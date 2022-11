In je eentje door een piramide struinen zonder vliegschaamte? Digitale archeologie maakt het mogelijk

Thuis op de bank een kijkje nemen in de Grote Piramide van Gizeh in Egypte? Dat kan dankzij onderzoekers van de universiteit Harvard. Het enige van de zeven wereldwonderen uit de oudheid dat is overgebleven, valt nu te bezichtigen in 3D.

Je hoeft niet naar Egypte te vliegen om de Gizehvlakte te bezoeken, vliegschaamte is overbodig. Wel is een goede computerverbinding nodig voor wat ze in Harvard ‘digitale archeologie’ noemen. Het ‘Gizah Project’ is in 2011 gestart en heeft nu twintig graftombes en monumenten gedigitaliseerd, die je kunt bekijken alsof je erin rondwandelt. “Er zijn nog honderden objecten te gaan”, aldus de makers.

Weldadige grafrust

De bezoeker krijgt een ‘guided tour’, alsof je met Google Maps door Meppel struint. Het geeft een actueel beeld, maar je kunt ook zien hoe de Egyptische kunstschatten er hebben uitgezien in de tijd van de farao’s. Zo heeft de sfinx zijn ‘oorspronkelijke’ menselijke kop terug, met een groen-geel gestreept hoofddeksel op en een lange, zwarte sik met een oranje uiteinde.

In de Grote Piramide ga je eerst gangen door van rovers die in vervlogen eeuwen op zoek waren naar rijkdommen. Dan daal je af, beklimt trappen, neust rond in de Grote Galerij en vindt de sarcofaag in de Koningskamer.

Nergens is ook maar een toerist te bekennen. Sta gerust even stil. De grafrust is weldadig.

