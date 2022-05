In alle drukte is Schiphol vergeten wat ‘concurrentie’ betekent

“Wij kijken altijd heel goed hoe we concurrerend kunnen blijven.” Dit zei Schiphol-topman Benschop naar aanleiding van de puinhopen op Schiphol van afgelopen weken. Er is iets opmerkelijks gebeurd in de Haarlemmermeerpolder.

De zwaan die daar een eeuwlang elegant landde, metamorfoseerde in een miljarden verslindend monster, waarvan we nog maar moeten afwachten of het de leningen uit de coronatijd weet af te lossen. En de thuishaven van die zwaan veranderde in een rommelig nest, waar werk niets mag kosten, omdat Schiphol anders te duur wordt, wat een ramp zou betekenen voor de Nederlandse economie.

Voor de wat milieubewuste achterblijver was het een heerlijk weekje, waarin beelden van wachtende ouders met kinderen op de arm vliegschaamte in mum van tijd omtoverde in vliegafkeer: Schadenfreude in optima forma. Wie wil daar gezien worden? En dat terwijl het in Nederland, dankzij de klimaatverandering, heerlijk weer is.

Samen rennen

Waar is het misgegaan? Ik vermoed bij hetzelfde woord dat volgens de topman de panacee van elk vraagstuk is: concurrentie. Concurreren komt van het Latijnse: currere, dat ‘samen rennen’ betekent.

Dat samen is afgelopen decennia wat uit het oog verloren. Het was niet de bedoeling echt samen met andere luchtvaartmaatschappijen op te trekken, bijvoorbeeld met oog op de gezondheid van de werknemers, zodat ze een tijdje door zouden kunnen blijven rennen.

Integendeel, er moest zo gerend worden dat die anderen binnen no time uit het zicht verdwenen waren. Daarin kon Schiphol alleen slagen door zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, wat betekent zo min mogelijk kosten te maken, zodat de winst op korte termijn zo hoog mogelijk zou zijn. Verschil tussen een hardloopwedstrijd en luchthaven: zelfs een marathon is na hooguit een paar uur wel voorbij, maar concurrentie op een luchthaven duurt een leven lang.

En in zo’n leven gebeurt meer onverwachts dan tijdens een hardloopwedstrijd: je kunt te maken krijgen met een virus, waardoor je klanten wegblijven en het efficiënt is personeel te ontslaan. Maar als deze klanten plotseling terugkomen, heeft dat personeel een andere baan gevonden. En dan?

Dan ruikt de vakbond zijn kans en dient een waslijst aan eisen in om dat ‘rennen’ iets aangenamer te maken: 80 procent vaste banen per afdeling, een uurloon van minstens 14 euro, recht op tien dagen aaneengesloten vrij in de zomer en een ‘vakantiepiektoeslag’ van 200 euro per week. “Als Schiphol niet over de brug komt,” zo zette FNV campagneleider Joos van Doesburg de eisen kracht bij, dan ‘wordt het een hete zomer.”

Een andere betekenis van concurrentie danken we eveneens aan het Latijn, het komt van concurrere, wat ‘te hoop lopen, slaags raken’ betekent. Ik vermoed dat Benschop deze betekenis niet op het oog had, toen hij zei Schiphol altijd kijkt hoe het concurrerend kan blijven.

Want als het bedrijf deze zomer slaags raakt met zijn laagopgeleide luchthavenwerkers zal het zulke inefficiënte producten leveren, dat omringende luchthavens, lang uit zicht verdwenen, snel naderbij zullen komen. Ben benieuwd of Schiphol er dan nog in slaagt succesvol te blijven.