Hyde Park, daar kunnen terroristen niet tegen

Heiligheid is geen monopolie van religies. Een voorbeeld van diepgevoelde seculiere heiligheid is het vrije woord in de sprekershoek in het Londense Hyde Park. Binnen de grenzen van de wet mag je daar alles beweren wat je wil, zin of onzin. Dat mag op veel andere plekken ook, maar Hyde Park is er beroemd om. Het is de tempel van het vrije woord en dat klinkt er ook ongeremd. Je mag er betogen dat 2 plus 2 echt 5 is en dat de Apollo destijds niet geland is op de maan, maar de maan wel op de Apollo. Zulke opmerkelijke maar ook prozaïscher zaken vallen vooral te beluisteren op zondagochtend.

Natuurlijk staat het je ook vrij lelijke dingen te zeggen over Jezus, Gandhi of Mohammed. Anderen mogen daarop reageren met ‘Allahoe Akbar!’ Want dat God groot is, is eveneens een toelaatbare mening in het beroemde park, waar in oude tijden Marx, Lenin en George Orwell het woord voerden; en nog veel eerder de tienduizenden schelmen en onschuldigen, die Londen eeuwenlang op deze plek ophing. Vlak voor hun executie, bijgewoond door een enthousiast en betalend publiek, mochten de verdoemden nog even luid en duidelijk naar voren brengen dat het Engelse rechtsstelsel verrot was en de koning al helemaal en dat de aarde plat was. Een verbaal galgenmaal. Vrijheid blijheid voor de veroordeelde, eindelijk toch één keer gehoord, met de strop al om de nek.

Mes over haar gezicht

Wat niet mag is dat je iemand die in Hyde Park Mohammed ‘kwetst’ met een mes in het gezicht verwondt. En juist dat overkwam de veertig jaar oude Hatun Tash, voormalig moslima en nu evangelist. Ze woont ruim tien jaar in Engeland en daarvoor volgens sommigen in Turkije. Ze studeerde in Oxford. In het park voert zij het woord namens de organisatie DCCI, die via ‘polemiek’ en ‘apologetiek’ moslims op het ‘pad naar het eeuwige leven’ wil leiden. Desnoods met harde hand. De afkorting staat voor ‘verdedig Christus en bekritiseer de islam’.

Volgens een petitie op internet die Hatun wil verbannen uit Hyde Park ‘wegens haatzaaien’ heeft ze gaten geboord in een Koran. Maar wanneer en hoe dat zou zijn gebeurd, vermeldt het smeekschrift niet. Wel staat vast dat ze zich soms hult in een T-shirt met als opdruk ‘Charlie Hebdo’. In elk geval droeg ze dat kledingstuk toen een gemaskerde onverlaat in een zwarte cape zijn mes over haar gezicht haalde.

De beelden zijn vooral triest. Veel belangstelling trok Hatun niet die zondagochtend, een klein groepje mensen luistert naar haar, verpieterd door de regen. Ze proberen de aanvaller nog te pakken, maar hij loopt ze er allemaal uit. Ook aan politieauto’s weet hij te ontkomen.

Hatun geeft de politie de schuld. Bij eerdere botsingen verwijderde die, zegt ze, haar uit het park, en niet haar belagers. Daardoor kon iemand op het idee komen dat hij haar straffeloos kon aanvallen.

Symbool van vrijheid van meningsuiting

Na de aanslag kwam de politie met de gebruikelijke riedel dat het niet vaststond dat het een terreurdaad was. Een tunnelvisie diende vermeden te worden. Zal wel. Een moordaanslag was het niet, poging tot verminking wel. Erg genoeg, maar toch, een nederige voetnoot in de kronieken van het terrorisme? Nee, het is meer dan dat. Terroristen zijn dol op het vernielen van symbolen. En Hyde Park is zo’n symbool, heilig, van iets dat terroristen hartgrondig haten: vergaande vrijheid van meningsuiting, die zelfs religieuze taboes kan slopen. Wat gebeurde met Hatun Tash is daarom belangrijker dan de verregende videootjes suggereren.