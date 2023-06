Ik voel me op mijn plek in de natuur. Hoe kan ik dat gevoel ook in de stad krijgen?

Een zinvol leven, dat wil iedereen wel. Maar wat is dat? De zinzoeker verkent antwoorden op alle mogelijke vragen over zingeving. Deze aflevering: hoe kan ik het gevoel dat ik ervaar in de natuur ook in de stad ervaren?

De vraag

Als ik in de natuur ben, voel ik mij op mijn plek. Dat is voor mij het ultieme gevoel van zingeving. In het bos voel ik ontzag voor de enorme schaduw van de beukenboom; op het strand voor het lawaai van de voortdenderende golven. Alsof ik daar iets voel van vroeger, toen we nog in harmonie met de natuur leefden. Maar wij wonen in de stad, en ik kan onmogelijk elke dag naar het strand. Hoe kan ik dat gevoel ook in de stad ervaren?

Natuurmens uit de stad

Het antwoord

Uw verlangen naar beukenbomen en golven zou je een vlucht uit de werkelijkheid kunnen noemen. Het leven van alledag vergt continue actie, levert stress op, staat bol van de conflicten. In de natuur lukt het u hiervan weg te blijven. Eindelijk rust. Zo is het leven bedoeld: harmonie, heelheid, vrede.

De vlucht uit de werkelijkheid staat bekend als escapisme, psychologen noemen het een strategie om te kunnen omgaan met bijvoorbeeld stress. In het woord ‘escapisme’ zit het Engelse escape, ontsnappen. Het Engels heeft het woord overgenomen uit het Latijn: ex betekent uit, en cappa betekent mantel. In geval van nood ontsnap je uit de klauwen van je belagers door uit je jas te schieten.

De psychologie onderscheidt positief escapisme, zoals uw ervaring in de natuur. U zou kunnen proberen of voor u ook andere vormen van positief escapisme werken, bijvoorbeeld een mooie film, een mooi boek, waarin natuur en rust en vrede een rol spelen. Hiertegenover staat negatief escapisme: porno, drugs. Maar ook sporten, gamen of eten als het overmatig gebeurt.

Ik zou me kunnen voorstellen dat u dat vluchten eigenlijk maar laf vindt; elke keer een mantel kwijtraken is omslachtig en duur. In dat geval zou ik u aanraden de natuur iets meer te onttoveren.

U schrijft over de harmonie waarmee we ooit met de natuur leefden. Ik heb ook lang gedacht dat we vroeger in harmonie met de natuur leefden, maar dat is een romantisch, achterhaald idee. Om zich een beetje staande te houden, heeft de mens zoals wij die kennen altijd ingegrepen in de natuur. De geschiedenis van Nederland maakt al duidelijk dat wij niet in harmonie met het water hebben geleefd. De golven zijn bedreigender dan u ze ervaart.

Genezen van uw idee

De wind kan uw romantische ideeën wat nuanceren. Loop eens met een westerstorm een pier op, en zet één stap verder dan u denkt dat verantwoord is. Binnen een mum van tijd jaagt er schrik door uw lijf. U voelt weinig vrede meer van vroeger, maar iets onverbiddelijks van nu: natuurvrees. Mocht u dit te risicovol vinden, ga dan een nacht onder een beuk op de Veluwe zitten. Ook dan zult u, zeker met de terugkeer van de wolf, genezen zijn van uw idee dat de natuur harmonieus is.

Het lijkt alsof ik u van de regen in de drup help: u wilt meer zingeving zoals u die ervaart in de natuur, en ik betoog dat die zingeving escapisme is, of, erger nog: zelfbedrog. Daarom een volgende stap. U schrijft: wij wonen in de stad, en ik kan onmogelijk elke dag naar het strand. Er lijkt bij u een tegenstelling te bestaan tussen ‘wij’ en ‘ik’.

Hoewel we in een geïndividualiseerde samenleving schijnen te leven, zijn de meesten van ons weinig alleen. En als we alleen zijn, richten we ons vaak op anderen, bijvoorbeeld met onze telefoon. Alleen zijn kan uitmonden in iets negatiefs, eenzaamheid, maar ook in iets positiefs, waarbij je juist tot jezelf komt, van een afstandje je dierbaren bekijkt en je realiseert hoeveel geluk je dagelijks in- en uitademt.

Het Engels kent twee woorden voor eenzaamheid: loneliness en solitude. Het tweede is veel positiever dan het eerste: solitude is de keuze om alleen te zijn, tijd te nemen voor reflectie. Zoals de Noorse filosoof Lars Svendsen zegt: ‘In eenzaamheid ben je alleen met jezelf, terwijl je in solitude samen met jezelf bent’. Tegenwoordig lijken mensen steeds minder in staat om te genieten van alleen-zijn. ‘We zijn slecht geworden in tijd met onszelf doorbrengen.’

Even met jezelf alleen zijn

Waar kunnen we nog tijd met onszelf doorbrengen? Op het strand, in het bos? Niemand vindt het vreemd als je zegt dat je alleen een wandeling gaat maken. Maar als je zegt dat je je terug wilt trekken, even met jezelf alleen wilt zijn, dan krijg je opgetrokken wenkbrauwen als antwoord: ‘Is er iets?’

Ik adviseer u om te onderzoeken wat u ervaart in de natuur: is het escapisme? Als dat zo is, en als u dat niet ergert, dan is het mogelijk andere vormen van escapisme te zoeken, die dichterbij zijn dan het strand. Of is de strandwandeling uw dekmantel om samen met uzelf te zijn? In dat geval heeft het weinig zin om met uw partner een film te gaan kijken. Een goed gesprek is beter, waarin u uitlegt waarom u vaker alleen wilt zijn en waarom dat geen afkeuring van de anderen is. Zonder de schaduw van de boom, zonder het gebeuk van de golven, ervaart u dan waarschijnlijk vaker dat zinvolle gevoel van heelheid.

