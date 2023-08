Ik word alsmaar woedender op de wereld. Wat moet ik daarmee?

De vraag:

De oorlog in Oekraïne, de steeds sneller smeltende ijskappen, overstromingen in heel Europa. Naarmate ik ouder word, word ik vaker woedend. Niet wijs, maar woedend. Loop ik te vloeken op van alles en nog wat. Op situaties waaraan ik niets kan doen. Op mensen die ik niet ken. Wat moet ik met die zinloze woede?

Ik koester grote sympathie voor uw woede, maar ik begrijp ook dat u er last van heeft. U schrijft dat u op van alles en nog wat kwaad bent, maar niet op iemand persoonlijk. U uit een onpersoonlijke kwaadheid tegen de wereld, die vaak ook een rotwereld is. Uw verhaal doet me denken aan die prachtige regel van de Engelse dichter Dylan Thomas: ’Rage, rage against the dying of the light.’ Ofwel: ‘Verzet je, ga tekeer tegen het doven van het licht’.

Thomas schreef deze zin bij het sterven van zijn vader. Uw woede richt zich tegen het doven van het licht in de hele wereld. Dat zou ook verklaren dat uw woede toeneemt naarmate u ouder wordt, omdat het doven van het licht langzamerhand ook voor u dichterbij zou kunnen komen. Als het nog goed wil komen met die wereld, zo ervaart u, moet het wel een beetje opschieten. En het lijkt alleen maar bergafwaarts te gaan, het is om woest van te worden.

Toch zou ik u aanraden uw woede in te tomen. Het is namelijk niet zo dat woede afneemt wanneer die geuit wordt. Toen mijn dochter in de puberteit was, had zij enorme last van woedeaanvallen. Om die woede te kanaliseren, hebben wij een boksbal gekocht. Dat hielp verrekte weinig, integendeel, ik had het idee dat de boksbal de woede eerder aanwakkerde.

Uiten lost misschien niets op

Het idee dat woede oplost als je hem uit, is een diepgewortelde overtuiging in onze cultuur: smijt je serviesgoed op de grond, sla een pop aan flarden – dit soort poppen zijn voor dit doel ook in de handel – schreeuw tegen je partner en na afloop ben je zalig gelouterd. Dat idee staat al een tijdje ter discussie, onder meer door onderzoek van de psycholoog Michael Kahn, die er bij aanvang van zijn onderzoek nog van overtuigd was dat woede uiten een louterend effect zou hebben.

Kahn deed zich in het kader van een zogenaamd medisch experiment voor als verpleegkundige. Tijdens metingen van de bloeddruk beledigde hij de moeder van de deelnemende studenten. Ze werden kwaad, hun bloeddruk schoot omhoog, wat mooi paste bij het onderzoek. Een deel van de studenten kreeg de gelegenheid hun irritatie te uiten bij de leidinggevende van de jonge onderzoeker. Aan de controlegroep werd deze mogelijkheid niet geboden.

Tot verbijstering van Kahn bleek de groep die zijn woede had mogen uiten, veel kwader op Kahn dan de studenten die deze gelegenheid niet hadden gekregen. Ook de bloeddruk van de studenten daalde niet nadat ze lucht aan hun woede hadden mogen geven; de toch al hoge bloeddruk piekte nog verder.

Je eigen tuin onderhouden

Wat dan, moet u uw woede dan maar opkroppen? Dat zou ik ook niet doen, woede geeft veel energie, als die naar binnen slaat kunt u er fysieke klachten van krijgen, maag- en darmklachten zijn befaamd. Maar het is ook zonde, met die woede zou u bergen kunnen verzetten. Ik ken sporters die de energie van de woede proberen om te zetten in kracht of in snelheid. Het is zelfs zo dat ze situaties die de woede veroorzaakten tijdens een wedstrijd opnieuw proberen op te roepen om opnieuw woedend te worden, in de hoop op extra energie.

Aangezien u schrijft dat u ouder wordt, is een sportwedstrijd misschien niet de oplossing om de energie van uw woede voor te gebruiken. Vechten in Oekraïne lijkt me ook niet de remedie. Zelf heb ik altijd baat bij een zin van de Franse schrijver Voltaire: ‘Il faut cultiver son jardin’: ‘Je moet je eigen tuin onderhouden’. Het heeft meer zin dicht bij huis de handen uit de mouwen te steken dan idealen te koesteren, of woede te uiten over een situatie ver weg.

Zou het een idee zijn uw energie aan te wenden om vluchtelingen uit Oekraïne Nederlands te leren, lid te worden van een commissie die het groen in de buurt verzorgt, in een werkgroep te gaan die zich hardmaakt voor zonnepanelen op de daken in uw buurt? Zo kunt u uw woede gebruiken om een kleine verandering in uw omgeving in gang te zetten die vrolijk stemt.

