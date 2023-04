Huub Oosterhuis raakte met zijn beeldtaal aan iets ‘van het geloofsmysterie dat niet te vatten is’

In reacties op zijn overlijden klinkt grote dankbaarheid door voor het leven van Huub Oosterhuis. Hij laat een oeuvre van zevenhonderd liederen na. In zowel katholieke als protestantse kerken worden zijn teksten in diensten en vieringen gezongen. Zijn dochter Trijntje bracht zijn werk naar het theater.

“Het overlijden van Huub is een groot verlies. Maar hij had een gezegende leeftijd. Op Allerheiligen geboren en gestorven met Pasen, dat is een mooie dag om te gaan”, zegt Kees Kok, die vijftig jaar met hem samenwerkte in de Ekklesia, zijn geloofsgemeenschap in Amsterdam, waar hij tot op hoge leeftijd actief was. Oosterhuis overleed na een kort ziekbed.

Componist Antoine Oomen heeft zo’n vierhonderd titels van Oosterhuis op muziek gezet. “Het was heel fijn om met hem te werken”, zegt Oomen. “Hij liet me alle vrijheid die je een componist kan laten.” Oosterhuis’ teksten kunnen volgens Oomen iedereen aanspreken. “Dat is zijn grootste kwaliteit.”

Celibaatsverplichting

De in 1933 geboren Amsterdammer trad in 1952 in bij de jezuïeten. Als priester werd hij voorvechter van het afschaffen van de celibaatsverplichting. Dat kostte hem zijn functie: in 1969 werd hij uit de jezuïetenorde gezet en in 1970 werd hij ontslagen als studentenpastor.

Zelf trouwde hij en kreeg twee kinderen, Tjeerd en Trijntje. Beiden werden muzikant. Ter gelegenheid van zijn 85-jarige verjaardag in 2018, zong Trijntje twintig van zijn liederen in het Amsterdamse theater Carré. Zondag trad zij ook nog op met haar vaders werk.

Tjeerd en Trijntje reageerden maandag publiekelijk op het overlijden van hun vader: “Ondanks het grote verdriet is ons hart vervuld met liefde en dankbaarheid voor alle mooie momenten die we van onze inspirerende en liefdevolle vader hebben meegekregen”.

Lijstduwer SP

Met de katholieke kerk kwam het in zoverre goed, dat de oud-priester in 2020 een brief vol waardering kreeg van de paus. “Een hele liefdevolle brief”, zei hij daarover in Trouw. “Die kun je als verzoening interpreteren.” Maar, constateerde de liturgievernieuwer ook, ‘op het beleid van de bisschoppen inzake mijn werk heeft het geen effect.”

Het bisdom Roermond zette zijn liederen op een soort zwarte lijst, maar die ban bleef beperkt tot het zuiden en wordt daar ook niet overal nageleefd. Zijn liederen worden in heel Nederland in katholieke kerken gezongen.

“Ik denk dat we moeten toegeven dat een heel aantal liederen een prachtige verwoording zijn van het bijbelse en katholieke geloof”, schreef de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Jan Hendriks, in zijn in memoriam. “Dat geldt misschien niet voor alle liederen, maar ik zou er geen bezwaar tegen hebben als bepaalde liederen tot het liturgisch repertoire zouden gaan behoren.”

Bisschop Hendriks roemde ook zijn inzet voor sociale vraagstukken. Oosterhuis was onder andere bij de Kamerverkiezingen in 2006 lijstduwer voor de SP.

De bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte, zei dat Oosterhuis veel gelovigen heeft geïnspireerd, en anderen tegen zich in het harnas heeft gejaagd. “Maar allerlei verschillen in kerkvisie en polarisatie zijn relatief in het licht van de dood. We vertrouwen hem toe aan de bijbelse God waarin hij zo sterk geloofde.”

Geloofsmysterie

De katholieke dichter was ook zeer geliefd in protestantse kerken, niet alleen in vrijzinnige gemeenschappen, maar tot in de midden-orthodoxie, zegt Hanna Rijken, musicus en docent aan de Protestantse Theologische Universiteit en het Rotterdams conservatorium. Zij roemt zijn beeldtaal, de taal van wat, in zijn eigen woorden, ‘eigenlijk niet te zeggen is. Die je spreekt om niet helemaal te hoeven zwijgen.’

“Ik denk dat het voor de Nederlandse kerkmuziek ongelooflijk belangrijk is dat we deze taal aangereikt hebben gekregen”, zegt Rijken. “Het is een tweede taal, naast de eerste, die de dingen benoemt zoals ze zijn. Het is beeldtaal, die een andere werkelijkheid aanboort. Hij benadert daarin iets van het geloofsmysterie dat niet te vatten is in de eerste taal.”

Oosterhuis’ werk is vertaald en wordt ook in onder andere Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gezongen.

Zijn lied De steppe zal bloeien werd in 2006 eerste in de top tien van religieuze liederen die de NCRV samenstelde. De PKN hield vorig jaar een soortgelijke peiling. In deze top tien stonden twee van Oosterhuis’ werken: De steppe op 5, en Lied aan het licht (Licht dat ons aanstoot in de morgen) op nummer 8.

Theoloog, dichter en dissident Huub Oosterhuis (1933-2023) was een onvermoeibare vernieuwer van de liturgie. Hij kleurde de culturele kaart van zijn geboortestad Amsterdam en ontwikkelde een geloofstaal die velen wist te raken. Op zondag 9 april is hij overleden.