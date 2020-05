Ik ben de ideale anderhalvemeterkatholiek

Afstand houden kan ik als de beste, ik ben een echte anderhalvemeter-man. Eergisteren was ik nog op dreef tijdens een korte wandeling door mijn buurt. Het was behoorlijk druk: fietsers, wandelaars, auto’s en een enkele amazone streden om de beperkte ruimte. Ik zag ze allemaal op tijd aankomen, liep zwierig om hen heen of liet ze moeiteloos op anderhalve meter afstand passeren.

Zelfs dieren erkenden mijn ­autoriteit. Ik naderde een weiland waarin twee koeien te dicht bij ­elkaar stonden. Toen de koe die rechts stond mij zag, liep ze direct gehoorzaam weg totdat de anderhalve meter afstand tot haar soortgenoot hersteld was.

Ik volg de wet en hou me aan de regels van de overheid. De coronapersconferenties van Rutte ken ik inmiddels woord voor woord uit mijn hoofd. Ook als er vanaf 1 juni in de kerken weer publieke vieringen worden gehouden met maximaal dertig gelovigen, zal ik mij houden aan de richtlijnen van het bevoegd gezag.

Mooie bokswedstrijd

Nu weet ik dat ik met deze stellingname de kans loop dat SGP-­leider Kees van der Staaij mij ‘het braafste jongetje van de klas’ zal vinden. Van der Staaij vindt dat de regering niet genoeg oog heeft voor de belangen van kerken en wil daarvoor meer ruimte, met meer dan dertig mensen in de kerk. Je hoort hem denken: die kerken mogen hun stem weleens wat meer verheffen. In de talkshow ‘Op1’ ging hij in debat met EO-presentator en parttimevoorganger Andries Knevel, die vindt dat de kerken hierin vooral bescheiden moeten zijn.

Zelden zo’n mooie bokswedstrijd gezien.

Ze zaten op precies anderhalve meter van elkaar aan de talkshowtafel. De eerste stoot kwam van Knevel. Hij vond dat de kerken zich niet een unieke positie moeten toe-eigenen ten opzichte van bijvoorbeeld concertzalen, maar moeten denken aan de kwetsbare mensen binnen de eigen gemeenschap. Voltreffer.

Van der Staaij reageerde met een rechtse hoek en herhaalde nog maar eens dat er volgens hem te weinig aandacht voor de positie van kerken was en dat het belang van de kerkgang te veel gerelativeerd werd. “Als mensen met honderden tegelijk naar Ikea kunnen, zouden dan in een kerk die plaats heeft voor tweeduizend mensen, niet meer dan dertig mensen kunnen?” Deze vraag deed Knevel even wankelen, maar hij rechtte snel de rug.

Liever geen Calimero-bokaal

“Kees, waarom wacht je niet even”, riep Knevel fel. Even later klonk het bijna wanhopig: “Mijnheer Van der Staaij!” Het gevecht was nog maar een paar minuten bezig en dreigde nu al volledig uit de hand te lopen. Iedereen praatte door elkaar. Omstanders klommen de ring in. Gejoel. Gedoe. Kortom: pandemiepandemonium. “Rustig, rustig!”, kwam scheidsrechter Tijs van den Brink tussenbeide, maar de strijd bleef fel totdat de bel ging.

Uiteindelijk was voor mij Andries Knevel de winnaar. Ook ik zou de kerken op het hart willen drukken geduldig te blijven. Ze moeten voorkomen op te gaan voor de Calimero-bokaal door dingen te roepen als: “Zij zijn groot, wij eigenlijk ook en toch krijgen we niet voldoende aandacht. Dat is niet eerlijk!”

De katholieken in ons land houden zich gedeisd. De bisschoppen kwamen afgelopen woensdag met een uitgebreid protocol voor vieringen vanaf 1 juni, geheel in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Er sprak veel terughoudendheid uit.

Hostieschepje of eucharistische pincet

De communie moet worden uitgereikt met een hostieschepje of een eucharistische pincet, er mag niet worden gedronken uit de beker met wijn, meezingen met de voorzang mag niet en koffiedrinken na afloop kan, maar dan wel in de tuin of in een ruime parochiezaal op anderhalve meter afstand van elkaar. Verder mogen heiligenbeelden, schilderijen, iconen, reliekschrijnen niet aangeraakt of gekust worden.

Ik zou die richtlijnen zelf opgesteld kunnen hebben. De beker met wijn liet ik altijd al aan mij voorbijgaan, ik zing niet altijd uit volle borst mee, hou bij het koffiedrinken mijn leven lang al anderhalve meter afstand (ook buiten het kerkgebouw) en ik heb trouwens nog nooit een heiligenbeeld, schilderij, icoon of reliekschrijn aangeraakt of gekust, al ben ik wel eens in het Rijksmuseum te dicht bij De Nachtwacht gaan staan.

Koeien in de wei luisteren naar mij, mijn mening wordt alom gerespecteerd. Niemand kan er nog om heen: ik ben de ideale anderhalvemeterkatholiek.

