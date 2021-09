In de strijd tegen de bisschop gaan de moslims en hindoes nu eens hand in hand

Moslims die steun krijgen van hindoes in een knallende ruzie met een christelijke kerkvorst. Zoiets valt op in India, waar moslims juist veel last hebben van de hindoepartij BJP van premier Modi.

Twee weken geleden ging de weleerwaarde bisschop Joseph Kallarangatt als een brullende gekko tekeer tegen de islam. Hij beschuldigde moslims ervan niet-islamitische jongeren aan de drugs te brengen via ijsjes. Narcotica-jihad, zo noemde hij het. Ook zei hij dat moslims via loverboys hindoemeisjes overhalen moslim te worden. Love-jihad dus.

Het zijn vertrouwde geluiden in India, maar dan uit de mond van aanhangers van de BJP. De BJP reageerde dan ook blij, onder het motto ‘nu hoor je het eens van een ander’. Dat was dus hindoesteun voor de prelaat. Maar bij deze rel, nog verre van voorbij, roeren zich ook hindoes die de BJP verafschuwen en de bisschop ruw de oren wassen. Ook zijn er boze christenen. Nonnen liepen weg bij een mis. Ze vonden de manier waarop de bisschop bevolkingsgroepen tegen elkaar opzette onchristelijk.

In het polariserende India van nu zou je verwachten dat christenen en moslims elkaar zouden steunen tegen de BJP, die niet-hindoes nauwelijks als Indiërs beschouwt. De twee monotheïstische godsdiensten wijzen het polytheïsme van het hindoeïsme af. Al betogen hindoeïstische godgeleerden dat de talloze hindoegoden alleen maar verschijningsvormen zijn van de ene grote God, zodat ook het hindoeïsme monotheïstisch zou zijn. Maar die hogere theologie overtuigt christenen en moslims niet.

Meer dan een miljard hindoes

Toneel van de onlogisch ogende ruzie tussen moslims en christenen is de deelstaat Kerala in het zuidwesten van India. Van de ruim dertig miljoen inwoners daar is iets minder dan de helft moslim of christen, de overigen zijn grotendeels hindoes. In India als geheel liggen de verhoudingen anders: ruim een miljard hindoes tegenover zo’n driehonderd miljoen andersgelovigen.

Het christendom bereikte Kerala eerder dan Nederland. In de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis brachten Perzische missionarissen de nieuwe godsdienst naar deze regio. Volgens de overlevering gaf de apostel Thomas de aanzet. Enige eeuwen later landde de islam in Kerala. Joseph Kallarangatt is bisschop van de ‘Syrische kerk van Malabar’. De liturgische taal van die kerk is het oude Syrisch-Aramees, ‘de taal van Jezus’.

De uithaal van de bisschop is opmerkelijk. Doorgaans nemen BJP-aanhangers het voortouw in de ‘analyses’ van het verschijnsel jihad dat de meest snode vormen zou hebben aangenomen. Moslims proberen, zo heet het, de macht te veroveren via snelle voortplanting, verleiding van hindoemeisjes, het kopen van grond, populaire zangers, films, media en wat al niet. Allemaal vormen van het veelkoppige monster jihad, ongewapend maar toch levensgevaarlijk voor de ziel van India.

Daar kunnen gedrogeerde moslim-ijsjes niet tegenop

Lang leve, voor wat de BJP betreft, de wakkere bisschop die dat ‘duivelse spel’ doorziet. Maar deze week kreeg hij ook een harde schop vanuit de hindoegemeenschap, van hindoes die tegen de BJP zijn. Volgens een leider van de zogeheten Ezhava-hindoes winnen christenen meer zieltjes dan moslims. Want, zei hij, zij bekeren niet alleen misleide meisjes, maar zelfs hele families. Daartegen kunnen gedrogeerde moslim-ijsjes niet op. Voor wat het waard is. Veel stelt het hoe dan ook niet voor. Volgens schattingen winnen en verliezen godsdiensten in India ongeveer evenveel aanhang als gevolg van bekering. De heibel is er niet minder om.

