Iedere gelovige, man of vrouw, komt in aanmerking voor bestuursfuncties in de katholieke kerk

Het document heet Praedicate Evangelium - ‘Preek het evangelie’. Met die titel maakt paus Franciscus duidelijk dat hij evangelisatie als de belangrijkste taak van de kerk ziet. Praedicate Evangelium effent daarnaast de weg voor vrouwen naar cruciale functies die tot nu toe aan mannen waren voorbehouden. Zo zou een vrouw de scepter kunnen gaan zwaaien bij de invloedrijke Congregatie voor de Geloofsleer, die waakt over de zuiverheid van het katholiek geloof.

Opvallend is ook dat het onderscheid tussen pauselijke congregaties en pauselijke raden wegvalt. Alle zestien ‘departementen’, waaronder verschillende samenvoegingen zijn van oudere congregaties en raden, heten nu dicasterie. Daarboven staat het machtige Staatssecretariaat, een combinatie van een ministerie van algemene en buitenlandse zaken.

Aan de nieuwe constitutie is lang gewerkt. Paus Franciscus bracht de tekst negen jaar na zijn inauguratie als paus naar buiten. Op 5 juni zal het in werking treden.

Iedere gedoopte gelovige, man of vrouw, gewijd of niet, kan vanaf dan leiding geven aan de departementen van de Curie, de hoogste echelons van de kerk te Rome. Uiteraard dient men geschikt zijn voor die functie, wat wordt afgemeten aan iemands geestelijk leven, goede pastorale ervaring, nuchterheid van leven, liefde voor de armen, dienstbaarheid en bekwaamheid in de aan hen toevertrouwde zaken’.

Er zijn twee uitzonderingen: de Vaticaanse afdelingen die gaan over de geestelijkheid en over de bisschoppen blijven een mannenzaak, want alleen mannen kunnen priester worden. Dat laatste verandert niet, zodat ook het fenomeen ‘pausin’ een fictie blijft. En anders dan de titel van het document doet vermoeden - preek het evangelie - is het vrouwen ook na 5 juni verboden het evangelie in de mis voor te lezen.

Met deze nieuwe grondwet zet paus Franciscus zijn stempel; eerder al benoemde hij vrouwen op hoge posities die daar al voor waren opengesteld.

