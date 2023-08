De vraag:

Ik doneer aan goede doelen maar is dat wel zinvol? Er schijnt geregeld geld te blijven hangen aan de strijkstok van de instanties. Ook als je daarvoor probeert te corrigeren, blijft de vraag. Wat nu ‘goed’ lijkt, is dat op termijn misschien niet. Het sturen van vaccins naar een land lijkt zonder meer ‘goed’, maar als dat leidt tot een enorme bevolkingsgroei en daarmee hongersnood, zou het nettoresultaat tot een toename van sterfte kunnen leiden. Was die ‘ontwikkelingshulp’ nou wel een goed idee? Kortom, moet ik ophouden met die maandelijkse donaties?

Sceptische donateur

Het antwoord:

Geven is goed voor de innerlijke mens, beter nog dan ontvangen. Het Sinterklaasfeest is op dit idee gebaseerd. Bij ons thuis zie ik de gevers ook opleven als er een cadeau met gedicht van hen aan de beurt is om te worden weggegeven.

U stelt twee vragen. De eerste: ophouden met doneren omdat er veel aan de strijkstok blijft hangen? De tweede: ophouden met doneren omdat je niet weet of het doel zinvol is? De eerste vraag is rationeel, instrumenteel, de tweede vraag lijkt dat ook, maar is naar mijn idee ook emotioneel, en heeft daardoor meer met ‘zin’ te maken.

Dure reclamespotjes

Als we zeggen dat iets aan de strijkstok blijft hangen, bedoelen we dat we bang zijn dat niet alles ten goede komt aan wie er recht op heeft. We denken dat organisaties te veel mensen in dienst hebben, dure reclamespotjes maken, of dat de directeur meer verdient dan u, wat u ergerlijk zou kunnen vinden.

De strijkstok valt te onderzoeken. Je kunt een donatie een investering noemen waarvoor je niets materieels terugkrijgt. Net als bij een investering kunt u zich in een liefdadigheidsinstelling verdiepen, bijvoorbeeld door het jaarverslag op te vragen. Overweegt u aan een specifiek doel te geven, google dan de naam plus woorden als ‘klacht’, ‘recensie’, ‘beoordeling’, ‘fraude’ of ‘zwendel’.

Uw tweede vraag is ingewikkelder. Wanneer is een donatie ‘goed’ te noemen? Als we kijken naar de geschiedenis van het geven dan zie je dat de Romeinen nogal praktisch waren. Zij gunden onder het motto van: do ut des, ik geef opdat jij zou geven. Zelfs met hun goden gingen ze geen relatie aan van onderwerping maar streefden naar wederkerigheid: ze brachten een offer in de verwachting er iets voor terug te krijgen.

Eigenbelang

De grote Romeinse denker Seneca ging hiertegen in. In zijn optiek moet geven los staan van eigenbelang. Het gaat niet om het doel, maar om de intentie waarmee je geeft. Doneren is volgens Seneca: ‘Een handeling van welwillendheid, waarin men vreugde schenkt en door het geven ook ervaart, een handeling die van harte en spontaan is.’ Je moet dit schenken in stilte doen, niet pronken met je daden, en de begunstigde zeker niet vernederen, zoals keizer Caligula deed, toen hij het leven van Pompeius Pennus spaarde, maar zijn onderdaan wel zijn voet liet kussen als dank voor dit genereuze gebaar.

Als het om de intentie gaat waarmee u geeft, maakt het niet uit of vaccinatie uiteindelijk meer of minder sterfte veroorzaakt. Schenk zonder voetwassing te verlangen, dan is het in orde.

Ik vind dit een mager advies. Uw voorbeeld is te veelomvattend, daarin kan ik onmogelijk goed of fout aanwijzen. Ik maak het kleiner: geef je geld aan een bedelende alcoholist, terwijl je weet dat hij er eerst drank voor koopt, en dan misschien nog iets te eten? Dat doe ik niet, het stuit mij tegen de borst bij te dragen aan de ondergang van deze bedelaar, ook al weet ik dat verslaving een ziekte is, en het niet aan mij is om te oordelen over zijn bestaan. Als ik een alcoholist bij de ingang van een supermarkt zie staan, koop ik soms wat te eten voor hem. Mocht u dit ook willen doen: koop wel iets wat u lekker vindt, want de kans bestaat dat de ontvanger hier niet op zit te wachten en u thuiskomt met chocoladevla die niemand te eten vindt.

Doneren op een feestje

Doneren hangt wel degelijk samen met het doel. Maar hoe weet je dan welk doel je wilt ondersteunen? De laatste jaren heb ik bij feestjes een nieuwe gewoonte zien ontstaan: “Als u iets wilt geven”, staat op de uitnodiging, “doneert u dan aan de Alzheimerstichting”. Die Alzheimerstichting staat er niet omdat vader of moeder van de jarige is overleden aan astma. Die Alzheimerstichting heeft te maken met het levensverhaal van degene die het feestje geeft. Ook al weet de jarige dat geen enkele donatie het lijden van vader of moeder ongedaan maakt, het voelt goed bij te dragen aan onderzoek dat dergelijk lijden in de toekomst wellicht verhelpt.

Dit voorbeeld kent talloze varianten: het is niet toevallig dat je op een Cruyff Court een balletje kunt trappen. En de Sinterklaascadeaus geef je meestal ook niet aan onbekende buren.

Ik adviseer u met de beste intenties te geven, maar niet lukraak. Geven is nadenken over het verhaal van uw leven, over de doelen in uw leven. U zult ontdekken: uw doel is het beste goede doel.

Heeft u ook een kwestie voor De zinzoeker? Stuur deze, voorzien van een korte toelichting, naar: dezinzoeker@trouw.nl.

Lees ook:

Eerder kreeg De zinzoeker de vraag hoe je weet wat je écht wilt. Lees hier het antwoord.