‘Ik denk dat de priesterwijding van vrouwen onontkoombaar is’

In het slotdocument vragen de bisschoppen aan de paus om de celibaatsverplichting in het Amazonegebied te versoepelen. Gaat de paus die aanbeveling ook opvolgen?

“Hij zegt dat hij er goed over gaat nadenken. Ik heb geen idee welke kant het opgaat. Met het huidige kerkelijk recht kan de paus gewoon dispensatie geven. Het celibaat wordt door ons nog steeds als een gave gezien, maar het hoeft niet voor iedereen verplicht te zijn. We willen alleen dat voor die gebieden waar maar hoogst zelden een priester komt, een uitzondering wordt gemaakt.”

U heeft ook voorgestemd?

“Zeker. Er is in mijn bisdom in achttien jaar maar één priesterwijding geweest. Dat is veel te weinig. Ik heb veertien priesters tot mijn beschikking op 117.000 katholieken, verspreid over heel Suriname, en drie van hen zijn ook nog boven de tachtig. We hebben in de dorpen als kerk gewoon leiderschap nodig. De priesters moeten dichterbij de mensen kunnen staan. En daarbij zou het goed zijn als ook vrouwen toegang krijgen tot het diaconaat. Dat is nu nog voorbehouden aan mannen. Een pauselijke commissie gaat daar nu opnieuw naar kijken. Maar of ze er nu uitkomen of niet, ergens zal toch een knoop moeten worden doorgehakt. De vrouwen maken niet alleen het grootste deel van de kerk uit, ze houden de kerk in stand. “

Waarom vindt u het zo belangrijk dat die vrouwelijke diakens er komen?

“Ik denk dat ook in Europa wel duidelijk is dat als wij de vrouwen niet de plek in gezagsstructuur van de kerk geven die hen toekomt, dat dit op discriminatie neerkomt.”

Zouden vrouwen dan op den duur ook tot priester moeten kunnen worden gewijd?

“Ik denk dat het onomkeerbaar is, maar dat het tijd nodig heeft. Misschien dat het na de synode tot een stroomversnelling komt.”

Met welk gevoel gaat u nu terug naar huis?

“Al met al ben ik tevreden dat we deze kleine stappen hebben kunnen zetten.”

En als gelovigen u thuis op de man af vragen: “Bisschop, komen die gehuwde priesters er nu of niet? Wat zegt u dan?”

“Ik denk eerlijk gezegd dat ze eerder zullen vragen: wat heeft de synode gezegd over mensenrechten en de bescherming van het Amazonewoud? Die hele celibaatdiscussie leeft bij hen minder.”

