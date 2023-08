Ik kan die Bontenbal er niet bij hebben

Iemand zei tegen mij: “Het was de week van ik en wij”. Ik begreep niet meteen wat zij bedoelde.

“Nu ja, je weet wel. Henri Bontenbal, CDA, nieuwe start met een oud verhaal, doorgeslagen individualisering, klaar zijn met cynisme, zwartmakerij en ander Haags gedoe.”

Helemaal 100 procent begrijpen deed ik het nog steeds niet, maar ik had Bontenbal wel door.

Goede naam trouwens: Bontenbal. Zeker in combinatie met Timmermans. Die naam Bontenbal doet je terugdenken aan een nooit bestaande kinderboekenreeks met titels als: Timmermans en Bontenbal op de boerderij en Timmermans en Bontenbal zetten de boel op stelten.

Verhalen rond een duo dat altijd wel wat beleeft: ‘Den volgenden morgen stapte Henri Bontenbal met zijn verkeerde been uit bed. Hij was knorrig, om niet te zeggen kwaad, want hij had zich verslapen. Hij had zijn vrouw nog zo gevraagd hem op tijd te wekken. Die ochtend namelijk zou hij om tien uur een kopje koffie gaan drinken met zijn goede vriend Frans Timmermans in de Soete Suikerbol, om daarna samen te gaan vissen. Maar nu was hij te laat. Foei Bontenbal!’

Ik kan die Bontenbal er eigenlijk niet bij hebben. Het was net zo lekker nieuwsluw. Het enige nieuws was het weer. Dat kwam goed uit nu de geneeskundige autoriteiten mij hadden opgedragen wat meer beweging in mijn dagelijkse bestaan in te bouwen. “Hoe staat u tegenover wandelen? Bijvoorbeeld in de natuur?”

Positief natuurlijk! Gewoon niet veel gedaan de laatste tijd. Kwam steeds wat tussen. Komt goed.

Niet ver van mijn huis bleek een groot park te zijn. Nooit iets van gemerkt. Terwijl het de ‘grootste achtertuin’ van de stad wordt genoemd. ‘Het is niet alleen een prachtig wandel- en fietsgebied’, las ik op de site van het park. ‘Maar ook een plek waar je volop kunt spelen, sporten en genieten.’

Daar moest ik zijn.

Ik besloot erheen te lopen. Eenmaal op straat voelde ik me gelijk al beter. Ik ging bewegen! Nog maar net op weg, kwam er vanuit een zijstraat een jongen naast me lopen. Hij had een korte broek aan en droeg slippers. Die maakten een irritant geluid: flip, flap, flip, flap.

Dit was niet goed voor mijn verlangen naar rust, maar straks in die grote achtertuin zou ik daar vast geen last van hebben.

Het park bestond onder meer uit weilanden waarin paarden rondliepen. Ik besloot zomaar ergens heen te lopen. Het avontuur lonkte. Om mij heen zag ik een veelheid aan bloemen en planten, waarvan ik de naam niet wist. Gelukkig had ik daar een speciale app voor op mijn telefoon: ‘PictureThis’. Je maakt een foto van de bloem of plant en de app vertelt je wat het is. Ik fotografeerde mij een ongeluk. Wel lastig dat ik de hele tijd plaats moest maken voor fietsers, waardoor ik niet in mijn wandelritme kwam. Je hoort die e-bikes zo slecht aankomen. Toch maar geen oortjes in om naar muziek te luisteren.

Ik keek naar de paarden. Die leken pas rustig. Wat was hun geheim? Veel tijd om hierover na te denken had ik niet. Het begon te regenen. Daar had mijn weerapp niets van gezegd. Ook nu nog beweerde die dat het droog was! Ik liep maar snel terug. De natuur was er morgen vast ook nog wel.

Eenmaal thuis, las ik een gedicht van de Amerikaanse dichteres Mary Oliver (1935-2019). Ik kwam haar tegen op Facebook. Kende haar niet, maar in haar vaderland is ze een grootheid. Zij was al thuisgekomen in de natuur. Dat zou mij voorlopig niet lukken.

Oliver is naar mijn weten nog niet in het Nederlands vertaald en ik ben geen beëdigd vertaler. Dan maar even zo.

I go down to the shore in the morning

and depending on the hour the waves

are rolling in or moving out

and I say, oh, I am miserable,

what shall–

what should I do? And the sea says

in its lovely voice:

Excuse me, I have work to do.

Nu kunt u natuurlijk dit gedicht door Google Translate halen, maar ik zou het u afraden. Alleen al het perfecte ritme van dit gedicht raakt dan zoek. Bovendien: je hoeft het niet helemaal te begrijpen om het door te hebben.

Naar aanleiding van deze column vertaalde Trouw-redacteur en vertaler Michael Royall alsnog het gedicht: Ik daal af naar de kust in de ochtend

en afhangend van hoe laat de golven

naar binnen of buiten rollen

en ik zeg, oh, ik voel me ellendig,

wat zal–

wat zal ik doen? En de zee zegt

met haar zoete stem:

Pardon, ik heb genoeg te doen.