”

Esmee van Bragt Beeld privefoto

Hier in Lissabon kan ze eindelijk eens met andere katholieke jongeren zijn. In haar Nederlandse parochie is dat niet mogelijk, zegt Esmee. “Leeftijdsgenoten zie ik daar niet. Ik praat dus normaal gezien alleen over het geloof met ouderen, of met hele jonge kinderen.”

Stress en klimaat

Om het thema van deze editie te begrijpen moet je al best goed in de christelijke materie zitten: ‘Maria stond op en ging met spoed’. Het is een verwijzing naar het Bijbelverhaal waarin Maria van de aartsengel Gabriël heeft gehoord dat ze zwanger is, en niet kan wachten om dat aan haar nicht Elizabeth te vertellen.

Per brief en per videoboodschap gaf paus Franciscus, die zondag voorgaat in een slotmis in Lissabon, een uitgebreide toelichting. Hij stipte ook thema’s aan die jongeren bezighouden, zoals het klimaat, stress en mentale gezondheid. En hij gaf hen een opdracht: om ‘het evangelie uit te dragen’.

Op een kratje gaan staan roepen

De 33-jarige Marieke Collignon uit Gorinchem, in het dagelijks leven vrijwilliger in de bibliotheek, heeft de brief niet gelezen. Maar ze vindt het helemaal geen gekke opdracht. “Hij bedoelt daarmee niet dat we op een kratje moeten gaan staan en hard moeten roepen. Ik lees het meer als: dat je staat waar je voor staat.”

Voor Marieke zit de uitdaging in kleine dingen, vertelt ze over de telefoon vanuit Lissabon. “Als ik op straat loop dan gooi ik niks op de grond, want ik wil mijn leefwereld niet vervuilen. Daar ben ik zuinig op, want dat is de schepping die we hebben ontvangen.”

Marieke Collignon

Dat heeft ze van paus Franciscus, zegt ze, in wie ze een groot voorbeeld ziet. “Hij schrijft supermooie encyclieken”. Ze trekt daaruit ook lessen over hoe we met elkaar omgaan. “Laatst, toen iemand me gekwetst heeft, was ik heel erg boos en ontzettend geraakt. Maar ik probeerde toch, toen diegene hulp nodig had, er voor de ander te zijn.”

Het is zoals Jezus het zei, zegt Marieke. “‘Wat je voor de minste der minste doet, dat doe je voor mij’. Ik probeer God te zien in de ander. Zo kan ik God ook in mezelf vinden.”

‘Voor God ben je het altijd waard’

Ook geschiedenisstudent Jordi Joosten (21) uit Haarlem is net aangekomen in Lissabon. Je hoeft hem maar heel even te spreken om te merken dat het geloof voor hem menens is. Dat is zo sinds iemand hem aanraadde om ‘gewoon je hart open te stellen voor God’. “Zo kwam ik er achter dat God oneindig veel van mij houdt, omdat hij mij gemaakt heeft.”

Dat heel wat jongeren met stress en mentale problemen kampen, vindt Jordi niet zo gek. “Er is veel wat scheef staat in de maatschappij. Veel problemen komen voort uit het idee: ‘Ik ben niet goed genoeg als ik dit of dat niet kan’. Maar voor God ben je het altijd waard.”

Voor Esmee van Bragt is deze reis ook een soort test, omdat ze overweegt theologie te gaan studeren. “Ik wil kijken wat het met mij doet als ik een hele week met het geloof bezig ben. Hou ik dat vol? Als ik zoiets heb van: ‘Pffff, ik heb wel even genoeg geloof gezien’, dan hoef ik ook niet door te gaan met theologie.”

De eerste week is ze doorgekomen, zegt ze. “Het gaat prima, en ik ben nog niet van gedachten veranderd.”

