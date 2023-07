Iedereen zegt: je hebt een droombaan. Waarom voelt het niet zo?

Hoe zorg je ervoor dat je leven zinvol is? De zinzoeker verkent antwoorden op alle mogelijke vragen over zingeving. Deze week vraagt een lezer zich af: waarom ben ik ontevreden met mijn leuke baan?

De vraag

Wij hebben voor de buitenwereld de leukste baan van de wereld. We hebben een camping, jachthaven en wielercafé. Het loopt goed en bijna iedereen is blij en tevreden als ze bij ons geweest zijn. Maar hoe kan het dat wij het werk vaak niet leuk vinden?

Ontevreden in een droombaan

Antwoord

In uw vraag hoor ik dat u van uzelf bijna niet mag zeggen dat u uw werk vaak niet leuk vindt, zo bijzonder is het wat u doet, zeker in de ogen van de buitenwereld. Hoe komt dat? U schrijft: ‘wij hebben’, dat betekent dat u niet in dienst bent, maar de eigenaar bent, misschien samen met anderen. Voor mijn advies straks maakt dit een groot verschil.

De reden dat de buitenwereld uw baan zo geweldig vindt, heeft te maken met vrijheid. U heeft iets voor elkaar gebokst waar half Nederland van droomt: een eigen plek creëren waar anderen graag komen en die ook nog eens brood op de plank brengt.

De vrijheid waarover ik het hier heb, heeft te maken met autonomie. Autonomie komt van het Griekse autónomos, waarin autos ‘zelf’ betekent, en nómos komt van ‘wijze, gewoonte, principe, wet’. U bent – grotendeels – autonoom, u bepaalt zelf wat u doet, laten we als voorbeeld zeggen: een barbecue organiseren voor de gasten. U bepaalt hoe laat u dat doet, wat voor vlees, vis of groente u serveert, en of u het morgen weer doet.

Het idee zelf te bepalen wat we wanneer en hoe doen, vinden Nederlanders belangrijk. Maar het aantal werknemers dat zich autonoom voelt, daalt al jaren gestaag. En die afname is een bron van frustratie.

De vrijheid van een buschauffeur

Neem de buschauffeurs. In december 2017 voerde de FNV actie door in vier regio’s in het land bussen te laten volgen door een auto met een mobiele wc op een aanhanger. De route die buschauffeurs moeten afleggen, is de laatste jaren namelijk zo groot geworden, dat ze geen tijd hebben om naar de wc te gaan. Buschauffeurs hebben niet de vrijheid zelf te bepalen wanneer ze naar de wc gaan, ze hebben geen autonomie over hun eigen lijf. Bij de demonstratie toonde een buschauffeur een smoezelig flesje dat hij bij zich had, om bij te hoge nood snel even achter de bus zijn behoefte te doen.

Vergeleken bij deze buschauffeurs hebt u een zee aan ruimte om uw leven en werk zelf in te vullen. Autonomie, zelfregie, zelfsturing, al die eindeloos populaire termen – u hoeft er niet voor op cursus, u krijgt het allemaal cadeau op uw camping. En toch heeft u vaak geen zin, hoe kan dat? Ik kan me voorstellen dat u die vraag nauwelijks durft te stellen. Daarom waardeer ik het zo dat u hem gesteld heeft, want het is een terechte vraag.

De Britse filosoof Isaiah Berlin onderscheidt positieve en negatieve vrijheid. Kort door de bocht: bij negatieve vrijheid legt niemand je iets in de weg – de buschauffeurs moeten vechten voor een elementaire vorm van negatieve vrijheid. Bij positieve vrijheid bepaal jij zelf hoe jij je taken op werk, studie, hobby uitvoert, of jij ‘je eigen’ leven leeft. Bij positieve vrijheid ligt de nadruk op ‘self-mastery’, eigen meesterschap.

Van positieve vrijheid spreken we bijvoorbeeld als een gezin besluit een wielercafé te beginnen met een camping omdat ze zelf ook zulke wielerfanaten zijn. Ze besluiten zelf de onderneming op te zetten, ze besluiten zelf dat er een camping bij komt, ze besluiten zelf dat ze daar barbecueën organiseren. Uw onderneming is één grote lofzang op de autonomie die veel Nederlanders missen.

Er is echter één aspect waarover u niet autonoom bent: uw eigen energie.

Wie moe is heeft geen zin

Laat ik een voorbeeld geven om dit te verduidelijken. Afgelopen maand ben ik met de mountainbike naar de Kleine Dolomieten in Italië geweest. Ik heb een goede fiets, fijne vrienden om mee te fietsen, en had veel zin om te doen wat ik het liefste doe. Het gebied was alleen iets ruiger dan verwacht, en na vier dagen was ik compleet gesloopt. Ik had geen zin meer, terwijl de fiets nog even goed, het landschap even verbijsterend en de vrienden nog even aardig waren.

De omstandigheden waren perfect en toch had ik geen zin meer. Ik kon alles zelf bepalen, rationeel móest ik wel zin hebben, maar het lijf en de gevoelens die bij dat lijf horen, hebben een allesbepalende stem. Daarom begrijpt u ook niet hoe het kan dat u geen zin heeft: in onze cultuur, die millennia lang gevormd is door het christendom, hebben we het lijf zijn stemrecht ontzegd.

Wie moe is heeft geen zin, ook al schreeuwt iedereen dat u de leukste baan van de hele wereld heeft. Mijn advies: let op lijf en leden, zij hebben zeggingskracht. Als u geen zin meer heeft, betekent dat niet ‘ik heb geen leuke baan,’ maar ‘ik ben moe’. Dat betekent: ik moet minder doen. En dat kan ook, u bent namelijk zelf de baas, u kunt bijvoorbeeld besluiten dat de organisatie van barbecueën te veel van u vergt. En zolang uw onderneming goed loopt, kunt u zich dit ook permitteren. U heeft werkelijk de leukste baan van de wereld.

