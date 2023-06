Ik krijg op mijn werk nooit eens een schouderklopje, wat zegt dat?

Hoe zorg je ervoor dat je leven zinvol is? De zinzoeker verkent antwoorden op alle mogelijke vragen over zingeving. Deze week vraagt een lezer zich af: wat zegt het dat ik zelden een compliment krijg op mijn werk?

De vraag

Ik heb leuk werk, maar ik vind het jammer dat ik er zelden waardering voor krijg. Ik doel niet op loonsverhoging, al zou dat na al die jaren wel mooi zijn, maar eerder op een compliment. Is het zo moeilijk personeel af en toe een schouderklopje te geven?

Een werknemer die graag gezien wordt

Antwoord

Ja, het is veel moeilijker dan het lijkt op een goede manier complimenten te geven. Let maar eens op, als u zelf iemand een schouderklopje geeft, sluipt er in uw beweging dan niet ergens even twijfel? Meen ik wel echt wat ik nu doe?

Complimenten zijn nogal eens hypocriete, maar desalniettemin belangrijke vormen van waardering. Onderzoek toont aan dat zo’n beetje een op de vier werknemers nooit een compliment krijgt. En een op de vijf werknemers voelt zich niet gewaardeerd. De cijfers tijdens coronatijd vielen nog lager uit, want schouderklopjes uitdelen is online bijna ondoenlijk. Terwijl waardering juist belangrijker is als je thuiswerkt, omdat je weinig contact met collega’s hebt, en het werk snel eenzaam wordt. Om het belang van complimenten te benadrukken is een aantal jaar geleden ook een Nationale Complimentendag in het leven geroepen, dit jaar gevierd op 1 maart.

Sommige banen lenen zich ook niet zo makkelijk voor complimenten. De Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt heeft een veel geciteerde poging gedaan om de activiteiten waarvoor we betaald worden in te delen. Zij onderscheidt ‘arbeiden’, ‘werken’ en ‘handelen’. Degene die ‘arbeiden’ houden het dagelijks leven aan de gang, en dat gaat eindeloos door. De potjes ingemaakte groente zijn morgen alweer opgepeuzeld, en nadat het glas gerecycled is moeten ze weer vol. De verpleger arbeidt ook: de patiënt is nauwelijks gewassen of hij bevuilt zich alweer.

Werk in de categorie ‘arbeiden’

Arendt noemt ‘werken’ die activiteit die begint en eindigt, dus minder cyclisch is dan arbeid, bijvoorbeeld het bouwen van een nieuw ziekenhuis. Handelen is voor Arendt vooral politiek, het is een activiteit waarin je kunt laten zien dat je uniek bent: de minister die bepaalt welk kinderhartcentrum openblijft en welke gesloten zal worden.

Ik weet niet wat voor werk u doet, maar als het onder de categorie ‘arbeiden’ zou kunnen vallen, begrijp ik wel waarom u zo weinig schouderklopjes krijgt. Het is namelijk lastiger mensen die ‘arbeiden’ te complimenteren dan mensen die werken of handelen. Tegen de architect van een prachtig vormgegeven ziekenhuis zeg je makkelijk: “Wat een geweldig gebouw”. Maar het klinkt weinig geloofwaardig als een leidinggevende een verpleger prijst met de woorden: “Wat heb je die patiënt geweldig gewassen”. Of de chef die tegen de lopendebandmedewerker zegt: “Het potje bonen zit weer lekker vol”. Ook gek.

Vleiende beleefdheid

Hecht daarom niet te veel waarde aan het feit dat u zelden een compliment ontvangt. Onder ‘compliment’ verstond men in de zeventiende eeuw ‘plichtpleging, hoffelijk gebruik’ of ‘beleefde of vormelijke lofspraak, vleiende beleefdheid’.

Zeker die laatste, de vleiende beleefdheid, is weinig positief. En als het dan ook nog werk betreft dat lastig te complimenteren valt, is het niet zo gek dat managers complimenten vaak achterwege laten. Ze weten van zichzelf hoe hypocriet hun vormelijke lofspraak klinkt. En daarom doen ze er liever het zwijgen toe.

Kun je ook waardering uiten zónder hypocriet te worden? Die vraag stelde ik een keer aan Leenderd Uijttewaal, voormalig directeur van het familiebedrijf Uijttewaal, van de befaamde piccalilly. Uijttewaal kwam met verhalen over het bedrijf. De directie voetbalde tussen de middag met de medewerkers, was aanwezig bij trouwerijen van werknemers en kinderen van werknemers, en bezocht de begrafenissen van hun familieleden. De aanwezigheid bij een begrafenis is geen compliment, geen schouderklop, maar wel een teken van waardering: jij bent belangrijk voor mij, voor ons bedrijf, ik ben hier om mee te leven met jouw verdriet.

Zijn dit verhalen uit de goede oude doos? Toen ik nog maar een jaar bij Trouw werkte, overleed mijn moeder. Tijdens het praatje dat ik bij de begrafenis hield, zag ik plotseling mijn chef in de zaal zitten. Van alle mensen die aanwezig waren, heb ik zijn aanwezigheid misschien wel het meest gewaardeerd.

Waardering is waardevoller

Het hypocriete dat aan een compliment kleeft, zit niet in het woord ‘waardering’. De kern van dat woord draait om ‘waarde’. Iemand die waardering ontvangt, voelt geen vleiende beleefdheid, maar voelt dat hij of zij van waarde is. En bij dat soort waardering maakt het niet uit of je verpleger, architect of minister bent.

Accepteer daarom dat u weinig complimentjes krijgt. Vis er ook niet naar, want dan maakt u zich belachelijk. Maar onderzoek in de omgang met uw meerdere of met uw collega’s of u op een andere manier gewaardeerd wordt, van waarde blijkt. Die waardering is waardevoller dan welk compliment ook ooit kan zijn.

Heeft u ook een kwestie voor De zinzoeker? Stuur deze, voorzien van een korte toelichting, naar: dezinzoeker@trouw.nl.

Lees ook:

Ben ik in een bulsshitbaan beland? En hoe kom ik hier weer uit?

Eerder kreeg De zinzoeker de vraag of iemand die een reorganisatie meemaakte, en steeds meer aan marges moest gaan denken, in een bullshitbaan was beland. Lees hier het antwoord.