In deze kerken wordt na vijven gewoon gepreekt: ‘We delen het brood des levens uit’

Terwijl in Nederland op de supermarkten alles om vijf uur de deuren sluit, gaan de avonddiensten van de Gereformeerde Gemeenten - ‘GerGems’- gewoon door. Dat adviseert het orthodox-gereformeerde kerkgenootschap, omdat de vieringen ‘essentieel zijn voor het geestelijk welzijn’. Wel zouden de diensten om 20 uur afgelopen moeten zijn, de verplichte sluitingstijd voor essentiële winkels.

Dominee Wijnand Zondag zal de komende zondagen gewoon voorgaan in zijn standplaats Dordrecht (Julianakerk) en in Berkenwoude. “Als de kerkenraad beslist dat de dienst doorgaat, dan kom ik. Dat kan online gebeuren, zoals ik vaker doe, dan is de kerk bijna leeg. Maar als er kerkgangers aanwezig zijn, vind ik dat ook goed.”

Ook in zijn gemeente ligt het aantal overlijdens twee keer zo hoog als normaal, zegt Zondag. Veel activiteiten zijn aangepast, catechisatie gaat online. Maar de kerkdiensten vormen een ‘buitencategorie’, aldus Zondag, die ook hoogleraar kerk en recht is. “We maken met schroom, maar overtuiging gebruik van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Want kerkdiensten zijn onze kerntaak. Daarom leggen we het regeringsadvies - een advies, geen verplichting - naast ons neer. Als de Albert Heijn 's avonds tot acht uur brood mag verkopen, wat goed is voor het levensonderhoud, dan mogen wij toch brood des levens uitdelen, hemels voedsel, dat essentieel is voor de ziel?”

Terwijl het overlegorgaan tussen kerk en overheid, het CIO, het regeringsadvies voor de avondlockdown heeft overgenomen en de rooms-katholieke kerk eerder deze week al alle kerstnachtmissen afblies, roeien de Gereformeerde Gemeenten tegen de stroom in. Zondag benadrukt dat zijn bevindelijk-gereformeerde genootschap met ruim met honderdduizend leden ‘een gehoorzaam volkje’ is. “We bidden wekelijks voor de overheid. En in de kerk nemen we de coronamaatregelen verder goed in acht.”

De avonddiensten in Zondags kerkverband beginnen vroeg in de avond. Ze duren minstens anderhalf uur, zodat ze vervroegd zouden moeten worden om klaar te zijn tegen 20 uur, zoals de Gereformeerde Gemeenten bepleiten. Zondag staat in Berkenwoude ingeroosterd vanaf 19.15 uur. “Ik maak het niet langer dan vijf kwartier.” Dan wordt het toch na achten? “Ja, maar ik vind niet dat het om acht uur af hoeft te zijn.”

