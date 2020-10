In de kerk mogen nog wél meer dan dertig mensen komen, en dat leidt tot onbegrip

“We zouden met meer mensen kunnen samenkomen, maar dat gaan we niet doen”, zegt de remonstrantse predikant Joost Röselaers. “We houden het voorlopig op maximaal dertig kerkgangers.” Dat de kerken in het pakket coronamaatregelen een uitzonderingspositie hebben, moge zo zijn, zegt Röselaers, “maar waarom zou je daar nou per se gebruik van willen maken? De coronamaatregelen zijn niet bedoeld om ons te pesten, ze zijn bedoeld om het virus in te dammen.” In elke remonstrantse gemeente in het land zal vanaf komende zondag de grens van dertig bezoekers worden gehanteerd, vertelt hij. “Dat is gewoon verstandig.”

Dat de kerken een uitzonderingspositie hebben, heeft met de vrijheid van godsdienst te maken. Daar vloeit uit voort dat er wel heel wat aan de hand moet zijn wil de overheid er ingrijpen. “Maar de overheid heeft de kerken wel gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen”, zegt Daniëlle Woestenberg van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. “Dat hebben de kerken gedaan: er zijn protocollen opgesteld die moeten zorgen voor veilige vieringen. Dat is in het afgelopen half jaar behoorlijk goed gegaan.” Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 0,3 procent van de coronabesmettingen in religieuze vieringen zijn opgelopen.

De bijbelstudiegroep liever online

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN, het grootste protestantse kerkgenootschap van het land) heeft na de aanscherping van de regels van afgelopen week het protocol iets aangescherpt. “We hebben de PKN-gemeenten in het land opgeroepen om niet de grenzen op te zoeken”, zegt PKN-woordvoerder Hugo Bulk. Maar afschalen hoeft niet, zegt de kerkleiding. Zolang de RIVM-richtlijnen maar strikt worden opgevolgd. “In veel gevallen kan dat ook heel goed met grotere groepen, is de afgelopen tijd gebleken.” Wél adviseert de PKN dringend om niet te zingen in de vieringen. En voor bijeenkomsten buiten de kerkdiensten om – gesprekskringen, bijbelstudiegroepen, jeugdwerk – geldt het advies: doe het online of stel het uit, en als die bijeenkomsten toch doorgaan, kom dan niet met meer dan dertig mensen samen.

De rooms-katholieke kerk ziet in de aanscherping van de coronaregels geen aanleiding om de protocollen voor de vieringen te wijzigen.

Profiteren

Op sociale media klonk in de afgelopen week onbegrip voor de uitzonderingspositie van de kerken: waarom mogen er bijvoorbeeld in theaters maar dertig mensen samenkomen, ook als de RIVM-richtlijnen er met grotere groepen bezoekers prima zijn op te volgen, terwijl kerken die beperkingen niet krijgen opgelegd?

“Kerken zijn echt wel gevoelig voor dat soort geluiden”, zegt Woestenberg. “Daar wordt over nagedacht, en ik sluit niet uit dat de religieuze organisaties op een gegeven moment samen besluiten om de ruimte die er nu is niet helemaal te benutten.”

In de PKN-gemeente in Dronten gebeurt dat nu nog wél, vertelt predikant Wim Terlouw. “Wij werken nu met een maximum van zestig bezoekers, en we zingen per dienst maximaal één lied. De kerkgangers zitten heel ruim van elkaar vandaan, en we houden ons strikt aan de richtlijnen. Dat gaat heel goed. Dus ja, wij profiteren inderdaad een beetje van die uitzonderingspositie.”

Lees ook:

Na de kerkhonger de kerkhuiver: komen kerkgangers terug na corona?

Kerken mogen op anderhalve meter weer kerkdiensten houden, maar er blijven veel lege stoelen. Is de kerkhonger gestild en neemt de kerkhuiver de overhand? En komen de mensen weer terug als het virus is bedwongen? De bezorgdheid is groot, maar hoop is er ook.