‘Ik ben op dit moment precies op de plek waar ik moet zijn’

Ze stond op internationale podia en trad op in tv-programma’s, maar terwijl de ster van Pink Oculus rees, zonk Esperanza Denswil – haar echte naam – steeds dieper weg in een gewelddadige relatie. Na een paar donkere jaren is ze terug, met de cd Before wisdom, klaar om haar plek te heroveren. ‘Ik ga shinen man, niet normaal!’

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

“Het is iets wat van buiten komt; iets waarvoor mijn ogen schoon genoeg moeten zijn om het te kunnen zien, iets waar al mijn kanalen voor open moeten staan om het te kunnen horen. Het is er als ik een film zie die zó goed in elkaar zit dat ik er kippenvel van krijg of als ik een concert bezoek van Erykah Badu en door die vrouw betoverd word. Ik wil het best een naam geven, God of zo, maar eigenlijk is dat al veel te concreet. Het is een gevoel… ik zou niet weten hoe ik het anders moest omschrijven. Ik vind religie iets moois – hoe mensen in een kerk of een moskee bij elkaar komen om samen te bidden – maar ik zal me nooit bij één zo’n groep aansluiten, want als ik zeg dat ik morgen moslim word, of christen, dan wijs ik daarmee alle andere geloven af en dat wil ik niet. Voor mij hebben ze allemaal evenveel waarde.”

II Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is

“Mijn sterrenbeeld is Vissen, een waterteken, dus: veel creativiteit, dromerigheid en emoties. Ik kan goed contact maken met mijn emoties en gebruik die eigenschap ook in mijn werk. Ik weet veel van numerologie en astrologie, maar ik leef er niet naar. Het is taal, een manier om met de ander in gesprek te gaan. Dat is ook wat ik doe als ik optreed. In 2009 bedacht ik Pink Oculus, een tovenares uit Mali die rond 1400 aan het hof van koning Mansa Musa diende en over wie allerlei legendarische verhalen de ronde doen. Tijdens mijn concerten wordt er met acht zuilen van licht een soort tempel gecreëerd waarin zij – ik dus – centraal staat. Ik zou het geen religie willen noemen, niks heiligs of zo, maar ik vind het wel mooi om iets te verzinnen waarmee ik mezelf kan ontstijgen. Het is net zoiets als in gebed gaan, denk ik… ja, natuurlijk ga ik in gebed. Ik ga niet op mijn knieën, ik bid niet tot een God, niet tot een of andere macht of kracht, maar tot het gevoel, zonder woorden. Ik heb nét nog gebeden, voordat ik een slok van mijn thee en een hap van mijn muffin nam. Geloof je me niet? Ik zeg het nu met een brede glimlach op m’n gezicht, maar ik ben bloedserieus: ik ben dankbaar voor wat ik heb gekregen. Zo begin ik aan iedere ochtend, vol dankbaarheid. Op die manier wil ik sturing geven aan mijn dag.”

III Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken

“Het begint met muziek, daarna komen de woorden. Eerst is het gibberish, dan ga ik puzzelen, schrijven, herschrijven, net zo lang tot alles duidelijk is. Soms wil ik het gewoon hebben over hoe mooi mijn jurkje zit en soms wil ik vertellen dat ik depressief onder de dekens lig. Wat ik ook zing: ik probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Ik ben niet iemand die constant loopt te vloeken of te schelden dus als ik dat in mijn muziek wel ga doen, zou dat heel erg nep zijn. Ik wil niet zomaar iets zeggen. Ik wil begrepen worden. Ik wil dat het publiek hoort hoeveel aandacht ik in elk woord, elke lettergreep van een nummer heb gestoken.”

IV Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen

“Ik ben niet iemand die te hard werkt, maar ik kan wel te veel denken, piekeren, me zorgen maken over dingen die ik toch niet kan veranderen. Daarom doe ik, zodra ik wakker word, een meditatie. Via een brainwaves-app, met een zin die ik zelf heb ingesproken. Het is een soort mantra, positive affirmation. Ik gebruik die app ook op andere momenten, als ik me te veel laat afleiden door alles om me heen. Dan doe ik mijn oortjes in, keer bij mezelf naar binnen en kom tot rust.”

V Eer uw vader en uw moeder

“Mijn ouders waren elf jaar samen. Daarna kwamen mijn zus en ik. Toen ik vier of vijf jaar oud was, gingen ze uit elkaar. Ik kan me weinig van die tijd herinneren. Mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat het ons aan niets ontbrak. Ze was zo aanwezig dat ik me nauwelijks met de áfwezigheid van mijn vader heb beziggehouden. Ik heb altijd een goede band met mijn vader gehouden en ik klop, nu ik ouder ben, regelmatig bij hem aan, maar dat is meestal voor praktische dingen. Het is geen wijze raad of zo, maar eerder een mannelijke energie die gericht is op aanpakken en oplossen. Mijn vader zegt dingen zoals: als je dit echt wil, dan moet je het gewoon doen. Dat is een zin die mijn moeder ook weleens heeft uitgesproken, maar als hij het zegt, komt het ineens echt binnen.

Ik weet niet zo goed wat de gevolgen zijn van het opgroeien in een eenoudergezin. Als ik terugkijk op mijn tienerjaren zie ik een vrolijk meisje voor me. Ik ging naar dansles, wilde acteren, was heel gedreven in het najagen van het kunstenaarschap. Al die dingen waren niet mogelijk geweest als ik aan mijn lot was overgelaten. En ik ben niet iemand die van die ‘O-pappa-ik-mis-je-zo’-nummers is gaan schrijven. Mijn moeder was tot alles in staat. Het respect voor mijn moeder gaat through the roof, echt through the roof. Tegelijkertijd denk ik dat het niet de bedoeling is dat je als vrouw in je eentje kinderen moet opvoeden. Het is voor een vader én een moeder al zwaar; je hebt gewoon ooms en tantes, neven en nichten, buren en vrienden nodig. It takes a village to raise a child.

Er zit wel een beetje pijn, misschien, en dat zou natuurlijk met die jeugd te maken kunnen hebben, maar ik ben daar nooit echt diep op ingegaan. Als ik me ongelukkig voel, ga ik bij mezelf te rade: oké, Es, what needs to change to make you happy again? Hoe krijg ik het vuur weer terug? Ik zou de schuld nooit bij mijn ouders zoeken. Hoe zou ik iets negatiefs over mijn vader of mijn moeder kunnen zeggen? Ik heb mijn bestaan aan hen te danken.”

VI Gij zult niet doodslaan

“Niet dat ik ooit dood wilde, maar ik had gewoon geen zin meer om mee te doen. En omdat ik het gevoel had dat iedereen mijn pijn kon zien, verstopte ik mezelf onder de dekens. Ik had al eens eerder last gehad van sombere buien, maar tijdens mijn laatste, langdurige relatie had ik zoveel vreselijke dingen over mezelf te horen gekregen dat ik daar langzaam maar zeker in was gaan geloven en in een depressie was beland. En toch… het is heel gek, maar diep van binnen heb ik altijd geweten dat mijn verhaal daar niet zou eindigen. Ik weet dat liefde bestaat, ik weet dat schoonheid bestaat, ik weet hoe mooi het leven kan zijn als je de juiste keuzes maakt. Ik kan me ergens heel erg in vastbijten, dus ook in het geloof dat alles weer goed zal komen. Maar diezelfde koppigheid heeft er ook voor gezorgd dat ik vijf jaar lang gedacht heb dat ik sterk genoeg was, dat ik het wel zou redden op die plek, terwijl ik al na twee maanden beter wist. Ik moest daar gewoon fokking wegwezen.”

Esperanza Denswil (Rotterdam, 1985) begon haar carrière als actrice in de soapserie ‘Onderweg Naar Morgen’, maar koos daarna voor de muziek. Ze bedacht een alter ego – Pink Oculus – en bracht in 2010 ‘The Birthday EP’ uit. Op 7 oktober verscheen haar langverwachte debuutalbum ‘Before Wisdom’. Op 19 november is ze te zien in Grounds, Rotterdam.

VII Gij zult niet echtbreken

“Het is inmiddels twee jaar geleden – ik heb hem volledig uit mijn leven geknipt – maar ik kan het gevoel nog zó voor je oproepen. Als je aan een relatie begint, sta je helemaal open voor de ander. Het is een soort honeymoon, alles is goed. Al vrij snel kwamen de minder goede dingen, maar omdat ik zo verliefd op hem was, zei ik daar niets over. Eerst was het de manier waarop hij over me sprak; ik voldeed als vrouw niet aan zijn ideaalbeeld, werd aangevallen op alles wat me mooi en bijzonder maakt en… nee, meer ga ik er niet over zeggen omdat ik het geen gewicht wil geven, snap je? Dat geldt ook voor het fysieke geweld waar ik later in de relatie mee te maken kreeg. Het was gewelddadig. De details doen er niet toe. Ik kwam in opstand – het is ook een paar keer uit geweest – maar uiteindelijk ging ik toch terug, cijferde mezelf weg, maakte mezelf wijs dat ik op die manier iets aan de situatie zou kunnen veranderen.

Ik denk weleens dat het vooral pijn was die we deelden, iets wat je van buiten meeneemt als je een relatie binnenstapt. Wat het bij mij was? Toch het gemis van een vader? Het idee dat ik niet gezien werd? Ik weet het niet… En ik wist het toen al helemaal niet. Ik was afgesloten van mezelf, verdoofd en verdwaald. Met mijn carrière ging het juist heel goed. Ik was uitgeroepen tot 3FM Serious Talent, trad op bij De Wereld Draait Door, stond op grote, internationale podia en de grote doorbraak zou niet lang op zich laten wachten… maar ik voelde me doodongelukkig en kon het uiteindelijk niet meer opbrengen om te doen alsof. Er is geen kookpunt of zo; ik zat gewoon helemaal vast. Het was op. Klaar.

Het duurde even voordat ik het als een les kon zien. Nee, Es, je hebt je tijd niet verprutst met hem, maar je weet nu dat je altijd voor jezelf moet kiezen. En ik heb geleerd dat ik mannen uit de weg moet gaan die hun shit niet together hebben, of mannen die me ongevraagd gaan uitleggen hoe ik volgens hen een beter persoon zou kunnen zijn. Ik denk niet dat ik ooit nog in zo’n abusive relationship terecht zal komen. Ik heb de boel van binnen opgeruimd en dat zie je aan de manier waarop ik me manifesteer. Na die slechte relatie kreeg ik iets met een jongen die in alle opzichten ideaal was, maar hij wilde heel graag settelen en daar was ik nog lang niet aan toe. Ik ben als vrijgezel op dit moment precies op de plek waar ik moet zijn.”

VIII Gij zult niet stelen

“Dat tot slaaf gemaakten bestolen zijn is een feit. Daar hoeven we, wat mij betreft, niet meer over te discussiëren. Dat er herstelbetalingen moeten plaatsvinden, lijkt me óók vanzelfsprekend. Ik zou het wel een goed idee vinden als afstammelingen van tot slaaf gemaakten in Nederland geen belasting hoefden te betalen of gratis zouden kunnen studeren, maar ik ben geen politicus, geen actievoerder. Iedereen heeft z’n eigen rol in het leven. Als ik al ergens voor pleit, dan is het voor het aanwakkeren van het vuur in jezelf; ik ben een activist voor de liefde.”

IX Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste

“Ik ben altijd Esperanza, laten we dat voorop stellen. Pink Oculus is een soort uitvergroting van mezelf. Mijn lach is misschien iets uitbundiger als ik optreed en ik sta meer in contact met mijn emoties, maar het zijn wel de emoties die passen bij de nummers die ik laat horen. Ik ben op dat moment in dienst van het verhaal. Het is echt belangrijk dat de liefde die ik ergens in heb gestoken ook echt wordt gevoeld.

Ik heb altijd gezegd dat muziek maken voor mij een vorm van therapie is, maar ik weet eigenlijk niet of dat wel klopt. Het is ook te simpel om te zeggen dat ik het podium ben opgeklommen omdat ik vroeger aandacht tekort kwam. Of dat ik in mijn jeugd te veel binnen heb gezeten waardoor de behoefte om eruit te breken en mezelf aan de buitenwereld te laten zien, zo groot is geworden. Het kan hoor, maar ik heb er te weinig over nagedacht om daar nu uitspraken over te doen. Wat ik doe is echt, eerlijk, en ik wil daar zoveel mogelijk mensen een plezier mee doen.”

X Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is

“Wacht, mag ik nog iets zeggen over die laatste opmerking? Het gaat mij eigenlijk niet eens over het aantal mensen. Als ik voor tienduizend man sta en voortdurend bierblikjes naar mijn hoofd geslingerd krijg, hoef ik dat publiek niet. Dan heb ik liever honderd liefhebbers in een kleine zaal die elk liedje kennen waar ik zo lang op heb zitten ploeteren.

Roem is niet belangrijk. Geld ook niet. De vraag is hoe je gelukkig en gezond kunt leven, hoe je ervoor kan zorgen dat je niet omwaait als het begint te stormen.

Natuurlijk wil ik erkenning, maar ik zal er nooit iemand voor aan de kant duwen. Sterker nog: ik word zélf vaak aan de kant geduwd. Ik ben te lief geweest. Nu moet ik, na vijf jaar afwezig te zijn geweest, opnieuw mijn plek veroveren. Ik heb, samen met Binkbeats (Frank Wienk, producer, componist en multi-instrumentalist, AV) een album gemaakt om mezelf te bewijzen. Het is een keiharde business, die muziekindustrie. Normaal gesproken krijg je slechts één kans, maar ik zal er alles aan doen om te laten zien dat ik in deze wereld thuishoor. Ik ga shinen, man, niet normaal! Als we elkaar over vijf jaar nog eens spreken, kan je maar beter een heel donkere zonnebril meenemen.”