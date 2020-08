Ik heb het gevoel dat God me met zijn wijsvinger nawijst

Voor iemand die zegt een teruggetrokken leven te leiden van gebed, bezinning en studie, is emeritus paus Benedictus XVI veel in het nieuws. Behoorlijk veel. Zeker de laatste jaren. Is het niet vanwege zijn mening over misbruik en het celibaat, dan wel vanwege een door de media uitgebreid gecoverd privébezoek aan zijn zieke broer in Duitsland.

Afgelopen week was het weer raak. Benedictus XVI zou ‘ernstig ziek’ zijn en last hebben van ‘wondroos’ in het gezicht. Toen ik dit nieuws googelde zag ik dat zelfs de site van het SBS-nieuwsprogramma ‘Hart van Nederland’ erover berichtte. Dan moest er wel sprake zijn van acuut levensgevaar. Snel klikte ik door en keek vervolgens in het puntgave gezicht van Linda de Mol die om onduidelijke redenen met haar wijsvinger naar mij wees. Was ik haar iets schuldig? Of had ik een prijs gewonnen in een loterij waaraan zij haar gezicht had geleend? Niemand die het me kon vertellen.

Arme schapen

Ik klikte weer snel door en las het bericht. “De 93-jarige Benedictus trad in 2013 om gezondheidsredenen terug als paus. Hij bezocht afgelopen juni zijn zieke broer Georg in Beieren. Het zou de eerste keer sinds zijn vertrek als kerkvorst zijn geweest dat Benedictus Italië verliet. Zijn broer overleed enkele weken na het bezoek op 96-jarige leeftijd”, aldus Hart van Nederland. Verder las ik nog op diezelfde site dat veel schapen door gebrek aan schaduw dezer dagen lijden aan hittestress. Arme schapen.

In het bericht over Benedictus XVI zag ik de naam die ik al verwachtte: Peter Seewald, een Duitse journalist. Hij was de bron van het nieuws dat oorspronkelijk in de Passauer Neue Presse verscheen (als naam van een krant, zoiets als de Barneveldse Nieuwsbode). Zeg je Peter Seewald, dan zeg je Benedictus XVI. Hij is de hofbiograaf van Benedictus XVI, maakte al een paar interviewboeken met de Duitse paus en voltooide onlangs een maar liefst bijna 1200 pagina’s tellende biografie over hem. Voor minder doet hij het niet.

De privésecretaris torst de zeer lijvige biografie

Volgens de berichtgeving van Hart van Nederland, was Seewald bij Benedictus op bezoek geweest en had hij toen gezien dat het niet goed met hem ging. Op een foto van die ontmoeting is te zien hoe Benedictus in een leunstoel zit. Hij maakt inderdaad een kwetsbare indruk (of wil ik dat zien?) en praat met Seewald die rechts van hem zit. In het gezicht van Benedictus meen ik enkele donkerrode vlekken te ontwaren. Waarschijnlijk de wondroos. Links van de emeritus paus zit diens privésecretaris, die de inderdaad zeer lijvige biografie in zijn handen houdt. Verstandig. Je moet er niet aan denken dat een 93-jarige, ernstig zieke man zo’n zwaar boek zelf moet torsen.

Maar ik vroeg mij ook af: waarom moet hier een foto van gemaakt worden en waarom moet die gepubliceerd worden? In Rome beweren boze tongen inmiddels dat Peter Seewald het ‘nieuws’ van de wondroos aan de Passauer Neuer Presse verklapte om zijn biografie te promoten. Niet fraai, maar leer mij de mens kennen.

Het Vaticaan kwam al snel met een reactie op het alarmerende nieuws rond Benedictus. Zijn gezondheidssituatie zou ‘niet zeer zorgelijk’ zijn. Dat stelde mij niet echt gerust, hoewel dat wel de bedoeling van de Vaticaanse persdienst moet zijn geweest. Want als de situatie ‘niet zeer zorgelijk’ was, betekende dit dan niet dat diezelfde situatie toch wel ‘zorgelijk’ was?

Ik heb het gevoel dat God me met zijn wijsvinger nawijst

Zo ben ik nu al weer een aantal dagen bezig met de gezondheid van een 93-jarige fragiele Duitse man. In een podcast heb ik zelfs een paar minuten op hoog niveau gediscussieerd of het door Seewald in de Passauer Neuer Presse gebruikte woord Gesichtsrose nu als wondroos of als gordelroos moet worden vertaald. Ik zal het maar eerlijk zeggen: ik voel me daar achteraf niet goed bij. Ik had me terughoudender moeten opstellen en de emeritus paus – in dat mooie klooster in de Vaticaanse tuinen, met Mozart, zijn boeken en met God – met rust moeten laten. Ik heb het gevoel dat hij mij met zijn wijsvinger nawijst: “U ook al?”

Ik gun Benedictus de Romeinse zon, misschien nog een aantal boeken die aan hem gewijd zijn, maar vooral ook wat schaduw. Want als een emeritus paus te veel in de zon staat, krijgt ook hij vroeger of later te maken met hittestress. Arme Benedictus.

Trouw-redacteur Stijn Fens volgt de katholieke kerk al decennia op de voet en schrijft columns over het geloof en zijn persoonlijk leven. Lees ze hier terug.