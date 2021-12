In deze christelijke woongroep in Delft letten ze op elkaar en op de buurt

Met een grote vork prikt Pieter-Jan Rodenburg (35) gaatjes in een bonkige zoete aardappel. Vanavond kookt hij voor de tweeëntwintig bewoners van de christelijke woongemeenschap Taste! in Delft. Om de paar minuten steken huisgenoten hun hoofd om de hoek van de deur. “De keuken is echt het hart van ons huis”, zegt Rodenburg, een van de grondleggers van de gemeenschap.

Midden tussen de flats in de Delftse wijk Voorhof, naast de protestantse Marcuskerk, wonen 8 kinderen en 14 volwassen in wat ze zelf de Taste!-community noemen. In totaal leven hier vier gezinnen en 5 ‘singles’ –huisgenoten zonder gezin – in gescheiden appartementen die ongeveer 700 euro per maand kosten. Alle bewoners zijn van huis uit christelijk.

Na een piep van de schuifdeur stapt Ali van Oosten (43) de keuken in. Ze is een van de stichters van woongemeenschap. Samen met haar man trok ze negen jaar geleden in het leegstaande gebouw, een christelijke woongroep was hun droom. Toch gaan ze het huis binnenkort verlaten om voor werk naar De Verenigde Staten te verhuizen, waar ook familie van Ali vandaan komt.

“We laten het hier in goede handen achter”, zegt Ali, vanaf het bankje aan de keukentafel. Ze vertelt wat voor haar de essentie van de woongroep is: “Sommige mensen in onze woongemeenschap vinden vooral het samenwonen heel erg leuk. Ik vind met name onze functie in de buurt belangrijk, ik wil de liefde van Jezus aan de buurt overdragen.”

De haardkamer wordt omgedoopt tot buurtcafé

Voor de christelijke bewoners is de goede relatie tussen het huis en de buurt reden om in de woongemeenschap te leven. Delftse Voorhof is een van de meest dichtstbevolkte wijken in Nederland. “Maar toch is hier veel eenzaamheid”, zegt Rodenburg. Iedere vrijdag ontvangt Taste! daarom buurtbewoners in de grote haardkamer van het huis, voor de gelegenheid omgedoopt tot buurtcafé.

Op zondag wordt in dezelfde ruimte een religieuze dienst gehouden. Pieter-Jan Rodenburg is dan een van de voorgangers. “De koffie na afloop van de dienst is voor ons net zo belangrijk als de preek, als die er al is. Religie delen met je huisgenoten creëert een collectieve missie”, zegt Rodenburg.

In de keuken wordt de trolley volgeladen met een van de dinergangen. Beeld Otto Snoek

Inmiddels zijn Ali’s zoon Jonathan van Oosten (10) en huisgenoot Aya Hoogendijk (10) aan tafel komen zitten. Ze zijn de oudste kinderen van het huis, wonen dus samen en zitten zelfs bij elkaar in de klas. “Dat is soms wel een beetje veel”, lacht Aya. “Maar het blijft leuk dingen samen te doen, heel anders dan als er zomaar iemand komt spelen. Die kan altijd weer weg.” Daar is Jonathan het mee eens. “Kom, nu is het tijd om samen pizza te maken”, zegt hij.

‘Aan tafel met daklozen, daar leren ze van’

Voor Rodenburg is de woongemeenschap de ideale plek om zijn twee kinderen te laten opgroeien. “Ze komen hier verschillende mensen tegen en zitten weleens aan tafel met daklozen, daar leren ze van”, zegt Rodenburg. Verder gaat ieder gezin in het huis over zijn eigen opvoeding.

Als er verder frustraties in het huis zijn moeten die vooral worden uitgesproken. “Als je een behoefte hebt dien je die uit te spreken, anders bestaat die niet, dat is de afspraak.” Het nauw samenleven in de woongroep trekt hem persoonlijk juist aan. “En het delen van je geloof en het zorgen voor de buurt.”

Dan komt Maarten van der Kamp (26) binnen. Hij is een van de singles in het huis en net klaar met zijn werk. “De gemeenschap hier voelt soms eigenlijk belangrijker dan mijn werk, het is wezenlijker voor de samenleving”, zegt van der Kamp. “ We doorbreken gescheiden werelden.” Volgens van der Kamp is dat een tegengeluid bij toenemende polarisatie in het land. “En we leren ook nog samen God kennen.”