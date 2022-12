In de langste nacht van theater naar kerk: ‘Van begin tot eind bijzonder’

“Wat zijn jullie aan het doen?”, vraagt een toeschouwer. Het blijft stil. De deelnemers aan de Langste Nacht -wandeltocht gniffelen en kijken elkaar een beetje vragend aan. Een echt antwoord komt er niet, want ze mogen niet praten.

Zo’n 120 belangstellenden lopen in de nacht van dinsdag op woensdag – de langste nacht van het jaar – door Amsterdam. In processie van Theater Frascati naar de vernieuwingsgezinde Dominicuskerk. Voor meer deelnemers was geen plek. In het wit geklede kinderen begeleiden de stille wandelaars. Cherubijnen worden ze genoemd, ‘gidsen uit een tussenwereld’. Ze dragen stokken met daarop een felgekleurd alienachtig wezen, in hout uitgesneden.

De deelnemers aan de tocht dragen ook stokken, versierd met witte slierten, lichtjes en een kaartje. Daarop hebben ze geschreven wat ze op dat moment bij zich dragen, wat het leven van ze vraagt. Het doet een beetje denken aan palmpasen.

De processie trekt veel bekijks. Mensen blijven stilstaan, maken een filmpje. Iemand maakt een selfie met de deelnemers: “Sorry, I’m a tourist.”

Zoektocht

Initiatiefnemers van de ‘Langste Nacht’ zijn Arjan Broers, pastor van de Dominicuskerk en Alexandra Broeder, theatermaker. Broers nodigde Broeder eens uit in de Dominicuskerk, en ze bleef komen. “We kwamen erachter dat we één missie deelden, en vanuit ons eigen vakgebied met dezelfde zoektocht bezig zijn”, vertelt ze.

Broers: “Het theater en de kerk hebben gemeen dat vragen en problemen niet worden opgelost of geanalyseerd, maar in het midden gezet, in het licht. Dan zie je toch dat er iets verandert.”

Geestelijke nood

Beide initiatiefnemers werden geraakt door de geestelijke nood, vooral onder jonge mensen. In het Frascatitheater, voor de tocht begint, deelt Broeder enkele schokkende statistieken. “Hebben we te maken met een zieke generatie, of een zieke maatschappij?”

In datzelfde theater preekt Broers over een volk dat ooit door de woestijn zwierf. Dan vertelt hij over zijn burn-out. “Een arts had me iets voor kunnen schrijven om rustiger te worden. Een psycholoog had me kunnen helpen om het te begrijpen. Maar iets in mij veerde op toen ik realiseerde: ik ga door de woestijn. Ik moest een oud land uit, het kon niet anders. Het gaat beter worden, maar nu ben ik onderweg.”

Toegankelijk

Twee jonge deelnemers, psycholoog Fenna van den Burg en student theater Rachel Besemer, ontmoeten elkaar tijdens de processie. Ze waren vooral nieuwsgierig. “Ik weet niet eens meer hoe ik erbij kwam om mee te doen”, zegt Fenna. Rachel: “Ik had al eerder iets van Alexandra gezien, dus liet ik me verrassen.” Ze hebben geen spijt. “Heel bijzonder, van begin tot eind”, vindt Fenna.

Ze komen normaal gesproken niet in de kerk. “Jammer”, zegt Besemer, “want ik hou best van de kerk als plek, maar ik ben er niet mee vertrouwd.” Van den Burg: “Het is mooi dat zo’n ruimte op deze manier toegankelijk wordt gemaakt.”

‘Ik ontsla je van de last’

Aangekomen in de kerk zitten de deelnemers in een kring, en zingen met elkaar. Life live through me as you will. As you will, I will. Daarna lopen de deelnemers om de beurt naar voren, waar de cherubijnen staan opgesteld, in het licht. Eén van de cherubijnen draagt een doos, waar deelnemers hun kaartje met persoonlijke ballast mogen inleveren.

Aan het eind nemen Arjan Broers en Alexandra Broeder van elke deelnemer persoonlijk afscheid. Hun afscheidszin lijkt op de wegzending na een katholieke biecht. Ego te absolvo, ik ontsla je. “Ik ontsla je van de last het leven zelf zin te moeten geven. Het heeft het al. Ontvang het. Deel ervan.”

De langste nacht De langste nacht wordt in Nederland vooral gevierd door de Iraanse, Afghaanse en Koerdische gemeenschappen. Het Perzische lichtfeest, Yalda (‘geboorte’), heeft wortels in het Zoroastrisme, waarin de strijd tussen licht en duisternis een belangrijke rol speelt. Families en vrienden komen samen, eten granaatappel en watermeloen, en lezen mystieke werken van Hafez, de grote middeleeuwse Perzische dichter. Er is veel nadruk op saamhorigheid, en het feest duurt vaak tot ver na middernacht. Er zijn ook modernere rituelen rond de langste nacht. Op enkele plekken zijn er speciale yogalessen, meditatiesessies of wandelingen . De zonnewende heeft een grote betekenis voor nieuwe spirituelen: in Engeland reizen jaarlijks duizenden mensen naar Stonehenge om de zonsondergang te bekijken, vaak in druïde-outfit.

