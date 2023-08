In de fysiopraktijk van Jojanneke ten Brinke woont tijdelijk een Eritrees gezin

Jojanneke ten Brinke verbouwde haar fysiopraktijk in Dalfsen om tijdelijk onderdak te bieden aan een Eritrees gezin. ‘De opvang van vluchtelingen is ons gezamenlijke probleem.’

Maedn van 14 steekt haar hoofd om de deur van de woonkamer. O, moeten ze ook op de foto? Ze loopt gauw naar de slaapkamer en komt giechelend terug. Haar pyamajasje heeft ze verruild voor een net T-shirtje.

Ook broer Yemane (19) kleedt zich snel even om. Net zat hij nog op de roeimachine, beneden, in de fysiopraktijk in Dalfsen waar zij boven wonen. Als het rustig is, mag hij daar van fysiotherapeut Jojanneke ten Brinke trainen.

Maedn en Yemane wonen sinds april samen met hun vader, zus en twee broers op de bovenverdieping van de fysiopraktijk van Ten Brinke. “Het is heel goed om hier te wonen”, vertaalt Maedn wat haar vader zegt – Nederlands is nog te moeilijk voor hem, ook de kinderen zijn het nog aan het leren.

Ze zijn allemaal geboren in Eritrea en gevlucht uit dat oorlogsgebied. De familie kreeg asiel. Ze zijn statushouder en hebben recht op huisvesting, waar een tekort aan is.

‘Omzien naar elkaar is heel belangrijk’

Na een verblijf in twee asielzoekerscentra wonen ze nu tijdelijk, voor maximaal een jaar, boven de ruime praktijk van Ten Brinke, die veertien medewerkers in dienst heeft. Daar hield eerst een thuiszorgorganisatie kantoor. Die groeide eruit, in november kwam de verdieping leeg te staan.

Een collega van Ten Brinke had een Oekraïense vrouw in huis. Zij gooide bij haar werkgeefster een balletje op: zouden in die lege kamers vluchtelingen kunnen worden opgevangen?

Ten Brinke voelde daar wel voor. “Omzien naar elkaar is heel belangrijk, dat heb ik vanuit mijn jeugd meegekregen”, zegt zij. “En de opvang van vluchtelingen is ons gezamenlijke probleem, we moeten er met zijn allen voor zorgen dat zij een dak boven hun hoofd hebben.”

Ze ging aan de slag. “Ik deed een belletje naar de gemeente-ambtenaar en die was meteen enthousiast”, zegt de 43-jarige onderneemster. Hij adviseerde haar contact op te nemen met het project Thuisgevers, een landelijk initiatief van de Protestantse Kerk en de gemeente Kampen om voor statushouders tijdelijk woonruimte te regelen, met de zekerheid van een permanent verblijf daarna in dezelfde gemeente (zie kader).

Niet één positieve reactie

In dit voortraject vroeg Ten Brinke in haar omgeving advies. Moest ze dit gaan doen? “Er was er niet één positief”, zegt ze in haar werkkamer in de praktijk. Ze kwamen allemaal met bezwaren: wat haal je je op de hals, geeft het geen overlast, is het niet slecht voor het imago van je praktijk, weet je zeker dat ze weer weggaan? Die reacties vindt ze veelzeggend voor de sfeer rond vluchtelingen. Ze trok zich er niks van aan: “Ik ga mijn eigen weg”.

En ze had haar eigen wensen: “Ik heb wel meteen gezegd dat ik bij voorkeur een gezin heb. Misschien is het een vooroordeel, maar ik was toch wel bang dat alleenstaande mannen meer lawaai geven, meer gedoe. En je weet ook niet of ze onderling kunnen opschieten hè.”

Dat ze voor een familie ging, maakte de zaak ook acceptabeler voor haar collega’s. “Dat scheelde wel. Ze konden vooraf bij mij terecht met hun twijfels. Er wordt hier ook ’s avonds gewerkt en als de medewerkers zich door de nieuwe bewoners onveilig zouden voelen, moesten ze dat zeggen.” Dat viel mee. “Ik heb ze echt meegenomen in het proces, en zo is het een gezamenlijke beslissing van het team”, zegt Ten Brinke.

Beeld Sjaak Verboom

Meubels waren zo geregeld

Het is inderdaad een gezin geworden. Vader Aible Ghreberhan (48) woont met zijn vijf kinderen (tussen 12 en 19 jaar) in de voormalige kantoorruimte. De plaatselijke diaconie van de Protestantse Kerk heeft die licht verbouwd tot een woning met drie slaapkamers, er was gelukkig ook nog een kerkelijke vrijwilliger die er voor weinig geld een douche in kon zetten.

De meubels waren ook zo geregeld. De inrichting van de keuken hadden ze achteraf bezien kunnen laten, zegt Ten Brinke lachend: “Het is onvoorstelbaar hoeveel huisgerei er werd opgehaald door de diaconie. Maar je wilt niet weten met hoeveel potten en pannen het gezin hier zelf aankwam.”

Vader Aible en Yemane koken vandaag, het is beneden al te ruiken. “Sla en vlees”, zegt dochter Luwam. Ze zijn vanwege de vakantie de hele dag thuis, ze hangen op de twee met kleden bedekte banken in de hoek, op de salontafel ligt een aangebroken pak koekjes en staat een fles oranje-rode limonade. De grote tv hebben ze op een kantoortafel gezet. Ja, ze kijken vaak, zeggen ze. Eritrese tv en “ja, ook wel Nederlandse”.

Onderwijs geregeld

De kerkelijke werkgroep vluchtelingen Dalfsen, waarin op twee orthodoxe kerken na alle plaatselijke kerken zijn vertegenwoordigd, heeft onderwijs voor ze geregeld. Voorzitter Bernard Bos, een gepensioneerde onderwijsman, somt op: Yemane doet de inburgeringscursus in het dorp, twee kinderen zitten in Ommen in een klas voor leerlingen uit het buitenland, twee gaan naar de internationale schakelklas in Zwolle.

In die provinciehoofdstad gaat het gezin ook ter kerke. Ze zijn lid van de Eritrees-orthodoxe Tewahedo-kerk, thuis hangt er boven de televisie een door een van de kinderen getekend kruis.

Het gezin heeft ook de burgemeester van Dalfsen, Erica van Lente, al op bezoek gehad. “Het is heel mooi dat mensen zoals Jojanneke en de kerken dit doen. Zonder hen kunnen we niet”, zegt zij. “Het is een stapje extra. De mensen kunnen alvast in Dalfsen wonen, de kinderen gaan naar school, ze kunnen een opleiding beginnen.”

Excuses voor de valse start

De PvdA-burgemeester heeft wel excuses moeten maken voor de ‘valse start’ van dit project. De aankondiging dat er in de fysiopraktijk statushouders kwamen wonen stond al op de besluitenlijst van het gemeentebestuur voordat de buren waren ingelicht.

De regionale krant de Stentor pikte het op en plaatste een bericht online zonder Ten Brinke op te voeren. Die zat die middag bij een lezing van hersenwetenschapper Eric Scherder en had haar telefoon uit staan. Toen ze hem weer aanzette zag ze een bombardement van berichtjes, onder andere van de buren.

Er was meteen gedoe, omwonenden van de vrijstaande praktijkruimte met parkeerplaatsen waren bang voor overlast, voor lawaai. Er werd snel een bijeenkomst geregeld op het gemeentehuis. De sfeer was uiteindelijk positief, zegt Bernard Bos, voorzitter van de kerkelijke vluchtelingenwerkgroep.

Om overlast te voorkomen, heeft Ten Brinke een aantal regels opgesteld en vertaald in het Tigrinya, de taal in Eritrea. De kinderen mogen niet gaan rondhangen voor het gebouw en niet te veel lawaai maken, er wordt verwacht dat ze hun huis schoonhouden. Dat doen ze goed, zegt Ten Brinke: “Ik hoor de stofzuiger regelmatig”.

Huilende baby

Maar hoe goed het ook gaat, er gebeuren ook dingen die ze niet had verwacht. Op een gegeven moment hoorde ze boven een baby huilen. “Waar komt die nou weer vandaan?”, vroeg ze zich af en ging kijken. Het was het kindje van de oudste dochter, die als eerste naar Nederland kwam. Ze woont nu met haar baby in Enschede en was op bezoek.

Dat vond de fysiotherapeute geen probleem, maar anders lag dat met het verzoek van het gezin om familie uit Zwitserland te laten komen logeren. “Ik heb dat neergelegd bij de gemeente, die betaalt mij de huur om dit te kunnen doen. De ambtenaar zei: ‘Doe maar niet, we zijn verantwoordelijk voor deze familie, en niet voor logés’.”

Toen er later toch een Deense familie over de vloer was, heeft Ten Brinke de Eritreeërs daarop aangesproken. Dat kwam aan: “Ze voelden zich schuldig, ze dachten dat ik boos was. Dat was ik niet, ik heb alleen gezegd: de oudste dochter kan hier logeren met de baby, maar verder niet.”

En verder, ach, natuurlijk vindt ze het een tikje vervelend als ze op zondagochtend wil gaan hardlopen en dat ze een telefoontje krijgt dat de stroom is uitgevallen. De tijdelijke bewoners kunnen niet bij de stoppen, dus moet ze dan eerst naar de praktijk en het rennen even uitstellen. “Maar als het niet erger is dan dat, waar gaat het dan over”, relativeert Ten Brinke.

Vrijwilliger bij de kinderboerderij

Of ze het anderen zou aanraden woonruimte beschikbaar te stellen? “Absoluut! Je ziet dat het heel goed kan gaan. Ik ben oprecht dankbaar dat ik de Eritreeërs een veilige plek kan geven en dat er hier zoveel mensen zijn die wat voor hen willen doen. Ik hoop dat ze het goed hebben en dat ze Dalfsen gaan zien als hun woonplaats.”

Dalfsen, ja, ze wonen er graag, knikken de kinderen. Vader is vrijwilliger bij de kinderboerderij, de kinderen zitten er op zwemles. Dat wordt door de gemeente vergoed.

Er willen er ook een paar op voetbal. Dat zou ook goed zijn, zegt Bernard Bos. Na het gesprek gaat hij nog even bellen met de diaconie van de Protestantse Gemeente. Of die niet nog wat geld heeft om de contributie van de voetbalclub voor de nieuwe bewoners van Dalfsen te betalen.

Hoe werkt project Thuisgevers? De familie Ghreberhan kan maximaal een jaar in de fysiopraktijk wonen, daarvoor heeft eigenaresse Jojanneke ten Brinke een overeenkomst gesloten met de gemeente. Ze krijgt de huur vergoed, de gemeente declareert de kosten weer bij het Rijk. Na dit jaar is er een permanente woning voor het gezin in Dalfsen, de gemeente heeft dat geregeld met de woningcorporatie. Makkelijk is dat niet, zegt burgemeester Erica van Lente: ook in Dalfsen zijn bijvoorbeeld jongeren naarstig op zoek naar geschikte woonruimte. “Het is net aan, maar het lukt wel”, zegt ze. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid de statushouders voor wie Thuisgevers woonruimte heeft, uitzicht te bieden op een woning. Dat kan een struikelblok zijn, merkt Laura Prat Bertrams, projectleider bij Thuisgevers. Het komt wel voor dat kerken, maatschappelijke organisaties of particulieren tijdelijke woonruimte hebben, maar dat het gemeenten niet lukt een huis toe te zeggen. Dan gaat de samenwerking niet door. “Dat is heel jammer, want dan staat er een pand leeg waar mensen hadden kunnen wonen”, zegt Prat Bertrams. Inmiddels zijn er via Thuisgevers in zeventien gemeenten circa tweehonderd statushouders tijdelijk gehuisvest, met de garantie dat ze na maximaal een jaar een permanent verblijf hebben in dezelfde gemeente.

