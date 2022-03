In het kader van de oorlog in Oekraïne moeten we het hebben over paus Franciscus

Dit is een tijd van helden en martelaren, van onschuldige burgerslachtoffers en een niets ontziende agressor. Van zwart en wit, van goed en fout. Het is oorlogstijd.

Ik ben op Twitter, aan het front. ‘Lees dit stuk, bekijk de foto’s’, vraagt iemand die ik volg. Ik klik en zie een foto uit Marioepol, zoiets als de hel op aarde op dit moment. Of Armageddon. Of weet ik veel.

Ik zie drie mannen met moeite een levenloos lichaam verplaatsen in de richting van een zo op net oog haastig gegraven greppel waarin zich al andere lijken bevinden. Dit lichaam is in een laken gewikkeld. Zo te zien is dit ook een man, zijn benen steken uit het laken. Waarschijnlijk hebben de drie mannen hem gewoon ergens van straat of vanuit de kelder van een ziekenhuis meegenomen.

De eindtijd

Ik ben geen eschatoloog, maar volgens sommigen leven we in de eindtijd. Ik zou zeggen: het is een donkere tijd waarin dienaren van de Allerhoogste de oorlog met krachtige – desnoods bijbelse – woorden moeten afwijzen, om vrede moeten smeekbidden en diezelfde vrede op een slimme manier moeten bevorderen.

In dit kader moeten we het over paus Franciscus hebben.

Hij verheft bijna elke dag wel zijn stem tegen de oorlog in Oekraïne. Afgelopen zondag nog na het Angelusgebed met gelovigen op het Sint-Pietersplein. “In de naam van God, laat de noodkreten gehoord worden en laat de bombardementen en aanvallen ophouden! Laat er een echte en vastberaden aandacht zijn voor onderhandelingen, en laat de humanitaire corridors doeltreffend en veilig zijn. In de naam van God, vraag ik u: stop dit bloedbad!”

Dat deze laatste oproep voor Rusland bestemd was, lijkt me duidelijk.

Misschien heeft Franciscus als u dit leest de oorlog in nog krachtiger bewoordingen veroordeeld. Al zou ik niet weten welke woorden hij nog tot zijn beschikking heeft. Hoe dan ook: het is duidelijk waar de paus in dit tijdsgewricht staat.

Waarom gaat de paus niet naar Kiev?

Maar het is volgens sommigen niet genoeg. Waarom noemt de paus Poetin en Rusland niet als agressor? En waarom spreekt hij patriarch Kirill van Moskou niet aan op zijn steun voor de inval van Rusland in het buurland? Le Monde had het zelfs over het zwijgen van de paus over de Russische agressie. Waarom gaat de paus niet naar Kiev? Zoals hij wel naar Lampedusa ging en de vluchtelingen op Lesbos bezocht.

Deze paus is soms moeilijk te begrijpen.

Ik denk dat we Franciscus in zekere zin onderschatten. Franciscus is veel meer een politieke paus dan veel mensen denken. Veel meer een kerkleider die strategisch denkt en niet alleen een knuffelpaus die filmsterren ontmoet, vluchtelingen onderdak biedt en het klimaat beschermt. Hij maakt elke dag de afweging wat de beste stap is om de wereld beter te maken.

Dat hij de naam van Poetin weglaat is opmerkelijk en roept bij sommigen vervelende herinneringen aan andere zwijgende pausen op. Franciscus noemt de Russische president niet omdat dit alle diplomatieke instrumenten die hij in handen heeft om te zorgen voor vrede uit handen zou spelen. Het Vaticaan werkt discreet. Het weet langs diplomatieke weg vaak meer te bereiken dan langs de profetische, zei bisschop Gerard de Korte van ’s Hertogenbosch onlangs.

Franciscus is priester, politicus en profeet. In welke volgorde laat hij afhangen van de omstandigheden.

Ongekende actie

Drie weken geleden begaf Franciscus zich naar de Russische ambassade bij het Vaticaan om zijn verontrusting over de inval van Rusland in Oekraïne kenbaar te maken. Een ongekende actie.

Deze week had diezelfde Franciscus een videogesprek met de grote geestelijke steunpilaar van Vladimir Poetin, Kirill dus. Wie de Zoomlink heeft aangemaakt, weet ik niet, maar deze paus is een van de weinigen met gezag die nog tot de patriarch kan doordringen. Op de site kro-ncrv.nl/katholiek las ik wat Franciscus zoal tegen Kirill heeft gezegd. Zoals: “Oorlogen zijn altijd onrechtvaardig. Want het is het volk van God dat betaalt. Onze harten kunnen niet anders dan wenen voor de kinderen, de vrouwen die gedood zijn, alle slachtoffers van de oorlog. Oorlog is nooit de manier.”

Mijn moeder zou hebben gezegd: “Dat kan die patriarch in zijn zak steken”.

Oorlog zorgt dat we dingen scherper gaan zien of scherper willen gaan zien. Doet Franciscus het goed of doet-ie het fout? Van mij krijgt hij het voordeel van de twijfel.

Of eigenlijk veel meer.